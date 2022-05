Boca campeón: los premios extra que consiguió el equipo con la Copa de la Liga y la frase picante de Darío Benedetto

Boca celebra un nuevo título con la obtención de la Copa de la Liga. La estrella número 72, que lo mantiene como el club argentino más ganador en la tabla histórica.

Pero además, este logro le permite acceder a la posibilidad de sumar otro trofeo. Porque el club de la Ribera dirá presente a fin de año en el Trofeo de Campeones, donde jugará contra el campeón de la próxima Liga Argentina.

Al mismo tiempo, Boca también se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2023. Es el primer representante argentino en esa competencia, al que se sumarán aquel que gane la próxima Liga Profesional, el campeón de la Copa Argentina 2022 y los tres mejores ubicados en la tabla anual, más allá de esos tres campeones.

👋🇦🇷 ¡Bienvenido @BocaJrsOficial a la CONMEBOL #Libertadores 2⃣0⃣2⃣3⃣!



🏆 El Xeneize disputará la próxima edición de la competencia más importante de América tras ser campeón de la @LigaAFA.#GloriaEterna pic.twitter.com/vZp2Yyr6ri — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 22, 2022

Las voces del campeón

El festejo en suelo cordobés, con sabor a desahogo, también quedó evidenciado en las declaraciones de sus protagonistas.

“Nadie nos tiene que decir qué cosas veníamos haciendo mal. Pero nos dieron muchos palos, nos mataron mucho. Hoy volvimos a tapar bocas, Boca es tan grande que seguimos tapando bocas”, declaró Darío Benedetto en el campo de juego, apenas unos minutos después del pitazo final. Y agregó: “Necesitábamos algo como esto, fuimos merecedores de la final y quedarnos con el trofeo. Hay que festejar hoy y ya mañana lamentablemente a ponernos a pensar en el partido del jueves por la Copa, que será difícil. Sería soñado ganar y pasar a octavos de final”.

Y agregó: “Nosotros somos grandes. Por más que otros equipos vengan jugando bien se tienen que parar en la cancha contra nosotros. Nosotros sabemos cómo lo hacemos y sabemos lo que hay que corregir. Boca es esto: no te podés relajar, es entregar la vida en cada partido y hoy tenemos el trofeo nosotros. Algún mérito tuvimos, los partidos que teníamos que ganar, los ganamos por penales o lo que sea y hoy ganamos cómodos”.

Carlos Izquierdoz analizó más fríamente el camino de Boca en este torneo. “Este equipo tiene jugadores de mucha jerarquía. Los jugadores de Boca se terminan imponiendo a pesar de que a veces no jugamos bien. El partido contra Barracas fue un clic para nosotros. Pero tampoco se dio que nos hayan superado demasiado. River jugó un muy buen primer tiempo, pero igual pudimos ganarles. Con Defensa hicimos un partido majestuoso. Sufrimos cntra Racing y hoy lo coronamos contra Tigre.”

Eduardo Salvio, en tanto, compartió su felicidad en familia. “Desde que llegué a Boca no paramos de ganar. Estoy muy feliz de poder disfrutar esto con mi familia. Es importante porque nos fuimos haciendo fuertes. Se habló mucho de este equipo, que si jugaba bien o jugaba mal. Pero a la hora de una definición, siempre dimos un paso al frente y nadie nos pudo ganar”.

Oscar Romero, que logró su primer título con Boca, opinó: “Para mí es algo increíble porque solo hace poco que estoy en el club y ya soy campeón”, resaltó el zurdo en rueda de prensa tras la coronación al vencer a Tigre por 3-0, en la final disputada en Córdoba. Y agregó: ”Venimos de dos competiciones importantes y duras. Por eso para nosotros ganar este título es muy importante y que sea el primero de muchos para mí. Me voy acostumbrando a lo que es Boca y a mis compañeros. Venía de un parate de más de cuatro meses -por el conflicto con San Lorenzo- y no es fácil el fútbol argentino. Esta vez me tocó ganarme un lugarcito entre los 11 titulares y esta felicidad que nos estamos regalando es muy buena”.

Agustín Rossi, una de las figuras del campeonato, analizó: “Hicimos un gran partido. Por suerte pudimos demostrar lo que somos. somos un equipo ganador. Tuvimos la suerte de enfrentar a casi todos los que llegaron hasta estas instancias y a todos les ganamos”.