Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Bélgica y Senegal en la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Bélgica y Senegal correspondiente al Mundial 2026 se disputará este miércoles 1 de julio a las 17.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.
El presente de ambos equipos
Ambos seleccionados llegan en un momento inmejorable tras haber goleado en sus últimas presentaciones. Bélgica arriba con confianza tras superar a Nueva Zelanda por 5-1, mientras que Senegal viene de imponerse con autoridad ante Irak por 5-0.
Números que anticipan el duelo
El partido promete un alto nivel ofensivo dada la capacidad goleadora demostrada por ambos combinados en sus compromisos previos, donde marcaron un total de diez tantos combinados entre ambos equipos en la última fecha.
Lo que está en juego
El resultado de este cruce será fundamental para las aspiraciones de ambos países en esta instancia del torneo, donde cada punto es vital para consolidar su posición en la competencia y buscar la clasificación a la siguiente ronda.
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