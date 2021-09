Boca, con otra actitud y más puntería: el cambio de estilo de Sebastián Battaglia incluye a los delanteros

El Boca de Sebastián Battaglia tiene una nueva prueba este martes ante Defensa y Justicia para ratificar lo que se observó hasta el momento, con cuatro compromisos disputados por el Torneo 2021 en los que cosechó 10 puntos. Más allá de los resultados, la intención: protagonista, los jugadores que elige parecieran mantener los ojos bien abiertos hacia el arco rival. Cuando las situaciones se ponen bravas o -incluso- adversas, por ahora reacciona. Para eso, fue fundamental un cambio radical: dejó atrás las apáticas versiones sin siquiera rematar para pasar a ser un equipo que en sus delanteros encontró la mayor cantidad de los goles que lleva el ciclo.

La estadía de Miguel Ángel Russo no daba para más. Entre otras cuestiones, porque con aquel entrenador no existía peligrosidad para el arquero contrario. La actualidad es otra. Gusta, satisface, ilusiona. Los juveniles aparecen de verdad, sin la obligación de ponerlos por no tener alternativas y sí con la voluntad y el orgullo de hacerlos crecer en la máxima categoría. Luis Vázquez, por ejemplo, es una de las grandes sensaciones. Y tiene mucho que ver -al igual que el técnico y su confianza- para cambiarle la cara a un equipo que transitaba deprimido.

El gol de Vázquez a Rosario Central

Este martes a la noche, desde las 21, en la Bombonera será importante si se repite el buen momento de los delanteros ante Defensa y Justicia. Aún sin Sebastián Villa entre las filas, que decidió no entrenar 40 días, el nuevo Boca se las arregló con la ideología del ex volante central y no extrañó al colombiano, que está en medio de una puesta a punto para ser tenido en cuenta.

Lo cierto es que, hasta la asunción de Battaglia, Villa había sido el último atacante que había convertido un gol con Russo en el banco: el 26 de mayo hizo el segundo tanto del 3-0 a The Strongest como local, por el cierre de la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, de la que el xeneize ya no participa.

Norberto Briasco le marcó su primer gol en Boca a Platense LA NACION/Mauro Alfieri

En los siguientes -y últimos- ocho partidos del ahora ex técnico de la institución, los únicos tres goles que le siguieron al del extremo colombiano dependieron de Agustín Obando (más volante que extremo, hizo el del empate ante Unión) y de tantos en contra : el tercero a los bolivianos y el de Miguel Torren, defensor de Argentinos, en el 1-1.

¿Qué pasa con Battaglia? Los delanteros se van destapando. O, mejor dicho, el cambio rotundo de postura colectiva los potencia. Así las cosas, lo dicho: Vázquez, el chico de 20 años por el que Russo apostó poco y nada, pero que el DT actual conoce de sobra, ya convirtió en dos ocasiones: el gol del triunfo a Patronato (1-0) y el que le hizo a Central en Rosario para empezar a dar vuelta la historia (2-1), ambos con su potente salto y la dirección que le dio a la pelota con sus cabezazos letales.

Gol de Pavón a Platense

A su vez, Norberto Briasco, el refuerzo que ya era apuntado por no rematar al arco en sus primeras actuaciones con la camiseta azul y oro, convirtió el primer gol de la victoria a Platense. Por cierto, el resultado final (3-1) en Vicente López lo cerró Cristian Pavón, con un zapatazo desde la puerta del área.

Lo positivo es que las opciones en ataque no son otras que esas. Se podría agregar a Exequiel Zeballos, pero quieren llevarlo de a poco, aunque el wing no sólo aporta cuando le toca ingresar en primera (como ante Patronato) sino que también se sigue destacando en todos los partidos de la reserva .

Eduardo Salvio, cada vez más cerca del regreso a las canchas Prensa Boca

Se verá cómo se adapta Villa a este nuevo estilo (cuando se ponga a punto desde lo físico y vuelva a jugar) y, además, queda la reaparición de Eduardo Salvio tras la ruptura de ligamento cruzado. Aunque esa será otra historia, son hombres que pueden sumar mucho.

Otra noche del nuevo Boca . El de Sebastián Battaglia, que tiene en los goles de sus delanteros una de las principales buenas noticias de esta nueva era.