Mundial 2026, en vivo: siguen los cruces por 16avos, juega Francia y dos equipos sudamericanos
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
México pide a sus hinchas alentar sin agresiones: "Sin lanzar objetos"
La selección de México, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo, difundió a través de sus redes sociales una imagen en la que se muestran conductas deseables de los hinchas en la cancha.
En el texto que acompaña la publicación se enfatiza el mensaje: “Cantar, gritar, abrazar y convivir... Apoyemos a la Selección sin lanzar objetos, cuidándonos y demostrando porqué somos México".
Cantar, gritar, abrazar y convivir... ⚽️— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
Apoyemos a la Selección sin lanzar objetos, cuidándonos y demostrando porqué #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/vMQTJHDwIh
La selección argentina festeja el cumpleaños de Leandro Paredes
La selección argentina subió a sus redes sociales una imagen en la que se puede ver a Leandro Paredes celebrando su cumpleaños en la concentración. “Muy feliz cumpleaños, Leandro Paredes”, indica el posteo.
#SelecciónMayor ¡Muy feliz cumpleaños, @LParedss! 🩵🤍🩵— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 30, 2026
¡Qué se cumplan todos tus deseos! 😉😏 pic.twitter.com/HCnIWEpsiQ
El mensaje de la FIFA tras la clasificación de Paraguay
Histórico, Albirroja. 🥹#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wFzdABcVzo— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026
La emoción de Alejandro Domínguez tras la clasificación de Paraguay a octavos de final
¡Arriba, Paraguay, vamos por más! pic.twitter.com/WpIH8SSPbX— Alejandro Domínguez (@agdws) June 30, 2026
Los festejos en Paraguay tras la clasificación
Los hinchas paraguayos salieron a las calles tras la histórica eliminación a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 y su clasificación a octavos, donde enfrentará al ganador entre Francia y Suecia. Distintos grupos se congregaron en diversas partes del país y celebraron la victoria.
El presidente, Santiago Peña, festejó el resultado en sus redes sociales, dijo que Paraguay “nunca se rinde” y realizó un anunció para este martes: “Feriado, Carajo”. Asimismo, el vicepresidente, Pedro Alliana, le respondió al máximo mandatario a modo de broma y retrucó: “Si me autorizás, firmo yo el feriado. Vamos, albirroja querida”.
Paraguay hace historia
Este lunes, la selección de Paraguay eliminó en 16avos al conjunto alemán. Lo hizo por penales tras 90 minutos, más los dos tiempos complementarios, en que ninguno de los dos equipos logró imponerse en el marcador. De esa manera, Paraguay se convirtió en la primera selección que le gana una tanda de penales a Alemania en toda la historia de las Copas del Mundo.
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026
Histórico: Paraguay eliminó a Alemania del Mundial
Histórico. Paraguay le ganó a Alemania por 4 a 3 en los penales. Para los alemanes convirtieron Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Orlando Gill atajó los remate de Kai Havertz y Nick Waltemade. Jonathan Tah desvió su disparo. En Paraguay anotaron Mauricio, Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda. Falló su remate Antonio Sanabria y Manuel Neuer le atajó el remate a Fabián Balbuena.
Jesse Marsch, el efusivo DT de Canadá: juega, habla, provoca y ataca en todos los frentes
Es un buen entrenador, tiene actitudes desafiantes, provoca, juega y hace historia. Jesse Alan Marsch nació en Wisconsin, tiene 52 años, construyó una olvidable carrera como jugador y una obra para la posteridad como técnico. Dirgió en la MLS (el primero en ganar tres títulos), en Austria, Alemania e Inglaterra. Fue el conductor que reemplazó a Marcelo Bielsa en Leeds: fulminó al DT rosarino por el estado físico y anímico de los jugadores en esa temporada.
Asumió en Canadá un puñado de semanas antes de la Copa América de 2024: alcanzó las semifinales, eliminado por la Argentina. Juega tan fuerte (en ese entonces, ahora mismo), que algunos atrevidos empiezan a compararlo con José Mourinho, el volcánico DT portugués, próximo DT de Real Madrid.
Horas atrás, el seleccionador de Canadá elogió a los “héroes canadienses” tras hacer historia al clasificar este domingo a los octavos de final del Mundial 2026, luego de un trabajoso 1-0 sobre Sudáfrica. Y calificó el próximo duelo ante Países Bajos o Marruecos como... un “tiro libre”.
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