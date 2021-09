Barcelona: el video de Bielsa defendiendo a los futbolistas jóvenes con el que atacan a Koeman

Barcelona se vio avasallado el último martes por Bayern Munich en la Champions League, con la caída 3-0 en el Camp Nou. La caída aumentó la crisis en un escenario ya de por sí muy delicado en el club español, tanto a nivel institucional como deportivo. Los hinchas se mostraron muy molestos con el rendimiento del equipo y con la propuesta de juego del DT Ronald Koeman, que además quedó en el ojo de la tormenta por hacer jugar a tres futbolistas juveniles.

Alejandro Balde y Yusuf Demir, ambos de 18 años, y Pablo Paez Gavira (conocido como Gavi), de 17, fueron los tres chicos que ingresaron nada menos que ante Bayern Munich en la Champions. Los tres apenas suman un puñado de minutos en primera división. Todos jugaron por primera vez con la camiseta de Barcelona en un torneo internacional.

Con el fin de cuestionar la decisión de Koeman, en las últimas horas, los simpatizantes de Barcelona hicieron viral un video de cuando Marcelo Bielsa era el director técnico de Athletic de Bilbao, en el que el argentino da su acalorada opinión sobre la opción de hacer debutar o jugar a jóvenes talentos en situaciones poco amigables.

“Es fácil poner jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes.Lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen" Marcelo Bielsapic.twitter.com/6uqd1kqxSp — Futbol por las venas (@futbolxvenas) February 13, 2021

“Es muy fácil poner jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes. Lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen, porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven no es la función. La función es poner jugadores jóvenes para demostrar que sí sirven”, es la explicación de Bielsa, realizada en su momento, como DT del Bilbao. Una de las tantas cosas que reclaman los hinchas de Barcelona es que no se “quemen” a los “canteranos” en este momento crítico, en una era post-Leo Messi.

El DT neerlandés de Barcelona, Ronald Koeman, en la contundente caída 3-0 del equipo catalán ante Bayern Munich, por la Liga de Campeones. LLUIS GENE - AFP

Según la prensa española, el neerlandés Koeman recibió el apoyo de la comisión directiva de Barcelona (encabezada por el presidente Joan Laporta), pese a la dura derrota ante el conjunto alemán. Luego del partido frente al conjunto de Múnich, Laporta citó a una reunión en el Camp Nou a los responsables del área deportiva:, Rafa Yuste y Mateu Alemany, para analizar la actuación del equipo.

Yusuf Demir, de 18 años, ante Bayern Munich Joan Monfort - AP

Pese a la imagen mostrada contra el conjunto alemán, Koeman no correría peligro en su cargo y, por el momento, continuará como el conductor del equipo. Pero la situación, claramente, es delicada.

Gerard Piqué justificó el pésimo comienzo en la Champions League con una frase contundente: “Esto es lo que hay”. Koeman había dicho: “Hemos intentado poner gente joven para dar energía. Había diferencias entre nuestros jóvenes y sus jugadores. Han demostrado que tendrán mucho futuro, pero hoy en día hay distancia”.

Apenas 17 años tiene Gavi; Koeman lo hizo debutar en la Champions League LLUIS GENE - AFP

La realidad económica es agobiante, el equipo sabe que no tiene posibilidades incluso antes de empezar la temporada y la tensión institucional va en aumento. La temporada recién empieza. Pero desde la salida de Lionel Messi la crisis de Barcelona madura a pasos agigantados.