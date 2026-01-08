Alerta Argentina: Julián Alvarez tiene el arco cerrado, Almada fue declarado “prescindible” y Mastantuono casi no juega en Real Madrid

Cada jugador argentino juega “su” Mundial, por más que para la cita máxima todavía falten varios meses. Pero la cuenta regresiva comenzó y los futbolistas saben que cada detalle, cada aporte en un partido puntual, puede sumar como también restar. El Mundial que disputa contra sí mismo cada uno es con estar en la lista de 26 que terminá de pulir Lionel Scaloni y también la supuesta titularidad en la Copa del Mundo. Todo tendrá relación con lo que suceda en este semestre, tan exigente como acelerado por los calendarios apretados y la gran cantidad de torneos. El clásico que Real Madrid le ganó a Atlético Madrid por 2-1 por la semifinal de la Supercopa de España, en Arabia Saudita, dejó algunas luces amarillas, alertas que le llegaron a la casilla de mail del DT de la selección argentina.

No hay situación más indesada para un futbolista que le pongan el cartel de “transferible”. Es cierto que le temen más aún a las lesiones -y en mayor medida si se tratan de esas que tardarían meses en recuperarse- pero con el Mundial a la vuelta de la esquina, una situación inédita está ocurriendo con Thiago Almada. Ni siquiera tener un DT argentino (y reconocido como el Cholo Simeone) le dio un plafón adicional. El 10 que Scaloni tiene en gran consideración incluso quizás para ser titular en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, había llegado a Madrid hace muy poco, a fines de mayo pasado, pero perdió en la consideración y apenas jugó 24 minutos (siete de ellos adicionados por el árbitro) en la semifinal en la que Atlético de Madrid perdió ante Real Madrid. La final tendrá clásico, que se disputará este domingo contra el Barcelona de Flick, que un día antes había aplastado al Bilbao por 5-0.

El bombazo de Valverde a 108 km/h

El requipo de Simeone pagó 21.000.000 de euros por la mitad del pase a Olympique de Lyon y por cualidades técnicas y desequilibrio, además de que cuenta en el Atlético con jugadores para complementarse bien, iba a poder demostrar todo su potencial. Y se iba a mantener competitivo. Pero no está sucediendo y-salvo un cambio radical- no sucederá en Madrid. En la semifinal de este jueves, Almada tocó 22 pelotas (acertó 19 de los 20 pases intentados), recuperó dos pelotas y no remató al arco, pero casi en la última jugada del partido contruibuyó con una asistencia para lo que podría haber sido el empate de Julián Alvarez, con un remate mordido que se fue apenas cruzado.

No es el único argentino que se siente en baja, si se toman las referencias de los últimos partidos de 2025 y este arranque: los casos de Julián Alvarez (también en el Colchonero) y de Franco Mastantuono (en la Casa Blanca) podrían ser señales de preocupación para el entrenador de la selección argentina que, más allá de tener las ideas claras en cuanto a la lista de 26 e incluso al equipo titular en celeste y blanco, necesita que esos intérpretes lleguen bien desde lo individual al Mundial, que logren tener regularidad de presencias y rendimientos en sus respectivos clubes. Está claro: no es lo mismo arribar a la Copa del Mundo en estado de gracia que hacerlo con más interrogantes y faltos de confianza.

Julián Alvarez lucha por la pelota en la carrera con Aurelien Tchouameni Altaf Qadri� - AP�

La excepción podría ser Giuliano Simeone, otro que podría integrar el grupo de 15 titulares que maneja Scaloni desde los gustos personales, incansable en los esfuerzos y también con claridad para asistir (como en el descuento de Sorloth) y llegar al gol. Y hasta el minuto 94 demostró una entrega admirable, con un desborde y un centro que no pudo forzar la definición por penales.

Julián Alvarez juega con el corazón y cumplió con un aceptable nivel ante Real Madrid, pero aumentó su racha negativa a 9 partidos sin festejos ante equipos españoles. Desde el 1° de noviembre pasado, cuando convirtió de penal ante Sevilla, no volvió a marcar en la competencia doméstica. Ya 625 minutos acumulados con la pólvora mojada entre el certamen local y la Supercopa. Este jueves tocó 64 pelotas y remató 4 veces, tuvo una chance clara y ejecutó la mayoría de los córners -uno casi finaliza en golazo de Llorente tras una jugada de pizarrón-. Acertó en 41 de los 47 pases, usó poco la gambeta (ganó apenas uno de dos intentos) y recuperó 5 pelotas, una de ellas haciendo un gran esfuerzo para evitar el contraataque de Rodrygo.

Diego Simeone da indicaciones durante el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en Arabia Saudita Altaf Qadri� - AP�

“Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó el entrenador tras el empate 1-1 ante Real Sociedad y agregó: “A veces no hace falta hablar, otras hay que acercarse y hablar de cosas de la vida y no de fútbol. Más allá de un futbolista, hay una persona. Lo importante es que la persona esté bien", lo había respaldado el Cholo a quien hace unos días fue papá de Amadeo.

Franco Mastantuono ingresó recién a los 41 minutos del segundo tiempo y se ubicó como volante derecho a la hora de defender y extremo por ese sector, a pierna cambiada, en ataque. Apenas tocó 5 pelotas. Muy poco, más allá de que desde su arribo a Europa estuvo condicionado por una pubialgia traicionera. Pero deberá revertir la situación con cada práctica o los pocos minutos que le de Xabi Alonso si pretende subirse al avión argentino.

Lo mejor del partido

Atlético Madrid fue superior a Real (generó 11 situaciones claras de gol contra 5 del Merengue) pero al minuto los dirigidos por Xabi Alonso empezaron ganando gracias al combo perfecto entre corazón y jerarquía: Federico Valverde anotó de tiro libre un golazo. Luego había ampliado la ventaja Rodrygo, de contraataque, y descontó Sorloth, de cabeza. No jugó Mbappé, lesionado y Simeone tuvo un cruce en pleno partido con Vinicius.

Los medios en Arabia Saudita habían criticado en la previa de la final la situación de Julián Alvarez, que sólo ha marcado siete goles en 19 jornadas de LaLiga y cinco de ellos fueron en dos partidos: el hat-trick al Rayo Vallecano y el doblete a RealMadrid. “Nos manejamos con la naturalidad de que más allá de un futbolista hay una persona y lo importante es que la persona esté bien”, respondió. Es apenas una luz amarilla en alguien que también ha respondido en la selección hasta sacarle el puesto a Lautaro Martínez, aunque -claro- pueden compartir el campo de juego, dependiendo el esquema que utiliza Scaloni.

Lo de Julián parecería sólo cuestión de tiempo, que más temprano que tarde volverá al gol en España, aunque a nadie le gusta que le sigan contando los minutos sin marcar, por más que se trate de una estadística específica. Las situaciones de Thiago Almada y Mastantuono parecen más complejas, pese a que también están a tiempo de modificarse. El reloj de arena sigue corriendo. Todos los jugadores juegan “su” propio Mundial y nadie quiere quedarse afuera.