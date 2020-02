Messi forma parte de las personalidades de Barcelona que, según una investigación, el propio club tenía apuntado a través de cuentas en redes sociales Fuente: Reuters

Barcelona rescindió la relación contractual con la empresa que se encargaba de generar opiniones negativas sobre la institución en las redes sociales. Después del escándalo que dio a conocer la Cadena SER española,el club culé salió a a aclarar que había contratado a la compañía para generar contenido y brindar un servicio de análisis, pero no para cuestionar a sus jugadores o a la oposición.

Entre los posteos, se encontraban críticas a Lionel Messi, cuando la renovación de su contrato con el Barca estaba en duda, Gerard Piqué y el ex técnico Pep Guardiola. Es por eso que un día después de desmentirlo el presidente Josep Bartomeu brindó una declaración a la prensa para confirmar la desvinculación con el proveedor por los "comentarios inadecuados'' sobre personas vinculadas al club. Más allá de que es público el nombre de I3Venture, la empresa por la que Barcelona abonaba un millón de euros por el contrato, el titular blaugrana no la identificó ni entró en detalles sobre los comentarios.

"Que quede claro: no tengo duda de que el Barça no ha contratado nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni a ningún jugador, ex jugador, político, directivo, presidente ni expresidente'', dijo Bartomeu y concluyó: "Esto es rotundamente falso y nos defenderemos por todos los medios ante quien ataque a nuestro Barça y nos acuse de este tipo de prácticas''.

Las cuentas que desprestigian

El presidente de Barcelona dio una conferencia de prensa en la que confirmó la desvinculación de I3Venture Crédito: Barcelona

Según los documentos que publicó la Cadena SER, I3Venture analizaba la audiencia de Barcelona a través de otra firma llamada Nicestream, propiedad del uruguayo Carlos Ibáñez. En el monitoreo que le entregaban a la institución culé se muestra el comportamiento de seis cuentas de Facebook, entre las que se encuentran "Respeto y Deporte", "Alter esport", "Sport Leaks", "Justicia y diálogo en el deporte", "Jaume un filme de terror" y "Mes que un club". Estos perfiles se utilizaron para difundir informaciones negativas hacia jugadores y candidatos opositores.

Entre los prestadores del servicio se encuentra un argentino, según afirmó el periodista Alejandro Wall en el programa "Pasaron cosas", de Radio con Vos. Se trata del empresario argentino Gastón Douek, a quien Hugo Alconada Mon había entrevistado para LA NACION el año pasado por los trolls utilizados en la campaña presidencial de 2019 por la entonces coalición gobernante encabezada por Mauricio Macri. Douek es socio de Carlos Ibáñez y ambos participaron de distintas carreras electorales en el mundo.

El análisis de la audiencia que le entregaba la empresa Nicetream a Barcelona. Crédito: Cadena SER

A Douek se lo conoce como el "señor de los trolls" y junto con Ibáñez tienen empresas en común. Entre ellas la gestión de distintas cuentas en redes sociales a través de I3Venture. "Es responsabilidad del club saber qué está pasando y qué se dice en el mundo, siempre para preservar al Barça", afirmó Bartomeu, uno de los protagonistas que analiza Nicetream: menciones, contenido y comentarios destacados sobre él, por ejemplo.

En este sentido, SER afirma que la directiva del Barcelona realizó una "campaña" que tenía como objetivo "incomodar al candidato a la presidencia de Barcelona Víctor Font". En el informe de monitoreo, se detalla un plan para "operar" con las cuentas del club para cuestionar el discurso de Font con el fin de "sumar apoyos orgánicos en contra del candidato".

A este ultimo escándalo, se le suma la última interna que hubo en el club a inicios de mes, cuando Messi criticó al director deportivo Eric Abidal en su cuenta de Instagram. Messi señaló que el exfutbolista francés y otros dirigentes del club deberían asumir la responsabilidad por sus decisiones recientes.

Messi, la pelota, la camiseta de Barcelona y la cinta de capitán: una conjunción que vivió épocas mejores que la actual Crédito: EFE

La publicación de Messi llegó después de que el diario catalán Sport publicase una entrevista en la que Abidal sugirió que los jugadores del Barça no se esforzaron lo suficiente durante la gestión del extécnico Ernesto Valverde puesto que no apoyaban su permanencia.

La reunión con los capitanes

Bartomeu, y los capitanes del Barca, Messi, Sergio Busquets, Piqué y Sergi Roberto, mantuvieron un encuentro en la Ciutat Esportiva este martes para ampliar las explicaciones sobre el escándalo de los trolls. Luego de reunirse con los jugadores, el presidente de la institución dialogó en privado sobre este tema con Quique Setién.