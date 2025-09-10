Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Belgrano - San Martín de San Juan, del Torneo Clausura
Juegan este jueves, desde las 20:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
Belgrano y San Martín de San Juan se miden este jueves a las 20:00 en el estadio El Gigante de Alberdi, en un partido de la fecha 8 del Torneo Clausura.
En el torneo, Belgrano viene de perder ante Defensa y Justicia por 2-1 mientras que San Martín de San Juan viene de perder ante River por 2-0.
Ambos equipos suman 8 puntos en la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
