Barcelona - Real Madrid: siete claves del primer clásico español sin Lionel Messi

España se prepara para un clásico distinto. Barcelona y Real Madrid juegan este domingo al mediodía (hora argentina) en el Camp Nou con una ausencia ilustre: será el primer enfrentamiento entre ambos gigantes sin Lionel Messi, emigrado al fútbol francés.

Los catalanes sentirán la falta de su jugador franquicia de los últimos años, y llegarán apuntalados por las dos victorias consecutivas: ante Valencia, por LaLiga y frente a Dínamo de Kiev, por la Champions. Los blancos, por su parte, confían en la amalgama de experiencia y juventud que Carlo Ancelotti armó esta temporada. Conviven el acierto quirúrgico de cara al gol de Karim Benzema (11 goles en lo que va de la campaña, máximo realizador del torneo doméstico con 9) con la gambeta plástica del juvenil Vinicius Jr. A continuación, siete claves de un partido único: el primero de la era post Messi.

El factor Messi

Por primera vez desde el 19 de noviembre de 2005, Lionel Messi no portará la camiseta del Barcelona en el partido contra su rival de toda la vida. Pasaron casi 16 años. Su presencia en el campo implicaba goles, asistencias y... triunfos blaugranas. Jugó este partido 45 veces (récord, junto con Sergio Ramos) y anotó 26 goles (líder absoluto, con 8 más que Alfredo Di Stéfano). Incluso dio un hándicap en sus últimas apariciones: para encontrar una conquista suya en el clásico hay que remontarse al 6 de mayo de 2018 (2-2).

El último clásico de Messi (Real Madrid 2 vs. Barcelona 1)

En ausencia, Messi es el máximo asistidor de la historia moderna del clásico (desde el 2000), con 9 pases de gol. Le sigue un hombre mencionado como el futuro entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, con seis. Los catalanes extrañarán el domingo a ambos, y se encomiendan a la juventud de Gavi o de Ansu Fati para lograr un triunfo balsámico que les permita escalar posiciones en la tabla: son séptimos, con cinco puntos menos que el sorprendente líder, Real Sociedad.

Los debutantes

La transición que vive LaLiga hace que en ambos gigantes del fútbol español tengan jugadores debutantes en esta clase de partidos. El promedio de edad del equipo titular de Real Madrid es dos años más grande que su rival de siempre. Barcelona dará la primera oportunidad a chicos como Gavi, Nico y Baldé, surgidos en La Masía. También podría ingresar Eric García, repatriado desde Manchester City. Y otros cuatro ya más curtidos, que fueron refuerzos para esta temporada: Memphis Depay, Luuk De Jong, Yusuf Demir y el argentino Sergio Agüero.

Gavi, uno de los juveniles de Barcelona que debutaría en un clásico frente a Real Madrid. LLUIS GENE - AFP

Por el lado de los blancos, dos consagrados y un producto de su semillero tendrían su primera vez: el austríaco David Alaba, llegado de esta temporada desde Bayern Munich, y el niño prodigio francés Eduardo Camavinga (18 años, comprado al Rennes) serán tenidos en cuenta por Ancelotti para la visita al Camp Nou. El tercero es Miguel Gutiérrez, producto de las inferiores. En total, hasta 11 futbolistas podrían tener el primer clásico español de sus currículums. Un equipo entero.

El enigma del público

Además de tener que trabajar más los partidos para conseguir resultados, a Barcelona también le cuesta llenar el Camp Nou sin Messi. Los dos partidos con aforo al 100% (Valencia y Dínamo de Kiev) mostraron grandes espacios vacíos en las tribunas. El diario Sport informó que ni siquiera estuvo cubierto el 50% del estadio catalán. El clásico es el partido ideal para quebrar esa estadística. El periódico reporta además que solo hay dos antecedentes en los últimos cinco años con peores cifras de asistencia: Leganés y Levante, por Copa del Rey, este mismo año.

❝Necesitamos que nuestros aficionados vengan al Camp Nou❞



🔊 - @JoanLaportaFCB - pic.twitter.com/9LaqYskSAM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2021

Benzema en estado de gracia

El francés Karim Benzema (33 años) llega a Barcelona encendido: convierte un gol por partido. Si bien el delantero francés fue noticia esta semana por la cobertura mediática del juicio por el sextape (la sentencia se conocerá el 24 de noviembre), el futbolista es la referencia obligada de todos los ataques de Real Madrid. Nadie en la capital española se plantea contratar a un nuevo centrodelantero, pese a que el exLyon ya no sea un juvenil.

El francés Karim Benzema, sinónimo de goles en Real Madrid. Efrem Lukatsky - AP

Benzema levanta elogios de su propio entrenador, el italiano Carlo Ancelotti. “Creo que Karim tiene más liderazgo en este momento, como Modric, Casemiro y Kroos”, dijo el DT luego de la goleada por 5-0 a Shakhtar, de Ucrania, por la Champions League. Ancelotti agregó: “.Hace seis años era más joven y ahora ha subido su personalidad y liderazgo. E l jugador es igual, me gustaba antes (en su primera etapa como DT merengue, entre 2013 y 2015) y ahora lo mismo o un poquito más”.

Agüero vs. la estadística

Todo apunta a que Sergio Agüero tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Habitual recambio de Memphis Depay, la referencia ofensiva del equipo titular, el Kun registra 14 enfrentamientos contra Real Madrid en su carrera. Jugó contra los blancos con las camisetas de Atlético de Madrid y de Manchester City pero...¡nunca pudo ganarle!

Sergio Agüero, durante el partido ante Dínamo de Kiev por la Champions League; fue su debut con la camiseta de Barcelona en el máximo torneo continental. Jose Breton - NurPhoto via Getty Images

La estadística del jugador formado en Independiente habla de nueve derrotas y apenas cinco empates contra el equipo blanco de la capital española. Eso sí, le convirtió varias veces: festejó tres veces jugando para el conjunto colchonero y otras dos vistiendo la camiseta de los Ciudadanos de Manchester.

Kroos, Modric y Casemiro, la “santísima trinidad” blanca

Contra la precocidad azulgrana, Real Madrid opondrá futbolistas curtidos en mil batallas. Referentes ineludibles, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric son los titiriteros del equipo dirigido por Ancelotti. Juegan y hacen jugar a sus compañeros. A ellos se les suma el brasileño Casemiro, rueda de auxilio permanente y guardaespaldas cada vez que los superan. El diario As, incluso, califica a los tres mediocampistas de “santísima trinidad”, ya que son el eje del juego del equipo.

Luka Modric, en acción: el croata comparte con el brasileño Casemiro y el alemán Toni Kroos la sala de máquinas de Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti. SERGEI SUPINSKY - AFP

“Ancelotti tiene a punto a su motor. La sala de máquinas que lleva, con esta, siete temporadas poniendo en marcha el engranaje del Real Madrid: el trío histórico que forman Modric, Casemiro y Kroos”, escribe el periodista Mario de la Riva. Y agrega: “Casemiro aporta el equilibrio defensivo. Modric, la magia, coronada con el Balón de Oro que conquistó en 2018. Esta temporada, el croata es el jugador blanco que más pases da en campo contrario y en el último tercio. Y Kroos hace gala de un magistral manejo de los tiempos y precisión quirúrgica en el pase. Lleva 70 asistencias en su etapa en el Madrid”.

Xavi en el horizonte