La fiesta de Leeds: así se festejó el campeonato del equipo de Bielsa

Después de las bromas durante los festejos por el ascenso a la Premier League y el título, Leeds volvió a ponerse serio y competitivo para resolver con un triunfo un partido en el que no había nada en juego. En el emotivo clima de celebración del sábado entre el plantel y Marcelo Bielsa, el defensor Barry Douglas había chicaneado al director técnico con el pedido de días libres. El Loco, desternillado, le siguió la corriente: "Sí, mañana, el lunes, martes, miércoles, que juegue el que quiera".

No hubo vacaciones anticipadas para nadie, más allá de algunas rotaciones en la formación titular, en el 3-1 de visitante sobre Derby County. Leeds perdía 1-0, pero empató enseguida con un gol de Pablo Hernández -un pilar en la campaña-, aumentó con el juvenil Jamie Shakleton y selló el 3-1 con un tanto en contra de Clarke. Tras el final, los jugadores descorcharon champagne en la continuidad de las celebraciones.

Después de los festejos, Bielsa siguió la victoria de Leeds ante Derby County con su concentración habitual

Leeds cerrará la Championship el jueves próximo, ante Charlton, que lucha para salvarse del descenso. Llega el momento de empezar a sentar las bases para el futuro, en cómo afrontar la Premier League, categoría a la que regresa después de 16 años. ¿Será con Marcelo Bielsa, que deberá consensuar el proyecto con los dueños del club para renovar contrato? Como era previsible, el entrenador rosarino no entregó ninguna pista este domingo, prefirió centrarse en estos días tan especiales: "No quiero que el foco se ponga sobre mí. No es el momento para revisar algo en particular mío. Es el momento para agradecer a los jugadores y al club, y dedicarle el logro a los hinchas, que mostraron una generosidad e incondicionalidad muy grandes".

Según publicó el diario sensacionalista The Sun, Leeds le ofrecerá casi triplicar el monto de su contrato, con 8 millones de libras (10 millones de dólares) por año, hasta 2022. El convenio vigente, que vence en estos días, es de 3,78 millones de dólares por temporada. De concretarse este acuerdo, solo Pep Guardiola (20 millones), Jürguen Klopp (15), José Mourinho (15) y Carlo Ancelotti (11,5) ganarían más dinero que el Loco en la Premier League. De todas maneras, siendo el económico un capítulo importante, Bielsa pone su firma cuando se asegura que le darán cumplimiento a su proyecto futbolístico.

El resumen del 3-1 a Derby County

Más allá de las palabras de Bielsa, Leeds ya trabaja para retenerlo. El propietario del club, el italiano Andrea Radrizzani, expresó a Sky Sports: "Nos veremos (con Bielsa) en los próximos días. Siempre manejamos las decisiones con mucha calma y amabilidad. Estoy seguro de que le gustaría quedarse y estaríamos muy complacidos de que nos acompañe en la experiencia de la Premier League. Cuando lo contratamos sabíamos que necesitábamos un líder como Bielsa para elevar el valor de nuestro equipo. Él lo hizo".

Los jugadores de Derby County le hicieron el pasillo al campeón Leeds

Cuando pase la efervescencia por un ascenso que movilizó a toda la ciudad, diseñar la próxima temporada representará un desafío muy exigente para Leeds. Es alto el riesgo de que esta felicidad desbordante derive dentro de 12 meses en la decepción de un descenso. Por derechos de televisión le ingresarán 210 millones de dólares, que en parte destinará a reforzar el plantel.

El título me da alegría, pero yo hace 30 años que soy entrenador y agregar un título en mi carrera no cambia mucho los porcentajes desfavorables que tengo Marcelo Bielsa

Hay antecedentes de los recién ascendidos que ponen en alerta a Leeds. Sin querer explayarse sobre la Premier League ("No puedo hacer ningún análisis porque no me puse a pensar en eso"), Bielsa dejó un apunte sobre el que establecerán la hoja de ruta: "De los tres ascendidos en la temporada anterior, uno está en la parte superior de la tabla de posiciones (Sheffield United) y otra en la parte inferior (Norwich ya perdió la categoría)". El tercer ascendido, Aston Villa, está en puesto de descenso, a tres puntos de la salvación con dos fechas por delante.

El repaso de las últimas 10 temporadas arroja datos reveladores. De los 30 equipos que subieron a la Premier League, once (Aston Villa podría el 12°) bajaron en el primer año. Los que lograron mantenerse en esos 12 meses posteriores al ascenso, la mayoría lo hizo con sufrimientos, del décimo puesto para abajo.

Los de mejor campaña fueron Wolverhampton (7° en 2017/18), un club en el que el poderoso agente Jorge Mendes ubica varios jugadores portugueses, y Sheffield, octavo en la actual Premier y con alguna remota posibilidad de clasificación a la Europa League.

El festejo de Bielsa con su cuerpo técnico y los jugadores dentro del vestuario

Radrizzani tomó como parámetro a Sheffield: "Sabemos que necesitaremos algunos refuerzos, pero también creemos que tenemos una base fuerte, que ya viene de la temporada anterior en la Championship. Está demostrado que los clubes que mantienen una identidad y una estructura, como Sheffield, funcionan mejor que los equipos que cambian mucho".

El afecto es la pretensión máxima de los seres humanos. Me siento partícipe de un grupo que le dio alegría a la gente, que devuelve afecto, para mí la sensación más agradable que ofrece este oficio Marcelo Bielsa

Sheffield conserva desde 2016 al entrenador Chris Wilder. Para afrontar la Premier, las erogaciones más altas fueron para reforzarse con el volante belga Sander Berge (21,5 millones de euros; 12 partidos, un gol), el delantero Oliver McBurnie (19,10 millones; 34 encuentros, seis goles) y el centro-delantero Lys Mousset (11,19 millones; 30 cotejos, seis goles).

Crédito: Action Images

De los 30 ascendidos en esta década, Southampton es el que consiguió mayor estabilidad, con ocho temporadas consecutivas en primera, período en el que fue dirigido por los argentinos Mauricio Pochettino (2013/14) y Mauricio Pellegrino (2017/18). También aparecen equipos "ascensores", que suben y bajan: Norwich está al tope, con tres pérdidas de categoría, seguido por Cardiff, Fulham y Queens Park Rangers (dos cada uno). Leeds sale de un período oscuro, de 16 años en el ascenso, y sabe que depende del acierto de un plan para que las grandes luces de la Premier no sean efímera, en un viaje de ida y vuelta.