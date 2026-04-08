Barcelona vs. Atlético de Madrid, en vivo: el minuto a minuto del duelo de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid se midieron 252 veces en su historia desde el año 1925 hasta hoy en todas las competiciones. Los catalanes ganaron 115 partidos y los de Madrid obtuvieron 80 victorias. Los restantes 57 duelos fueron empates. Este miércoles será la quinta vez que se vean las caras el Blaugrana y el Colchonero. La primera fue el 2 de diciembre del 2025 por la jornada 19 de la liga con triunfo de Barcelona por 3 a 1. Se vieron las caras en las semifinales de la Copa del Rey el 12, en Madrid, con goleada 4 a 0 de los de Simeone en la ida y triunfo de los de Hansi Flick por 3 a 0 en el desquite el 3 de marzo. Y volvieron a medirse por la fecha 30 del campeonato local el último sábado 4 de abril, donde ganó Barcelona 2-1. Además, jugarán el sexto partido en el que será la vuelta de los cuartos de final de la Champions league el 14 de abril en el Metropolitano de Madrid.

El próximo martes jugarán por sexta ocasión en la temporada 2025/2026 JOSEP LAGO - AFP