Boca arrancó la era pos Tevez: Cómo está el plantel de Miguel Russo, qué tiene y qué le falta con la mira en la Copa Libertadores

Boca puso primera este viernes en la era pos Tevez y arrancó formalmente los entrenamientos de cara al comienzo del segundo semestre. Porque, es cierto, Marcos Rojo fue la cabeza de un grupo reducido del plantel (sobre todo, muchos juveniles) que decidió empezar a moverse en el predio de Ezeiza con anticipación, en el arranque de esta semana. No obstante, Miguel Ángel Russo se reencontró este viernes -en el Complejo Pedro Pompilio- con sus dirigidos y, por ahora con tres incorporaciones y un regreso, empieza a organizar la preparación de un equipo que tendrá su máximo desafío de la segunda parte del año en el primer encuentro oficial.

Sí, el fuerte Atlético Mineiro, r ival de octavos de final de la Copa Libertadores, será el primer escollo que tenga enfrente tras el receso. El 13 de julio, no bien terminada la Copa América, tendrá la enorme presión de estar a la altura ante el mejor equipo de la zona de grupos (16 de 18 puntos), el segundo más goleador (15) y uno con apenas tres goles en contra. Consciente de que en total perdió ocho futbolistas, la idea es nutrir nuevamente al plantel con siete u ocho refuerzos, más allá de que sólo puedan realizarse hasta cinco cambios en la lista de buena fe.

Norberto Briasco, otro de los refuerzos de Boca Prensa Boca Juniors

En la vuelta a los entrenamientos, Russo ya no vio las caras de Franco Soldano (no compraron el pase), Mauro Zárate (rescindió contrato) y Carlos Tevez, que ejecutó la cláusula de salida unilateral. Tampoco la de Esteban Andrada, vendido a Monterrey. Sí pudo reencontrar a Julio Buffarini, Emmanuel Mas y Leonardo Jara, hombres que finalizarán su vínculo el 30 de este mes y sólo pidieron un permiso especial mientras buscan un nuevo destino. También estuvo Nicolás Capaldo, pero cuando se crucen los últimos papeles se irá transferido a Salzburgo, de Austria.

Entonces, esas pérdidas hay que equilibrarlas. Por un lado, ya presentó (y entrenaron) a los delanteros Nicolás Orsini y Norberto Briasco, y el volante Esteban Rolón. Por otro, se interrumpió el préstamo de Marcelo Weigandt en Gimnasia ante la falta de laterales derechos y retornó a la institución. Entonces, ¿qué más creen que hace falta?

Justamente, una de las prioridades de los próximos días estará en sumar un ‘4’. El nombre lo tienen claro y ya hubo varios contactos: el peruano Luis Advíncula, jugador de Rayo Vallecano, de España. En Boca están expectantes: su equipo está jugando la final por el ascenso a la primera división y, en caso de conseguirlo este fin de semana, la negociación no se caería, pero sí puede dificultarse. Las pretensiones, tanto del futbolista como de su club, se elevarían. El panorama es optimista debido a que el conjunto madrileño perdió como local el primer encuentro ante Girona por 2-1.

Cristian Pavón, uno de los que puede emigrar Prensa Boca Juniors

El lateral izquierdo también quiere ser reforzado. En Boca están conformes con Fabra y hasta contentos por su convocatoria en la Copa América, pero la salida de Mas deja un vacío que quieren ocupar. No está claro el candidato, pero sí se sabe que apuntará a nombres locales por los pocos cupos de extranjeros que sobran.

Ya tienen a Orsini y Briasco, pero quieren sumar dos más. Uno es Franco Di Santo, el N°9 de San Lorenzo, aunque tanto la exigencia del Ciclón como el salario alto del jugador mantiene la operación en stand by. “Si no se da, buscaremos a otro”, sentenciaron desde el Consejo de Fútbol a LA NACION: si bien lo quieren cerrar, no darán vueltas. Por separado, el anhelo estará en el exterior: el colombiano Roger Martínez, de América de México, es la principal búsqueda, aunque para empezar a tratar el tema esperan que se cierre la venta de Capaldo.

Luego, serán oportunidades para contratar alguno más. Y ahí parecieran querer sumar un volante de juego más: se rumorea que Nicolás Gaitán podría pegar la vuelta tras rescindir en Sporting Braga, de Portugal.

Miguel Angel Russo, DT de Boca, sabe que tendrá un semestre exigente Prensa Boca Juniors

A la espera de que se avance por todo aquello, Russo ya tiene pensado cómo encarar la pretemporada. Como primera medida, el primer turno se realizará en el predio de Ezeiza y el segundo, en el Complejo, concentración mediante en el Hotel Intercontinental. Como segundo punto, ya se trabaja en la realización de dos o tres amistosos.

Según pudo averiguar este diario, la idea es que dos de ellos se hagan en Ezeiza, mientras que un tercero se podría jugar en el interior del país: a estas horas se baraja jugar en San Juan o Santiago del Estero. Y dos ya estarían confirmados puertas adentro, aunque no trascendieron los rivales. Por supuesto, el desafío y la obligación del técnico pasará por encontrar un once con decisión para arrancar bien ante los brasileños. Arrancó la era Russo sin Tevez. Desde ahora, los focos estarán puestos en el entrenador y en cómo buscará rearmar el equipo de Boca para jugar y competir mejor que en el último semestre.

