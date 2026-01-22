Barracas Central vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Barracas Central y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Guapo se prepara para la temporada más importante de su historia. Disputará un torneo internacional por primera vez, la Copa Sudamericana, tras un buen 2025 en el que finalizó en el décimo lugar de la Tabla Anual del fútbol argentino. El Millonario, por su parte, tuvo un año flojo y no logró clasificarse a la Copa Libertadores, por lo que también jugará la Sudamericana, en la que quiere consolidarse como uno de los candidatos al título.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno está apartado por cuestiones futbolísticas. El campeón del mundo con la selección argentina tampoco jugaría, pero por dolencias físicas.

Barracas Central vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026

Día : Sábado 24 de enero.

: Sábado 24 de enero. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Claudio Tapia.

: Claudio Tapia. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Barracas Central vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.