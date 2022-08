Barcelona y el “lado B” del mercado de pases: acusan al club de “intimidar” a un futbolista para que acepte irse

El 1 de septiembre, con todas las ligas ya avanzadas, cerrará el mercado de pases en el fútbol de Europa. Ese dato marca el pulso de este momento inicial de la temporada: todavía hay espacio para transferencias resonantes. El viernes, por caso, se confirmó el traspaso más caro del verano boreal: Casemiro, ganador de cinco Champions League con Real Madrid, pasó a Manchester United en un acuerdo global que ronda los 100 millones de euros, entre el valor de la transferencia y el contrato del brasileño, que firmará por cuatro años.

En ese contexto, el otro gigante de España atraviesa una situación paradójica; a pesar de estar inmerso en una brutal crisis económica, Barcelona vendió derechos de imagen que le permitieron ingresar millones de euros y así agitar el mercado. De ese modo llegó, entre otros, Robert Lewandoski, el goleador polaco que hizo historia en Bayern Munich. La hoja de ruta marca ahora la obsesión por fichar a Jules Koundé, defensor francés del Sevilla. Aunque, por debajo, se escriben historias más oscuras, que no ocupan las primeras planas. Una de ellas la protagoniza el futbolista danés Martin Braithwaite, prácticamente desterrado a pesar de ser parte del plantel...

Xavi Hernandez observa un entrenamiento, con Robert Lewandowski adelante getty images - NurPhoto

Xavi, el entrenador del equipo, afirmó este sábado que “la prioridad es inscribir a Jules” Koundé, un día antes del partido en la cancha de la Real Sociedad el domingo en la segunda fecha de la Liga, mientras que el defensor francés aún no ha debutado con el Barça. ”La prioridad ahora es inscribir a Jules, esta es la prioridad nuestra, vamos a ver cómo queda, tenemos tiempo hasta mañana y lo vamos a decidir”, declaró Xavi en la conferencia de prensa previa al partido.

Obligado por el límite salarial que marca LaLiga, el Barça ha podido inscribir a todos los fichajes (como el brasileño Raphinha, llegado desde el Leeds inglés, por 58 millones de euros) para disputar el campeonato liguero, a excepción de Koundé. Según la prensa catalana, el Barça trabaja actualmente en encontrar salida para varios descartes, entre ellos el neerlandés Memphis Depay (hacia la Juventus de Turín), Pierre-Emerick Aubameyang (al Chelsea) o Frenkie de Jong (con pretendientes en la Premier también). En esa línea figura también Braithwaite, que llegó desde el modesto Leganés todavía en épocas de Messi y ahora no figura en los planes. ”Vamos a valorar, de momento no ha salido nadie ni de ‘Auba’ ni Memphis, de momento los tenemos y mañana los podemos utilizar, luego si hay alguna oferta valorar la situación, valorar cómo queda la plantilla y dónde estamos”, indicó Xavi.

Frenkie de Jong no quiere irse, pese al deseo de Barcelona de negociarlo Manu Fernandez - AP

El técnico catalán lamentó también el hecho de que la temporada comience antes del final del mercado. “No es una situación cómoda para jugadores que saben que no contamos con ellos, que se pueden marchar (...) por eso creo que el mercado debería terminar antes de que comiencen las ligas, pero es una opinión personal (...) No es el escenario ideal”, respondió.

El caso Braithwaite

Martin Braithwaite vive una situación delicada. El delantero fue fichado del Leganés en febrero de 2020 luego de que el francés Ousmane Dembelé sufriera una lesión grave: Ronald Koeman necesitaba un delantero y, con el mercado ya cerrado, solo podía inscribir a un jugador de LaLiga. Por eso, sin siquiera haberlo imaginado, el danés (hoy tiene 31 años) fichó por el Barca. Suma 10 goles en 57 partidos oficiales desde entonces, siempre partiendo como opción de delanteros de más renombre.

Apartado del plantel principal, él es uno de los que recibe presiones internas para aceptar una salida que el club necesita para que las cuentas cierren y la propia liga española las apruebe, un paso burocrático obligatorio. La pasada temporada tuvo problemas graves en su rodilla izquierda, por lo que debió ser operado. Ahora, ya recuperado, Xavi Hernández y la directiva que encabeza el presidente Joan Laporta lo tienen apuntado como un imprescindible... para irse y hacerles lugar a los nuevos.

Martin Braithwaite, cuando todavía era parte del plantel de Barcelona getty images - NurPhoto

En ese contexto, Braithwaite recibió el apoyo explícito del sindicato de jugadores profesionales de Dinamarca, quien ha denunciado al Barça por “acoso”.El delantero está inscripto en LaLiga, pero ni siquiera Barcelona le asignó un número de camiseta. Ha quedado fuera de los partidos oficiales y también de la pretemporada.

El club busca venderlo o cederlo, pero hasta ahora no han habido gestiones concretas de algún club interesado. Otra opción es rescindir su contrato para que quedara libre, pero Braithwaite no cede a las presiones de los dirigentes del club: para irse, exige que se le paguen los dos años de contrato restantes, algo que el Barça no puede afrontar. Entonces, ni una cosa ni la otra...

Michael Sahl Hansen, jefe de la Asociación de Jugadores Daneses, fue quien denunció el “acoso” de la entidad catalana hacia un jugador central para la selección de su país, que será parte del Mundial de Qatar, en el que compartirá grupo con Francia, campeón vigente. “El trato que está recibiendo Martin es completamente irracional. Probablemente se encuentre entre la intimidación y el acoso. Es vergonzoso como el Barcelona intenta sacarlo de su contrato, de su trabajo. Un jugador que acudió a su rescate cuando estaban bajo presión está ahora en desgracia. ¿Dónde está la decencia?”, declaró.

Pase de Messi, gol de Braithwaite

El futbolista sabe, porque Xavi se lo comunicó, que no tiene posibilidades de ser parte del plantel principal. Pero eso, según Hansen, no amerita el destrato que recibe. “Un contrato es un contrato y el Barcelona y Martin se han comprometido por dos años más. Martin debe seguir cumpliendo su parte del acuerdo. Y el Barcelona debería hacer lo mismo. Además, sería bueno que uno de los clubes más grandes del mundo tratara a sus jugadores con más respeto”, argumentó.

Así, Braithwaite seguirá mirando por TV desde su casa los partidos de su club. Muy lejos de ocupar el centro de la escena. Aquellas imágenes suyas gritando goles en el Camp Nou marcaron su punto cumbre en el club catalán. Recuerdos que no volverán a ser presente.