Barcelona: Koeman no aceptó preguntas, pero habló del factor Messi y la reconstrucción del equipo

El ambiente en Barcelona se enrarece día a día. El empate in extremis con Granada por LaLiga no hizo sino aumentar la presión sobre el cuerpo técnico que encabeza el neerlandés Ronald Koeman, alabado por su trayectoria futbolística, pero criticado por no poder hacer jugar bien al equipo. El DT dio hoy una conferencia de prensa que más bien fue un monólogo. No aceptó preguntas, una decisión unilateral de la que los capitanes del plantel profesional se enteraron sobre la marcha. E l club tampoco lo sabía.

“El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación deportiva está vinculada a las circunstancias financieras y viceversa, y eso supone que hay que reconstruir el club y la plantilla sin poder hacer grandes inversiones, y eso necesita tiempo”, comenzó el ex lateral azulgrana, hoy encargado de administrar el plantel profesional sin Lionel Messi. Y añadió: “Los talentos jóvenes pueden ser estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno es que los jóvenes tendrán oportunidades como Xavi e Iniesta, pero se pide paciencia”. Esa, en definitiva, fue la palabra clave de su comparecencia ante los medios: Koeman reclamó paciencia. Tiempo para reconstruir el equipo sin su pieza clave, un tal Messi.

El ex DT del seleccionado neerlandés abrió el paraguas y le bajó las expectativas a la actual temporada. Sabe que llegar lejos en Europa es una utopía con el plantel actual, más preparado para una transición generacional que para el fútbol total de la era Guardiola. “En la Champions League no se pueden esperar milagros. Europa es una buena escuela. La derrota ante el Bayern debe de ser enfocada desde esa perspectiva ”, insistió el entrenador.

La conferencia de prensa de Ronald Koeman previa al partido con Cádiz’

Más allá de su pedido público, las horas del entrenador al frente del equipo culé parecen estar contadas. La junta directiva de Barcelona tiene un nombre para reemplazarlo: Xavi Hernández. El problema es que para el presidente del club, Joan Laporta, el exmediocampista debería hacerse desde abajo y tomar las riendas del equipo B antes de dar el salto al vestuario principal. Al actual DT de Al-Sadd (Qatar) la idea no le seduce demasiado. Laporta, según la prensa española, tiene otro plan: el español Roberto Martínez, actual DT del seleccionado de Bélgica y ex de Everton, de Inglaterra.

Koeman también fue noticia por una entrevista que dio a Voetbal, un medio de su país. Fue después de la derrota por 3-0 con Bayern por la Champions League. “Messi disfrazó todo. Era muy bueno y ganaba. Por supuesto que tenía buenos jugadores a su alrededor, pero él marcaba la diferencia. Gracias a él todos parecían mejores. Esto no es una crítica, sino una observación ”, valoró el entrenador en la publicación.

El uruguayo Ronald Araújo le dio el agónico empate a Barcelona el lunes frente a Granada, por LaLiga.