Banfield - Talleres, por el Torneo 2021: el Taladro era muy superior, pero no convirtió y... la “T acertó con Ángelo Martino”

Banfield desaprovechó su buen momento en la primera etapa y terminó perdiendo ante Talleres 1-0, por la 5° fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El único gol del encuentro lo marcó Ángelo Martino, que no jugó en su puesto habitual de lateral izquierdo, sino que lo hizo como extremo, por delante de Enzo Díaz en un 4-2-3-1 del Cacique Medina.

En el primer tiempo, el equipo de Javier Sanguinetti asumió el protagonismo y atacó con decisión; se llevó por delante al conjunto cordobés y así generó varias chances para convertir. Las más claras estuvieron en dos remates de Giuliano Galoppo y un cabezazo de Luciano Pons que dio en el palo derecho del arco de Guido Herrera.

Lo mejor del partido

Incluso Banfield reclamó un penal de Tenaglia sobre Ramiro Enrique que el árbitro Yael Falcón Pérez no sancionó. La jugada fue rápida, pero dio la sensación de que el lateral de Talleres le cometió infracción al delantero.

Pero Banfield perdió energía en el segundo tiempo. Y ya desde el arranque de la segunda parte los dirigidos por Alexander Medina estuvieron más profundos y claros. Angelo Martino tuvo el gol con un zurdazo cruzado y apenas un instante después tuvo su gol: el zurdo recibió una habilitación de Diego Valoyes y definió con un remate cruzado que se metió junto al palo izquierdo de Altamirano.

Juan Alvarez, delantero de Banfield, en un primer tiempo que fue muy favorable a Talleres Prensa Banfield

El Taladro fue igual con amor propio, no bajó los brazos y Herrera tuvo una gran atajada ante un cabezazo de Galoppo tras un córner, pero ya no tuvo la claridad del comienzo. Jesús Dátolo había reemplazado al lesionado Joel Soñora, pero el experimentado enganche no pudo darle su cuota de fútbol al equipo. Encima, sobre el final, Banfield sufrió la expulsión de Alexis Maldonado por doble amonestación.

Tras el partido, Ángelo Martino analizó la victoria de su equipo ante Banfield: “Hay que ser autocrítico y saber que no hicimos un buen primer tiempo. Cuando pasa eso hay que salir con otra actitud y en el segundo tiempo salimos de otra forma”, dijo en declaraciones a TNT Sports.

LA NACION