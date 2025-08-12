Racing y Peñarol, por la Copa Libertadores 2025: cuándo se juega el partido de vuelta

Racing es uno de los cuatro equipos argentinos que quieren meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrenta a Peñarol de Uruguay, uno de los conjuntos con más títulos en la historia del torneo, en uno de los duelos más atractivos de la instancia de los 16 mejores. El ganador de la serie se conocerá tras el partido de vuelta, programado para el martes 19 de agosto a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un certamen continental fue en la etapa de grupos de la Copa Mercosur 1998. En aquella oportunidad, en el marco de la zona C, empataron 1 a 1 en el Centenario de Montevideo y 0 a 0 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El antecedente más reciente en Libertadores es de 1997, edición en la que Racing ganó por penales en cuartos de final tras empatar 1 a 1 en el global.

Racing y Peñarol no se enfrentaron nunca en el Siglo XXI; el último mano a mano entre ambos fue en 1998 ANTONIO GARCIA�

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en la serie ante Peñarol. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.40 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo del conjunto uruguayo. El ganador se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez y Fortaleza.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Atanasio Girardot.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbí.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil)

Ida: Jueves 14 de agosto a las 19 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River (Argentina) vs. Libertad (Paraguay)

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú)

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Ida: Martes 12 de agosto a las 19 en el estadio Arena Castelão.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay)

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 19 en el estadio La Nueva Olla.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil)

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Maracaná.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.