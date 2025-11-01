Barracas le ganó 2-0 a Argentinos con un polémico arbitraje: dos expulsados del Bicho y un penal no sancionado

El triunfo 2-0 de Barracas Central ante Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se tiñó de polémica a los 25 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Andrés Merlos modificó su decisión inicial y expulsó a Claudio Bravo por una infracción que había sancionado con amarilla. La intervención del VAR, a cargo de Diego Ceballos, reconfiguró el trámite del encuentro, que tuvo además la expulsión del entrenador Nicolás Diez en el Bicho, envuelto en un fuerte cruce con el juez principal.

El gol tempranero de Facundo Bruera, a los 4 minutos, que partió habilitado a picar al espacio, tras un gran pase de Siro Rosane, había puesto en ventaja a Barracas y encendido un inicio favorable para el equipo local. El delantero sumó su cuarto gol en el certamen.

Pero el foco del primer tiempo estuvo en una acción que desató la protesta del plantel de Argentinos y dejó al conjunto de La Paternal con un hombre menos. En una disputa en mitad de cancha, Claudio Bravo llegó tarde a un cruce y cometió una infracción sobre Siro Rosané. La falta, si bien con plancha, es leve y sin violencia excesiva, fue sancionada en primera instancia con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras el llamado de Diego Ceballos desde el VAR y la revisión de las imágenes, Merlos modificó su fallo y expulsó al defensor.

Al regresar al campo, pidió la atención de todos y, con tono apagado, comunicó por el micrófono oficial: “Luego de una revisión en campo, se observa que el jugador de Argentinos Juniors impacta en el tobillo del jugador número blanco (sic), cambio de decisión: tarjeta roja”.

EXPULSADO NICO DIEZ: Merlos le mostró la roja al DT de Argentinos sobre el cierre del PT ante Barracas Central por una discusión.





La decisión dejó un clima caliente en el banco del Bicho que, minutos después, sobre el cierre de la primera parte, generó una airada reacción del entrenador Nicolás Diez, que reclamaba menos demoras en el juego. Argentinos, a pesar de jugar con uno menos, estaba teniendo sus chances de gol, con varias buenas salvadas del arquero Marcelo Miño, y de ahí la reacción del entrenador.

“Yo te estoy respetando, yo nunca te falté el respeto”, se lo escuchó decir a Merlos en un intercambio con el director técnico, que no ocultaba su enojo. Lautaro Giaccone, volante de Argentinos, intentó interceder para calmar los ánimos. “Una más y te echo”, advirtió el árbitro mientras volvía al campo de juego. Y cumplió.

Instantes después, Merlos le mostró la tarjeta roja a Diez, que se retiró visiblemente alterado. Ya camino al vestuario, el entrenador se dirigió de manera desafiante hacia el primer asistente, Pablo González, mientras hacía un gesto circular con la mano, en alusión al desarrollo del encuentro. Fue contenido por su ayudante José Luis Calderón, quien evitó un cruce mayor.

El propio Calderón quedó dirigiendo el partido en la segunda parte, comunicándose por walkie-talkie con el entrenador, desde el palco. Con un jugador menos, el equipo visitante buscó equilibrar el trámite con intensidad, pero las veces que llegó se encontró con el arquero.

La segunda parte, sería más para el local, exigiendo a Sergio Chiquito Romero en varias ocasiones. En el medio, un penal no sancionado para Argentinos Juniors, tras un foul de Rodrigo Insua, que cruzó una pierna y provocó la caída de Emiliano Viveros. Merlos no sancionó nada y el VAR no intervino.

¿ERA PENAL PARA ARGENTINOS ANTE BARRACAS CENTRAL? Merlos no lo cobró y el VAR no lo llamó.





La terna arbitral estuvo compuesta por Andrés Merlos como juez principal, acompañado por Pablo González y Mauro Ramos como asistentes; Cristian Cernadas fue el cuarto árbitro. En el VAR, Diego Ceballos actuó como responsable principal, junto a Mariano Ascenzi como asistente.

