La venta del colombiano Juan Fernando Quintero, tema de debates y fricciones. Fuente: Archivo

En el programa Presión Alta, de TyC Sports se debatió por la dudosa situación de la venta del futbolista de River Juan Fernando Quintero al fútbol chino. Allí, el periodista partidario de Boca Lucas Beltramo chicaneó a uno de sus compañeros, identificado con el equipo millonario, por su escasa participación en el tema.

En un acalorado debate, con varios frentes abiertos, los panelistas intercambiaron opiniones por una supuesta disconformidad de los jugadores del plantel millonario y la necesidad económica del club de vender a Quintero sin estar claras las condiciones de la operación.

El periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani afirmó que Quintero se fue enojado con los directivos de River y que los quiere hacer "sufrir". "Hay una rebelión en la granja de River. Los referentes del plantel están muy molestos porque la situación económica del club es crítica y la promesa de que cuando vendamos, pagamos, se está haciendo larga. Leonardo Ponzio es el más enojado", aseguró Cingolani con respecto al disgusto de los futbolistas con los dirigentes de River encabezados por el capitán.

"Gringo, vos tenés pésima información", le contestó el periodista Hugo Balassone a su compañero. "Ponzio es el más conciliador, no el guerrero, es el que pacifica a las fieras. River tiene una deuda interna impagable, por eso la obligación de vender jugadores ya mismo", explicó Balassone.

Seguidamente, el mismo periodista habló de la desprolijidad del traspaso del colombiano y fue muy crítico con los directivos riverplatenses. "El tema de River es escandaloso desde la dirigencia. Como institución, no puede permitirse que le saquen un jugador, que se lo lleven a Miami, que no esté en China, que no haya cobrado y que no sepa cuándo va a cobrar".

El periodista partidario de River Guido Glait permaneció en silencio durante un largo tiempo y su compañero Lucas Beltramo, identificado con Boca, no desaprovechó la oportunidad y dijo: "Por favor, le pido a la producción si puede arreglar el micrófono de Guido, porque quiere hablar hace rato y no le anda el micrófono". Al escuchar unas palabras de Glait, Beltramo rápidamente ironizó: "Andaba el micrófono de Guido, bienvenido al programa".

A lo largo del bloque, Glait había evitado intervenir en la discusión por el confuso viaje del colombiano a Estados Unidos sin haber sido desvinculado totalmente de River. El silencio del periodista se suma a la falta de una declaración oficial de los directivos del club millonario.