Barcelona se queja ante UEFA de un “error importante” en el “no penal” ante Atlético de Madrid

El conflicto por un polémico fallo en el cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid sumó un capítulo institucional. El club catalán presentó una queja formal ante UEFA por la jugada que, según su interpretación, debió derivar en un penal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League jugado este miércoles. La acción, que no fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR, generó un fuerte malestar que ahora se trasladó al plano formal.

“El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid”, señaló la institución en un comunicado oficial. Sostuvo que hubo una “actuación arbitral contraria a la normativa vigente” que tuvo impacto directo tanto en el desarrollo del encuentro como en el resultado final. El reclamo se concentra en una situación que se produjo en el segundo tiempo y que causó protestas durante el encuentro.

El arquero argentino Juan Musso envuelto en medio de la polémica hizo un saque de arco y su compañero Marc Pubill frenó la pelota con una mano en el área de Atlético de Madrid frente a Barcelona. Europa Press Sports - Europa Press

Según el texto difundido, “en el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti”. En ese sentido, el club consideró que la decisión arbitral y la ausencia de intervención tecnológica constituyen un “error importante”.

Por ese episodio, Barcelona solicitó la apertura de una investigación formal. También pidió acceder a las comunicaciones entre los árbitros y el VAR, con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados en la ocasión. Además, reclamó un “reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes” en caso de que sean comprobadas irregularidades.

La acción que desató la polémica tuvo lugar en un saque de meta del argentino Juan Musso. El arquero de Atlético jugó la pelota con el pie y su compañero Marc Pubill la detuvo con la mano en el área antes de devolverla. La maniobra ocurrió con el balón aparentemente en juego, y por eso, según la interpretación de Barcelona, debió ser sancionado un penal.

La polémica jugada

¡LA JUGADA QUE PIDE TODO EL MUNDO CULÉ! ¿Era penal para Barcelona por mano de Pubill con el partido 1-0 para el Atlético?



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El árbitro rumano István Kovács dejó seguir la acción pese a las protestas de los futbolistas locales y del público. Tampoco hubo revisión por parte del VAR, lo que incrementó la controversia en un encuentro que terminó 2-0 en favor del equipo madrileño.

Tras el partido, el entrenador Hansi Flick evitó una crítica directa, aunque dejó entrever su postura: “El arquero del Atlético le pasó el balón a su defensor, ¡y el central lo tocó con la mano sin siquiera mirar! Para mí es clara la acción. Seguro que tienen alguna explicación para esto”. El defensor uruguayo Ronald Araújo, en tanto, fue más enfático al analizar el hecho: “Es una jugada absurda, pero es penal. Ha pasado en otros partidos. Para mí es evidente penal. No es excusa, pero estamos jugando un partido de eliminatoria y hay situaciones que condicionan”.

Del lado de Atlético de Madrid, Diego Simeone apeló a la interpretación arbitral y evitó una definición categórica. Musso, protagonista indirecto de la acción y algo molesto por la consulta periodística, manifestó que la jugada “no tiene ninguna trascendencia”.

Musso enfadado al ser preguntado por la jugada de Pubill: “No se puede reducir el partido a eso”



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En su comunicado, Barcelona fue más allá del episodio puntual y marcó una línea de antecedentes recientes. “No es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo”, sostuvo el club, que además denunció un “claro agravio comparativo” que, según su visión, afecta la igualdad de condiciones en la competencia.

La presentación ante UEFA abre un escenario que excede lo deportivo. Mientras el equipo se prepara para el partido de vuelta, con el clásico contra Espanyol en medio y la obligación de revertir la serie frente a Atlético, la dirigencia avanzó por la vía institucional para protestar sonoramente en el torneo más relevante de clubes europeos.