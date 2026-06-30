Mundial 2026, en vivo: siguen los cruces por 16avos, juega Francia y dos equipos sudamericanos

La selección de México, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo, difundió a través de sus redes sociales una imagen en la que se muestran conductas deseables de los hinchas en la cancha.

En el texto que acompaña la publicación se enfatiza el mensaje: “Cantar, gritar, abrazar y convivir... Apoyemos a la Selección sin lanzar objetos, cuidándonos y demostrando porqué somos México".