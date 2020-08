Messi, entre Suárez y Busquets, en el estadio de Benfica, la sede del choque del viernes entre Barcelona y Bayern Munich Fuente: Reuters

La previa de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich trae consigo un debate futbolero que retumba fuerte en el continente europeo. Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club alemán, sentenció que Robert Lewandowski debería ganar el premio The Best, que la FIFA decidió no otorgar este año; y Lothar Matthäus, exjugador del club y la selección alemana, apuntó que el delantero polaco hoy es el mejor jugador del mundo, superando a Lionel Messi.

Frente a la discusión, Quique Setién, entrenador del Barça, dejó sentada su postura en la conferencia de prensa previa al partido de mañana que tendrá todos los focos encima. "Lewandowski es un gran futbolista pero no está a la altura de Messi. Eso está claro. Está en un grandísimo momento y lleva 13 goles en la Champions. Está bien asistido. Está en un gran momento, pero Leo también. Es bueno que estos futbolistas estén en el campo", sentenció el DT en Lisboa, sede del partido.

La temporada de Lewandowski es asombrosa: acumula 53 tantos en 44 encuentros con Bayern Munich, que conquistó la Bundesliga (goleador con 34 tantos) y la Copa de Alemania (marcó seis). En tanto, en la Champions, el polaco es el máximo goleador con 13 festejos en siete juegos. Por su parte, Messi, que perdió la Liga con Barcelona a manos de Real Madrid, lleva 31 goles (tres en la Champions) en 43 partidos de todas las competencias.

Sin titubear al opinar sobre el rosarino, la gran carta del equipo español para poder avanzar a semifinales en el "Final 8" que se juega en Lisboa, Portugal, y seguir soñando con conquistar la sexta Orejona de su historia, Setién también dejó en claro que la responsabilidad no debe caer absolutamente sobre Messi, figura y autor de un gol en la clasificación de octavos de final al vencer 3-1 a Napoli en el Camp Nou el sábado pasado.

"Usted que se declara cruyffista convencido, Cruyff decía que este partido lo ganaban las vacas sagradas. ¿Tiene que ganar Messi este partido mañana?", le preguntaron al entrenador español en la conferencia. Y respondió: "Leo puede ayudar a ganar el partido, pero siempre he creído en la fortaleza del equipo. A Messi hay que asistirle y ponerle el balón. Es capaz de fabricarse los goles, pero sin la fortaleza del equipo, Leo sería menos".

El desempeño del Bayern Munich de Hans-Dieter Flick es impactante, ya que no pierde un partido oficial desde el 7 de diciembre del año pasado cuando cayó, como visitante, ante Borussia Mönchengladbach por 2-1. Así, entre todas las competencias, acumula 27 partidos invicto y 18 victorias consecutivas. En la Champions, viene de eliminar al Chelsea inglés con un global de 7-1.

"Sabemos del potencial del rival, no lo vamos a minimizar. No sólo los números, si la capacidad que tiene, demuestra que es un equipo potencialmente extraordinario. Pero nosotros también lo somos. Va a ser un partido igualado, va a haber alternativas. Tenemos muchas cosas que decir en este partido", reflexionó Setién. "Es importante tener el balón porque eso nos va a permitir defendernos más tiempo con él. El potencial ofensivo del Bayern es alto y es obvio que si tenés el balón no lo tienen ellos. Eso dependerá del acierto. Si conseguimos tener el balón nos harán menos daño".

Acerca de qué lo preocupa sobre el presente del equipo alemán, el entrenador de Barcelona fue directo: "Nos preocupan muchas cosas. Es un equipo completo. Capaz de atacar, defender, incorpora mucha gente en ataque, presiona bien. Pero eso lo sabemos. Está por ver si podemos salir de la presión. Pero si algo tenemos bueno es salir de la presión. A veces es más eficaz, otras menos. Pero saben que si salimos de la presión, se les puede hacer daño. Habrá alternativas, nos tocará defender y atacar. Pero estará igualado".