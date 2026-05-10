En qué canal pasan River vs. San Lorenzo hoy, por el Torneo Apertura 2026

El penúltimo partido de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 es el clásico entre River Plate y San Lorenzo y se disputa este domingo desde las 19 en el estadio Monumental con arbitraje de Sebastián Zunino. Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos y se medirá contra el ganador de Vélez vs. Gimnasia de La Plata, que se enfrentan desde las 21.30.

El duelo entre el Millonario y el Ciclón y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Giuliano Galoppo y Nicolás Tripichio, dos de los futbolistas que están cara a cara en el estadio Monumental Canchallena

La previa del clásico

El Millonario fue escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza en el Grupo B con 29 puntos gracias a nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. Aunque desde la llegada de Eduardo Coudet perdió solo dos partidos, el Superclásico ante Boca y el último duelo como local con Atlético Tucumán, el equipo recibe reproches por cómo juega y el propio entrenador reconoció públicamente que deben mejorar.

Lo positivo para el conjunto del barrio porteño de Núñez es que entre semana, con mayoría de habituales suplentes, elevó su nivel y le ganó de visitante a Carabobo de Venezuela 2 a 1 por la Copa Sudamericana, donde tiene encaminada su clasificación a los playoffs.

El River de Eduardo Coudet obtuvo muy buenos resultados, pero está en deuda en el juego Ariana Cubillos - AP

El Ciclón, por su parte, también juega la Sudamericana y entre semana empató con Deportivo Cuenca 0 a 0 en Ecuador. En la primera etapa del Torneo Apertura se ubicó séptimo en el Grupo A con 22 unidades conseguidas en cinco triunfos, siete igualdades y cuatro derrotas. Desde que Gustavo Álvarez reemplazó en el banco de suplentes a Damián Ayude, solo sufrió una derrota.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.67 contra 5.89 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario de media hora y, después, a los penales; paga hasta 3.55.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en julio de 2025 por la tercera fecha del Torneo Clausura de ese año y empataron sin goles en el estadio Monumental.

Cronograma y resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes de La Plata vs. Racing - Domingo 10 de mayo a las 17.

Rosario Central vs. Independiente - Domingo 10 de mayo a las 15.

River Plate vs. San Lorenzo - Domingo 10 de mayo a las 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Domingo 10 de mayo a las 21.30.

Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe.

Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Boca Juniors 2-3 Huracán.

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes o Racing vs. Rosario Central o Independiente - Miércoles 13 de mayo.

River Plate o San Lorenzo vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo.

Unión de Santa Fe vs. Belgrano de Córdoba - Martes 12 de mayo.

Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo.