Barcelona vs. Atlético de Madrid, en vivo: el minuto a minuto del duelo de la Champions League
Se miden en el Camp Nou desde las 16 de la Argentina, en el duelo de ida
Cerezo habló sobre Julián
El presidente de Atlético de Madrid dejó en claro que no tiene interés en dejar salir al argentino Julián Álvarez. “Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar”, aseguró en una improvisada conferencia de prensa en la previa al duelo frente a Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Además, repreguntó de forma desafiante: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”. En el ida y vuelta también remarcó: “Te lo voy a explicar bien claro, tu eres inteligente y lo vas a entender: Tiene contrato con el Atlético de Madrid”. Por otro lado, acusó a los periodistas de “nunca cerrar las puertas” a la posibilidad de que el futbolista de 26 años deje el club colchonero.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los futbolistas de ambos equipos salieron al campo de juego a hacer los movimientos previos al partido. En primer lugar aparecieron los arqueros y luego los futbolistas de campo.
El historial y la particularidad de esta temporada
Barcelona y Atlético de Madrid se midieron 252 veces en su historia desde el año 1925 hasta hoy en todas las competiciones. Los catalanes ganaron 115 partidos y los de Madrid obtuvieron 80 victorias. Los restantes 57 duelos fueron empates. Este miércoles será la quinta vez que se vean las caras el Blaugrana y el Colchonero. La primera fue el 2 de diciembre del 2025 por la jornada 19 de la liga con triunfo de Barcelona por 3 a 1. Se vieron las caras en las semifinales de la Copa del Rey el 12, en Madrid, con goleada 4 a 0 de los de Simeone en la ida y triunfo de los de Hansi Flick por 3 a 0 en el desquite el 3 de marzo. Y volvieron a medirse por la fecha 30 del campeonato local el último sábado 4 de abril, donde ganó Barcelona 2-1. Además, jugarán el sexto partido en el que será la vuelta de los cuartos de final de la Champions league el 14 de abril en el Metropolitano de Madrid.
Equipos confirmados
El entrenador de Barcelona, Hansi Flick definió la siguiente formación para recibir a Atlético de Madrid: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo; Pedri, Eric García y Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaAtleti | @ChampionsLeague pic.twitter.com/S4gXRw4xgj— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2026
Diego Simeone, DT del equipo de la capital española, eligió a los siguientes futbolistas para visitar al Blaugrana. Nicolás González y Thiago Almada, estarán en el banco de suplentes. Musso; Molina, Hancko, Le Normand y Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke y Lookman; Griezmann y Álvarez.
XI DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/LwW56m5QJr— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
Algunos incidentes
En la llegada de la delegación del equipo Colchonero al Camp Nou, el micro que trasladó a los jugadores fue apedreado por la gente Blaugrana en las inmediaciones del estadio donde se disputará el partido. Nada pasó a mayores.
‼️ ÚLTIMA HORA | Han apedreado de nuevo el bus del Atlético en su llegada al Camp Nou— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 8, 2026
❌ Dos lunas rotas, justo en el lado donde va sentado Simeone
📽️ Vía @PedroFullanaSER pic.twitter.com/2tyPBZtlpb
Cómo ver online Barcelona vs. Atlético de Madrid
El partido será transmitido por Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura de Barcelona vs. Atlético de Madrid
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a los cuartos de final de la Champions League. Los catalanes, que vienen de eliminar en los octavos a Newcastle, recibirán en el duelo de ida al equipo de la capital de España, que se sobrepuso a Tottenham en las pasada instancia. El encuentro se disputará en el estadio Camp Nou, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del rumano István Kovács.
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