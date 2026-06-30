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Mundial 2026, en vivo: siguen los cruces por 16avos, juega Francia y dos equipos sudamericanos

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

La selección de Francia, de la que forma parte Kylian Mbappé, deberá enfrentar este martes a Suecia (AP Foto/Derik Hamilton)
La selección de Francia, de la que forma parte Kylian Mbappé, deberá enfrentar este martes a Suecia (AP Foto/Derik Hamilton)Derik Hamilton - FR170553 AP

México pide a sus hinchas alentar sin agresiones: "Sin lanzar objetos"

La selección de México, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo, difundió a través de sus redes sociales una imagen en la que se muestran conductas deseables de los hinchas en la cancha.

En el texto que acompaña la publicación se enfatiza el mensaje: “Cantar, gritar, abrazar y convivir... Apoyemos a la Selección sin lanzar objetos, cuidándonos y demostrando porqué somos México".

La selección argentina festeja el cumpleaños de Leandro Paredes

La selección argentina subió a sus redes sociales una imagen en la que se puede ver a Leandro Paredes celebrando su cumpleaños en la concentración. “Muy feliz cumpleaños, Leandro Paredes”, indica el posteo.

El mensaje de la FIFA tras la clasificación de Paraguay

La emoción de Alejandro Domínguez tras la clasificación de Paraguay a octavos de final

Los festejos en Paraguay tras la clasificación

Los hinchas paraguayos salieron a las calles tras la histórica eliminación a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 y su clasificación a octavos, donde enfrentará al ganador entre Francia y Suecia. Distintos grupos se congregaron en diversas partes del país y celebraron la victoria.

El presidente, Santiago Peña, festejó el resultado en sus redes sociales, dijo que Paraguay “nunca se rinde” y realizó un anunció para este martes: “Feriado, Carajo”. Asimismo, el vicepresidente, Pedro Alliana, le respondió al máximo mandatario a modo de broma y retrucó: “Si me autorizás, firmo yo el feriado. Vamos, albirroja querida”.

Los hinchas paraguayos se reunieron en las calles
Los hinchas paraguayos se reunieron en las calles

Paraguay hace historia

Este lunes, la selección de Paraguay eliminó en 16avos al conjunto alemán. Lo hizo por penales tras 90 minutos, más los dos tiempos complementarios, en que ninguno de los dos equipos logró imponerse en el marcador. De esa manera, Paraguay se convirtió en la primera selección que le gana una tanda de penales a Alemania en toda la historia de las Copas del Mundo.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo
Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo

Histórico: Paraguay eliminó a Alemania del Mundial

Paraguay le ganó a Alemania por 4 a 3 en los penales
Paraguay le ganó a Alemania por 4 a 3 en los penalesCHARLY TRIBALLEAU - AFP

Histórico. Paraguay le ganó a Alemania por 4 a 3 en los penales. Para los alemanes convirtieron Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Orlando Gill atajó los remate de Kai Havertz y Nick Waltemade. Jonathan Tah desvió su disparo. En Paraguay anotaron Mauricio, Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda. Falló su remate Antonio Sanabria y Manuel Neuer le atajó el remate a Fabián Balbuena.

Jesse Marsch, el efusivo DT de Canadá: juega, habla, provoca y ataca en todos los frentes

Ariel Ruya
Ariel Ruya

Es un buen entrenador, tiene actitudes desafiantes, provoca, juega y hace historia. Jesse Alan Marsch nació en Wisconsin, tiene 52 años, construyó una olvidable carrera como jugador y una obra para la posteridad como técnico. Dirgió en la MLS (el primero en ganar tres títulos), en Austria, Alemania e Inglaterra. Fue el conductor que reemplazó a Marcelo Bielsa en Leeds: fulminó al DT rosarino por el estado físico y anímico de los jugadores en esa temporada.

Jesse Marsch hace historia y se toca el corazón
Jesse Marsch hace historia y se toca el corazónBai Xuefei - XinHua

Asumió en Canadá un puñado de semanas antes de la Copa América de 2024: alcanzó las semifinales, eliminado por la Argentina. Juega tan fuerte (en ese entonces, ahora mismo), que algunos atrevidos empiezan a compararlo con José Mourinho, el volcánico DT portugués, próximo DT de Real Madrid.

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