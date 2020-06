Barcelona-Athletic Bilbao, por la Liga de España: horario, TV y formaciones

Spanish La Liga | Fase de grupos Sin Comienzo P Barcelona P Athletic Club

Barcelona recibe a Athletic Bilbao en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Liga de España y que tendrá como foco a Lionel Messi que buscará conquistar su gol número 700. El encuentro se juega en el estadio Camp Nou, a las 17, hora de Argentina, y con la televisación de ESPN 2.

No hay margen de error para ninguno de los dos equipos. El conjunto azulgrana no pudo vencer al Sevilla el pasado viernes y ahora ya no depende de si mismo para conseguir ganar el campeonato. El Athletic, por su parte, debe sumar de tres en tres para tener chances de clasificación a la Europa League.

Los de Quique Setién tienen varias bajas importantes para este duelo. No estarán Frenkie de Jong, Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Todos ellos están lesionados y su presencia está descartada para hoy. El técnico deberá por tanto contar de inicio con muchos de los futbolistas que así lo hicieron el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de Sevilla. La principal duda está en el ataque.

Por ir encontrando ritmo de competición, Luis Suárez podría repetir titularidad, mientras que Messi se dosifica a su gusto y será él quien decida si juega o no. Braithwaite, titular en Sevilla, Ansu Fati, sin minutos en Nervión, y Griezmann, se jugarán ese puesto en el frente ofensivo. Además, Arthur cuenta con opciones de ser titular en el centro del campo junto a Busquets y uno de entre Rakitic y Vidal.

Por su parte, Gaizka Garitano cuenta con una sensible baja para este duelo. Se trata de Yuri Berchiche, que vio ante el Real Betis una amarilla que le obliga a cumplir partido de sanción al haber rellenado el ciclo. Jugadores como Mikel San José y Asier Villalibre podrían entrar en el once para darle descanso a los futbolistas que más minutos acumulan.

Probables formaciones:

Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Clement Lenglet, Gerard Piqué y Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal o Rakitic y Arthur; Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann o Ansu Fati. DT: Quique Setién

Athletic de Bilbao: Unai Simón; Ander Capa, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez y Mikel Balenziaga; Mikel Vesga y Dani García o Mikel San José; Oihan Sancet, Muniain; Iñaki Williams, Asier Villalibre o Raúl García. DT: Gaizka Garitano

Hora: 17

TV: ESPN 2

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Jesús Gil Manzano