Belgrano de Córdoba: arde la interna de los barrabravas; allanamientos y secuestros de elementos

CORDOBA.- Una investigación judicial y allanamientos son las consecuencias del video que difundió Roberto Ponce, alias “El Loco Tito”, jefe de la barrabrava del club Belgrano de Córdoba. “A todos los referentes y a todos los que componen esta hermosa barra que construí hace 48 años, estoy cansado y no quiero reventar, bastardean a mi familia mal, etiquetan canales de televisiones con mentiras. Tienen que parar la mano, no rompan más los huevos, nunca me fui de esa reunión”, dice “El Loco Tito”.

Después de ese video aparecieron más audios, todos relacionados a la interna que se abrió en busca de desplazarlo de la jefatura. Hoy se espera una reunión entre todos los líderes de la barra de donde podría salir un acuerdo, según señalaron distintas fuentes a LA NACION.

El fiscal Guillermo González actuó de oficio y ordenó una serie de allanamientos en Córdoba capital y Villa Allende, donde se secuestraron varios elementos que podrían comprometer a los miembros de la hinchada.

El descargo del Loco Tito que hizo explotar la interna en la barra de Belgrano

“Dije que el 8 me iba, llamé al señor Germán Minué y dije que me iba a fin de año. De acá en adelante el que manda en la barra soy yo, me cansaron”, agregó “El Loco Tito” en su video. Minué es “El Gitano”, otro de los líderes. Él, junto a Lucas Pavón, lo “despidieron” como jefe en el Instagram oficial de la barra, Los Piratas de Alberdi.

“El Loco Tito” había planteado su decisión de “retirarse” en diciembre y había consenso de que su lugar lo ocupara “El Gitano” y Pavón, pero otros sectores pusieron en duda ese acuerdo. Esta noche se reunirán.

“Yo le hablo a todos los muchachos de la barra: no los voy a traicionar, soy un tipo con códigos y derecho. Acábenla y dejen de romper los huevos porque voy a juntar 200 - 300 vagos y no me voy a ir nada”, cerró “El Loco Tito” en el video.

El fiscal González señaló a Cadena 3 que en los allanamientos se secuestraron elementos relacionados con los hechos. Participaron equipos tácticos el Éter, bomberos y fue “un procedimiento muy ordenado. La Policía estuvo investigando. El proceso sigue para dilucidar qué pasó, a partir de tomar contacto a través de redes de situación de violencia urbana”.

“El miércoles por la mañana iniciamos investigación de oficio. Se estuvo investigando todo el día para identificar a los autores de los audios”, explicó. Entre esos audios está el de un hombre no identificado que le contesta a “El Loco Tito” con amenazas, indicando que este último podría recibir uno o más balazos en una próxima reunión.