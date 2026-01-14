Boca arranca 2026 con un cambio táctico, sólo un 9 de área y dos titulares infrecuentes

El arranque de Boca en este 2026 no será con rostros nuevos, pero si con algunos ajustes que comienzan a delinear cuál será el perfil del equipo en esta temporada en la que, inevitablemente, el foco principal estará puesto en la Copa Libertadores.

Confirmado en su cargo, Claudio Úbeda aprovechará el primer amistoso del año (esta noche, desde las 19, ante Millonarios por la Copa Miguel Russo y ante una Bombonera repleta) para hacer una serie de pruebas.

Algunas son una consecuencia de situaciones imprevistas, como siempre lo son los problemas físicos de los deportistas. En ese sentido, el club dio este martes el parte médico y se supo que Carlos Palacios sufre una sinovitis en la rodilla derecha.

Merentiel jugó como único 9 de área de Boca en el Mundial de Clubes y le marcó un golazo a Bayern Munich Rebecca Blackwell - AP

En tanto, Rodrigo Battaglia padece “una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho”, razón por la cual no puede entrenarse a la par de sus compañeros desde hace una semana.

Además, Edinson Cavani arrastra la lumbalgia que lo tiene a maltraer desde el año pasado y Milton Giménez está atravesando una pubalgia.

Por esta razón, a Miguel Merentiel se le abre una gran oportunidad, que es la de aparecer como el único centrodelantero del equipo, y que dos extremos lo nutran.

Ahí aparece otra novedad, que está referida al cambio de dibujo táctico. De acuerdo a lo que realizaron en las últimas prácticas, ante Millonarios el Xeneize saldrá a jugar con un 4-3-3 definido, en detrimento del 4-4-2 que viene usando con mucha más frecuencia el equipo. En principio, la propuesta apuntaría a ser un equipo más fuerte y dominante en lo ofensivo, con más presión sobre la salida rival.

Zenón no juega de titular en Boca desde el Mundial de Clubes ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Con Exequiel Zeballos firme en el extremo derecho, del lado izquierdo se le abre lo que podría ser la última chance de Kevin Zenón, que viene de jugar apenas 122 minutos en el segundo semestre del año pasado y esta noche sería titular por primera vez desde el 20 de junio (derrota 2 a 1 ante Bayern Munich, por el Mundial de Clubes).

Será determinante para el futuro del exUnión lo que haga ante el conjunto colombiano, ya que el inminente arribo de Marino Hinestroza podría sentenciar su ciclo en Boca. Aunque eso también quedaría evidenciado si finalmente el titular es Brian Aguirre.

En el mediocampo, la temperatura la marcará Leandro Paredes, que pone primera en una temporada muy especial para él, ya que además de los compromisos con Boca tiene como objetivo disputar el Mundial en suelo norteamericano, en donde la Argentina defenderá el título logrado en 2022 en Qatar.

Leandro Paredes y Ander Herrera, socios en el mediocampo de Boca Prensa Boca

El otro que saltará a la cancha desde el inicio como consecuencia de la lesión de un compañero será Ander Herrera. El español, socio de Paredes en PSG, viene realizando una pretemporada perfecta y sin rastros de todos los problemas físicos que lo aquejaron en 2025.

Es por eso que, ante ese escenario, todo indica que los destellos que mostró en las actuaciones a cuentagotas que tuvo el año pasado ahora serán más frecuentes.

Ander jugará en lugar del lesionado Palacios, bien cerca de Paredes y como una suerte de enlace con los atacantes. Su jerarquía quedó expuesta en su visión de juego y en cada pase filtrado que metió hasta aquí. Si a eso le agrega continuidad y óptimas condiciones físicas (como las que viene demostrando en el final del Clausura y en el inicio de la pretemporada), su lugar entre los 11 estará garantizado.

Barinaga se ganó un lugar en los titulares de Boca con su regularidad Manuel Cortina

De no mediar sorpresas de último momento, la probable formación de Boca para su primer partido de 2026 será la siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Kevin Zenón o Brian Aguirre.

El escenario será una Bombonera en la que los homenajes a Miguel Ángel Russo dirán presente, en este amistoso con Millonarios que tendrá en juego una Copa con el nombre del fallecido DT.

Luego de este encuentro, para Boca será tiempo de planificar el próximo desafío, que será el domingo próximo a las 21 en San Nicolás, frente a Olimpia.

El debut de Boca en el Apertura está programado para el domingo 25 de enero a las 18.30, cuando reciba a Deportivo Riestra por la primera fecha.