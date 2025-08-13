Cuándo juega Libertad vs. River, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Este jueves, desde las 21.30 (hora argentina), Libertad y River se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto paraguayo se clasificó a la primera instancia de eliminación directa del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras quedar en el segundo lugar del Grupo D, por detrás de San Pablo. Cosechó nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Nunca levantó el trofeo y su mejor participación se dio en 2006 cuando, al mando del DT argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, llegó hasta semifinales y quedó eliminado con Internacional de Porto Alegre, luego campeón.

Libertad de Paraguay logró meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores y sueña con dar la sorpresa

El Millonario, por su parte, avanzó de ronda como líder de la zona B con un total de 12 unidades (tres triunfos y tres igualdades), cuatro más que Universitario de Perú, que pasó a octavos como escolta. Ganó la Copa Libertadores cuatro veces, las dos últimas con Marcelo Gallardo al mando del equipo: 1986, 1996, 2015 y 2018. Es uno de los clubes con mejor rendimiento en este certamen en los últimos diez años, en los que levantó el trofeo dos veces, llegó a la final en una ocasión (2019) y perdió en semifinales en tres oportunidades (2017, 2020 y 2024).

Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día: Jueves 14 de agosto.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: La Huerta, Asunción, Paraguay.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

TV: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este jueves, Gallardo tendrá que armar el once inicial con varias bajas por cubrir. El sector que más complicaciones tiene es el de la zona central de la defensa: Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella están lesionados, Lautaro Rivero no está en la lista de buena fe de la Copa y Federico Gattoni no es tenido en cuenta, por lo que fue apartado del plantel. Además, Juan Carlos Portillo, flamante refuerzo proveniente de Talleres de Córdoba, aún no pudo debutar por una tendinitis en el cuádriceps derecho.

Germán Pezzella sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el empate ante Independiente

En ese contexto, los titulares serían Sebastián Boselli y Paulo Díaz, recientemente recuperado de una inflamación en la rodilla izquierda (Portillo, ya con el alta médica, iría al banco por primera vez al igual que el juvenil Ulises Giménez). El resto del equipo se puede vislumbrar con facilidad, con pocos matices. El arquero, como es habitual, será Franco Armani. Otros dos campeones del mundo se apropiarán de las bandas: Gonzalo Montiel jugará como lateral derecho y Marcos Acuña hará lo propio en el carril izquierdo.

En el medio, el doble 5 -que sigue sin estar a la altura-, seguirá estando conformado por Enzo Pérez y Kevin Castaño; mientras que, tras el mal funcionamiento colectivo que mostró el equipo en el empate 0 a 0 ante Independiente del pasado sábado, el ‘Muñeco’ optaría por poner desde al arranque a Juan Fernando Quintero en lugar de Matías Galarza, para acompañar a Santiago Lencina como volante ofensivo. ¿Arriba? Con Maximiliano Salas lesionado, Facundo Colidio y Miguel Borja compartirán la delantera, con la sorprendente inclusión de Sebastián Driussi en el banco de suplentes tras casi dos meses sin jugar por un esguince severo en ligamento interno del tobillo izquierdo.