La magra cosecha de cuatro puntos de los últimos 18 emborronó las optimistas perspectivas que había dejado Leeds en las primeras fechas de la Premier League, con grandes desempeños ante Liverpool y Manchester City, y una rotunda victoria sobre Aston Villa, una de las revelaciones. El fútbol es rabiosa actualidad, algo que tiene muy asumido Marcelo Bielsa, que en su momento no se sumó a la ola de entusiasmo y ahora no quiere dejarse arrastrar por el pesimismo y una serie de cuestionamientos a su labor y la de su equipo.

Leeds, que este miércoles recibirá a Newcastle en Elland Road, cayó al 14º puesto y redujo la brecha a seis puntos sobre el primero (Fulham) de los tres conjuntos que en estos momentos están en los puestos de pérdida de la categoría. Para los ascendidos de la Championship, la primera temporada en la Premier suele ser de sufrimiento en búsqueda de estabilizarse en el nivel superior. "Es muy difícil predecir el futuro. Estamos en un ciclo negativo, similar al de más de la mitad de los equipos. Sabemos que la dificultad es muy alta en cada partido y tratamos de crecer para que puntuar nos resulte posible", expresó Bielsa.

La última derrota (2-1 ante West Ham, luego de estar en ventaja con un penal del polaco Mateusz Klich) puso a Bielsa en el centro de algunos reproches de la prensa. Y sin llegar a los cruces que tuvo con sus colegas Frank Lampard -por el caso del espíagate- y Dean Smith -en el episodio en que el Loco ordenó dejarse hacer un gol-, hace unos días sostuvo un cortocircuito a la distancia con David Moyes, entrenador de West Ham.

Recientemente, la prensa que cubre la información de Leeds señaló a Bielsa por haber dado ventaja al adelantar la alineación que se enfrentó con West Ham. Consultado por si consideraba correcta esa decisión, el DT argentino respondió: "No tiene nada de incorrecto haber anticipado la formación. No presupone una ventaja importante para el rival. De aquí en adelante, para evitar reclamos, no responderé preguntas sobre los futbolistas que están en condiciones de jugar el próximo partido".

Bielsa y David Moyes, director técnico de West Ham, se mandaron mensajes Crédito: Archivo

Bielsa endureció el tono y se lo notó molesto cuando se refirió a Moyes, que había dicho que lo del Loco "era un bluf", en relación con lo de la anunciar los titulares: "Imagínese que el DT de West Ham dice que anticipé el equipo por soberbia, por vanidad, por fanfarrón. El otro día di la formación sin darme cuenta, cuando me consultaron por un jugador en particular".

Otra cuestión, que es recurrente desde la Championship, es la de los goles de cabeza con la pelota detenida que recibe Leeds. Ya suman siete en la Premier. West Ham consiguió los dos tantos por esa vía. Al margen de las dificultades técnicas de Leeds para defender en ese tipo de jugadas, Bielsa introdujo al VAR en el análisis de esas acciones: "Me preguntaron el otro día si nuestro equipo era ingenuo. Yo creo que no. Cuando termina la fecha les muestro a los jugadores todas las jugadas en las que interviene el VAR; muchas, vinculadas con el juego detenido. Nuestros jugadores sufren bloqueos que a veces son penados y a veces no. Nosotros no usamos ese recurso, porque es una infracción, pero bueno, también debemos adaptarnos a esa circunstancia. Tiene que ver con la picardía y el oficio. Respetar el reglamento no es de ingenuos. Estamos tratando de crecer y evolucionar en ese aspecto. Esto pasó en los últimos dos partidos, porque anteriormente no recibimos goles con la pelota detenida. Yo elegiría resolver otros aspectos defensivos que nos generan problemas, sin desconocer lo de la pelota detenida".

Bielsa y su habitual intensidad al vivir los partidos. Fuente: AP

Contra Newcastle, Bielsa cumplirá 113 partidos oficiales al frente de Leeds, una marca que iguala la más alta que tenía en un equipo, durante sus dos años (2011/13) de gestión en Athletic Bilbao. En el tercer lugar quedaron los 98 cotejos en Newell's, su primera experiencia en el oficio. A partir de ese registro, al rosarino lo consultaron sobre un comentario de tiempo atrás, cuando había hablado de la relación que mantiene con sus jugadores: "En los momentos de adversidad, cualquier aporte dentro del grupo es para generar efectos positivos. La muestra de afecto es muy difícil de administrar en el fútbol. Porque la función del entrenador es tomar decisiones que favorezcan al equipo, aunque perjudiquen a algunos jugadores. Hay muchas formas de mostrar apoyo y cercanía que no están ligadas al afecto. Ayudar, hablar sinceramente, describir con justicia lo bien hecho de lo mal hecho. Es parte de mi oficio saber manejar todo eso", respondió.

El irregular momento de Leeds coincide con la designación que la FIFA hará este jueves del Mejor Entrenador del Año, una terna que Bielsa comparte con Hans Flick (Bayern) y con Jürgen Klopp (Liverpool). El rosarino hizo una consideración colectiva sobre su nominación: "Agradezco la distinción, pero cada vez que un DT es señalado, los jugadores quedan involucrados en la distinción. Los entrenadores son un apéndice de los jugadores, también del cuerpo técnico. La construcción de un equipo hace mucho tiempo dejó de ser responsabilidad del que manda. El reconocimiento también es para Leeds. Comprendo que el reconocimiento pueda ser considerado excesivo. Cualquier labor que genera una repercusión produce elogios y rechazos. Entiendo a los dos".

