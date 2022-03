Boca ante el superclásico: Óscar Romero con Darío Benedetto, una sociedad que entusiasma pero que puede no estar el domingo

Con el triunfo vital en La Plata, ante Estudiantes, Boca ganó tranquilidad. Lejos está de la relajación, claro está, pero el semblante de Sebastián Battaglia dejó una frase inédita en su ciclo, justo antes del superclásico ante River: “Fuimos realmente un equipo”.

Entonces, el interrogante central de los debates boquenses rodea una frase del fútbol: ¿equipo que gana no se toca? Battaglia no tiene por qué ubicar el mismo equipo que ganó en el estadio Uno. El entrenador se refirió al éxito del conjunto desde la estructura, el juego y la idea. Si el Consejo de Fútbol incorporó jugadores de jerarquía fue, justamente, para que jueguen, principalmente, compromisos de esta talla. Y Battaglia piensa igual.

Es por eso que los ojos están puestos en Darío Benedetto y Óscar Romero, los que más deslumbraron en el amanecer del semestre. Dos hombres que desembarcaron para ya tener fijado tanto al Nº 9 como al enganche debido a la jerarquía que ostentan. No obstante, ambos pueden no llegar al domingo como se desea. Lo que deja a la vista la importancia que tendrían sus presencias en el Monumental: se está haciendo todo lo posible para que se pongan óptimos y que, de mínima, ocupen un lugar en el banco de suplentes para ser opciones primordiales.

Óscar Romero, en la noche de su estreno en Boca, cuando se lució contra Central Córdoba, de Rosario, por la Copa Argentina. Fotobaires

¿Qué les pasó? Se entrenan diferenciado por lesiones, pero –como ya es costumbre– el club no informó el estado de esos futbolistas. Según gente cercana al plantel, ninguno está descartado como titular. “Están bien los dos, pero hay que llevarlos de a poco para no cometer errores”, explicaron. A la vez, dejaron en claro: “Benedetto está mejor que Romero. Darío tuvo una lesión muscular”, detallaron sin hablar mucho más. De hecho, lo del volante sería un tema similar: que esté unos pasos atrás expone que no fue exclusivamente algo vinculado con la inactividad previa.

La cuestión es que, en el caso de que terminen la semana cercanos al cien por ciento de sus condiciones físicas, las reapariciones no alterarían ese equipo que tanto le gustó al técnico. Al contrario: aumentarían la experiencia en un duelo que necesita aquello y la estructura no necesitaría una revolución para insertarlos. El dibujo ante el Pincha albergó a un centrodelantero, Luis Vázquez, y un enlace, Aaron Molinas.

Aaron Molinas es una muy buena alternativa para el paraguayo Romero; el juvenil de la cantera está creciendo como enganche. Instagram

En ese sentido, cada puesto tiene diferentes sensaciones. Vázquez y Nicolás Orsini no disimularon la falta del goleador. Se lo extraña no sólo en el área sino también en la participación de las jugadas. “Pipa” consiguió tres tantos (contra Colón y dos a Independiente) en cuatro encuentros y asistió a Sebastián Villa frente a Aldosivi. Los delanteros suplentes convirtieron sólo frente a Central Córdoba, de Rosario.

Diferente es el creador de juego. Si bien Romero se puso la camiseta azul y oro y, enseguida, contabilizó dos asistencias (ante los rosarinos, por la Copa Argentina), lo que viene realizando Molinas transmite calma: con movilidad, pide la pelota y hace jugar a sus compañeros. Además, se luce con pinceladas como la del pase filtrado a Villa para que asistiera a Advíncula ante Estudiantes. Es decir, Battaglia puede confiar en el joven en caso de que Romero no llegue.

🔜 ¡Se viene el superclásico! 👊⚽️



Dale ▶️ y mirá el entrenamiento del plantel a la espera del partido del domingo en Nuñez.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/pCdg1fqCIW — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 16, 2022

Además, verlos juntos en el Monumental sería una oportunidad excepcional. Todavía no se pudieron juntar: el paraguayo hizo su debut horas después a la lesión de Benedetto. Sin embargo, por características, se huele una buena sociedad. Mientras Romero se mueve de lado a lado para esconder la pelota en su zurda, los movimientos que destacan a Benedetto sin la pelota parecieran ser los que necesita el paraguayo para, en un pestañeo, asistir. Uno puede ser vital para el otro.

En el club se ilusionan con ir a Núñez con lo mejor. No obstante, queda la gran prueba: en las próximas horas serán exigidos para mirar con lupa el grado de esas recuperaciones y determinar para qué rol están. Benedetto y Romero, la jerarquía que ilusiona a Battaglia para potenciar a un equipo que irá a territorio rival con más confianza.