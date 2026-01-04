Gonzalo García brilló con un triplete en la goleada de Real Madrid sobre Betis por 5 a 1

La preocupación flotaba en el aire del Santiago Bernabéu antes del inicio del partido. La ausencia de Kylian Mbappé, afectado por un esguince en la rodilla izquierda, dejaba a Real Madrid sin su máximo goleador en un duelo clave ante Real Betis, por la fecha 19 de LaLiga.

Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso encontró una respuesta contundente: apareció Gonzalo García, autor de un triplete en la goleada 5-1, victoria que reavivó la ilusión merengue y recortó la distancia con el líder Barcelona a cuatro puntos.

Gonzalo García celebra ante el público en el Bernabeu (https://x.com/realmadrid)

El Madrid, que había sido puntero antes de un bajón futbolístico en noviembre, alcanzó los 45 puntos en 19 partidos y se mantiene como escolta del conjunto dirigido por Hansi Flick, vencedor del Espanyol el sábado. Betis, por su parte, quedó sexto con 28 unidades.

A los 20 minutos, llegó el primer alivio. Rodrygo lanzó un centro preciso desde la derecha y Gonzalo García, libre en el segundo palo, anticipó a todos con un cabezazo letal. Era el comienzo de una noche inolvidable para el delantero de 21 años, que volvió a responder cuando el contexto lo exigió, tal como había sucedido meses atrás en el Mundial de Clubes, donde marcó cinco goles.

En el arranque del segundo tiempo, el joven atacante elevó la apuesta. Controló con el pecho un envío largo de Federico Valverde y, sin dejar caer la pelota, sacó una volea potente desde afuera del área para el 2-0, uno de los goles de la temporada. Poco después, Raúl Asencio amplió la diferencia con otro cabezazo, nuevamente tras asistencia de Rodrygo.

¡QUE GOLAZO DE GONZALO GARCÍA! ZAPATAZO INFERNAL Y DOBLETE DEL DELANTERO PARA EL 2-0 DEL MADRID ANTE BETIS.



Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, logró descontar a los 66 minutos por intermedio del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, con una definición sutil que maquilló momentáneamente el resultado. En el conjunto andaluz, Giovani Lo Celso disputó todo el segundo tiempo, mientras que Valentín Gómez y Ezequiel “Chimy” Ávila permanecieron en el banco.

Cuando los visitantes amagaban con una reacción improbable, Gonzalo García sentenció la historia. A los 82 minutos, definió de taco dentro del área para completar su hat-trick, convirtiéndose en el primer español en marcar tres goles para el Real Madrid en LaLiga desde Marco Asensio en 2021. En tiempo de descuento, Fran García cerró la goleada.

¡OTRO GOLAZO Y HAT-TRICK! GONZALO GARCÍA TIRÓ EL TACAZO Y MARCÓ SU TRIPLETE PARA EL 4-1 DEL MADRID ANTE BETIS.



El triplete tuvo múltiples lecturas. Fue el primer hat-trick liguero del delantero, su sexto gol oficial con el primer equipo, y apenas su segunda titularidad en el campeonato español. Además, con 21 años, se transformó en el delantero español más joven en marcar para el Madrid desde Borja Mayoral en 2018. La ovación del Bernabéu y el aplauso de Mbappé, presente en el banco, sellaron la noche consagratoria.

LA INTERVENCIONES DE MASTAN: el argentino ingresó sobre el final del partido ante Betis en el triunfo del Real Madrid por 5-1.



✍️ Casi marca un gol y una asistencia



¿Qué te pareció su aporte?



También hubo otra buena noticia para Xabi Alonso: el regreso del argentino Franco Mastantuono, que volvió a sumar minutos tras más de dos semanas y dejó destellos de su talento en los 13 minutos que jugó luego de reemplazar a Vinícius Júnior.

Real Madrid cerró así su tercera victoria consecutiva en LaLiga, despejó dudas y ratificó que, aun sin su máxima figura, tiene respuestas.

El resumen del partido

Una aparición electrizante

Hubo una declaración de intenciones de Gonzalo García en 2025. Con apenas 21 años, fue el gran protagonista de Real Madrid en el Mundial de Clubes. Su gol de cabeza a Juventus no solo le dio la clasificación al conjunto español para los cuartos de final, sino que además confirmó el surgimiento de una figura a la que muchos medios de su país ya comparan con el histórico Raúl González Blanco.

Gonzalo García, imparable; el juvenil de Real Madrid fue la gran figura de su equipo en el Mundial de Clubes David Klein� - CSM via ZUMA Press Wire�

Delantero ambidiestro, rápido y de notable capacidad goleadora, el rendimiento del madrileño en suelo estadounidense despertó comparaciones inmediatas con el ídolo Raúl, incentivadas por el hecho de que el joven es dirigido por el propio González Blanco en Real Madrid Castilla (la reserva del club merengue) y la condición de canterano, es decir, de haber sido formado en La Fábrica, la prestigiosa escuela de futbolistas merengues.

“La comparación con Raúl es palabras mayores. Para mí ya es un honor haber sido entrenado por él”, expresó el delantero tras la victoria en el Hard Rock Stadium, de Miami. Y agregó: “He tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster. Me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago”.