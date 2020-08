Ronald Koeman será nuevo entrenador de Barcelona. El exfutbolista era el DT del seleccionado holandés Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Fernando Bustamante

Son días de importantes definiciones en Barcelona. Luego de la histórica eliminación por los cuartos de final de la Champions League, tras ser goleado por 8 a 2 por Bayern Munich, la dirigencia del club catalán liderado por su presidente Josep María Bartomeu tomó la decisión de despedir a Quique Setién como entrenador del primer equipo. Y este martes, el máximo dirigente del club confirmó que el director técnico holandés Ronald Koeman será su reemplazante: "Si no hay ninguna novedad, Koeman llevará las riendas del equipo", manifestó Bartomeu en una entrevista con el canal oficial del club.

Sobre la elección del entrenador dejó en claro: "Elegimos a Ronald Koeman por su experiencia, por su filosofía, conoce el club...". También aclaró por qué no llegó en enero, cuando Quique Setién sucedió a Ernesto Valverde en el puesto de entrenador: "Hablamos con diferentes técnicos. Koeman tenía una responsabilidad con Holanda, a pocos meses de la Eurocopa. No podía dejar a Holanda sin técnico. Fue el primero con el que contactamos. Ahora nos ha dicho que la Eurocopa está muy lejos, no sabemos qué pasará. La responsabilidad que tenía la puede dejar e iniciar un sueño para él", aclaró.

Además, el presidente de Barcelona se refirió a Lionel Messi, que no hizo declaraciones públicas desde la derrota en Lisboa: "Leo quiere acabar su carrera en Barcelona. Además, Koeman le tiene como pilar fundamental del proyecto", comentó Bartomeu.

Josep Bartomeu confirmó que Ronald Koeman será el nuevo entrenador de Barcelona Fuente: Reuters

"Messi tiene contrato hasta 2021 y ellos (por los jugadores) saben que hay un proyecto nuevo, un nuevo técnico. No tengo ninguna duda. Ahora estamos todos decepcionados, pero lo nuevo nos va a animar", contó. En línea con la continuidad del argentino, Bartomeu declaró que Messi es "intransferible": "El y otros muchos jugadores. Estamos trabajando desde hace años en el futuro. Contamos con ellos, con el propio Griezmann".

La decepcíón de Messi

Tras la histórica eliminación en los cuartos de final de la Champions se vio a un Messi frustrado y sobre eso también habló el máximo dirigente del club catalán: "No he hablado con él, solo con su padre y me ha dicho que hay una profunda decepción, tanto de Leo como la que tienen todos los jugadores. Ahora hay que cambiar la mentalidad y empezar con gran fuerza". Además, agregó: "Messi está decepcionado, como todos. Tenemos que mostrarnos optimistas. Tuvimos que pasar un luto de uno o dos días, pero ahora ya levantarnos. Soy el primero que cada día me puse a hacer cosas para cambiar la situación".

Messi, luego de la derrota de Barcelona ante Bayern Munich Fuente: Reuters - Crédito: Manu Fernandez

Por otra parte insistió con la importancia de tener al futbolista rosarino en el equipo: "Tenemos al mejor el mundo desde hace años, pese a que nos eliminasen de la Champions. Siempre pensamos en un sistema que favorezca las capacidades de Messi. Contamos con él al cien por cien".

No sólo se habla en el seleccionado argentino de "los amigos de Messi" y el presidente del club catalán habló del tema que también es comentado en Barcelona: "Habría que preguntarle a él. Algunas medidas tendrán que ser drásticas y habrá que decir adiós con honores a algunos jugadores que nos han dado todo. Tenemos que remar todos en la misma dirección".

La posibilidad de contar con Lautaro Martínez

Uno de los temas que se habló en los últimos días fue sobre la renovación de jugadores. Algunos se quedarán y otros se marcharán para que lleguen otros. Sobre esto, Bartomeu habló de la posible llegada de Lautaro Martínez a Barcelona: "Hemos hablado con el Inter antes del arranque. Paramos las conversaciones cuando volvió la competición. Hablaremos con el nuevo entrenador a ver cómo ve el futuro", dijo el dirigente.

"La renovación no es solo cambiar futbolistas. Oigo a la gente hablar que los jugadores son malos y no es así, pero tienen que rendir. Habrá una remodelación de la base", concluyó el dirigente, que a mediados de 2021 dejará su cargo.