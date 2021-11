Boca, de cara a la final de la Copa Argentina: Sebastián Battaglia sonríe porque logró armar el equipo en que pensaba hace tiempo

Boca dio más de un paso hacia adelante. No sólo venció 2-0 con argumentos muy válidos a Sarmiento, gracias a los goles de Luis Vázquez y Frank Fabra, sino que al entrenador Sebastián Battaglia se le puede notar una sonrisa como hacía rato no se le veía. Es cierto, a veces su equipo juega con los estados de ánimo, con la ciclotimia: puede viajar sin escalas de la tranquilidad a situaciones dubitativas que llevan a tomar el mazo y repartir de nuevo. Sin embargo, en la noche del sábado pudo juntar protagonistas que antes no habían convivido en la cancha durante su ciclo: la nueva formación aprobó en lo colectivo e individual, razón por la que se puede vislumbrar la consolidación de once futbolistas que se acercan al ideal del técnico. Y esta idea todavía puede potenciarse hasta la final de la Copa Argentina.

Ya fuera por lesiones, convocatorias a las selecciones nacionales para las Eliminatorias e, incluso, el conflicto de Sebastián Villa con el Consejo de Fútbol, Battaglia no había podido plasmar un once tan ideal para él como el que jugó el sábado en una Bombonera colmada por primera vez después de 620 días. Es cierto, todo es parte de un proceso que aún busca encontrar un equipo que dé plena seguridad, por lo que también los cambios tácticos fueron protagonistas en las formaciones pasadas.

No obstante, ésta tuvo ese tinte especial: la defensa más consolidada (y experimentada), los volantes que más le gustan al entrenador y una delantera tan picante como renovada, entre la velocidad de Sebastián Villa y los goles que promete (y concreta) Luis Vázquez. Todo en busca de la ansiada clasificación a la Copa Libertadores del 2022.

Lo mejor de Boca ante Sarmiento

No está lejos el objetivo de la Copa Argentina: en menos de un mes (sería el 8 de diciembre) jugará la final con Talleres, de Córdoba, o Godoy Cruz. Si fuera por el entrenador boquense, que ese día decisivo se demore el mayor tiempo posible, porque cada entrenamiento será de oro para potenciar el esquema y los apellidos utilizados ayer.

"El equipo que se vio ante Sarmiento se asemeja mucho a lo que queremos buscar. Cuando tuvimos lesiones armamos el mejor equipo posible, pero ahora tuvimos a todo el plantel, salvo a Orsini" Sebastián Battaglia

Y es que esos nombres que aparentaban ideales justificaron esa insinuación ante Sarmiento, un rival que no viene bien en la tabla, pero que cuenta con herramientas que suelen ser peligrosas, como sus delanteros. Entonces, si mantienen –y progresan– el funcionamiento de anoche hasta que aparezca la final, este equipo bien puede ser el que salga a dar batalla para conseguir el segundo título del 2021.

Copa de la liga profesional 2021 Boca Juniors vs Sarmiento. Mauro Alfieri

Así las cosas, las recuperaciones de Marcos Rojo y Juan Ramírez –padecieron desgarros en simultáneo– y la vuelta al país de Luis Advíncula tras la citación al seleccionado de Perú permitieron darle más jerarquía y calidad a un equipo que ya había terminado de sumar también a Edwin Cardona. El diagnóstico inicial con todos ellos fue más que positivo: Boca jugó distendido, se asoció bien y le sobraron puntos altos y confianza rumbo a la Copa Argentina.

Cardona fue el gran conductor. Participativo, decisivo con habilitaciones que pocos saben hacer de manera tan natural y hasta con un remate delicioso en el primer tiempo que sólo el travesaño impidió que ingrese. Como si se estuviera poniendo las pilas en su totalidad, acaso lo que advierten en el entorno de Riquelme que debe poner sobre la mesa para convencerlos de su continuidad para el 2022, al menos en condición de préstamo.

Copa de la liga profesional 2021 Boca Juniors vs Sarmiento. Festejo del gol Boca. Mauro Alfieri

A su alrededor, gente que habla un idioma similar y con los que exprimió mucho jugo en la Bombonera: Battaglia aprovechó la interesante actualidad de Agustín Almendra y el cambio de ritmo y circuito de juego que es capaz de desarrollar Ramírez para ubicarlos bien cerca del enganche colombiano. Todos ellos, respaldados por Jorman Campuzano, que estuvo en el podio de los mejores. Un rombo que, al menos ayer, expuso disfrute en los hinchas.

Casi todos ellos se juntaron, por ejemplo, a los 24 minutos del primer tiempo en una jugada colectiva que fue de lado a lado con claridad. Aunque de la exquisitez se hizo cargo Cardona: la tomó cerca de la puerta del área, esperó el momento justo para filtrarle la pelota a la potencia de Advíncula, que percibió el inteligente desmarque de Vázquez y le cedió la pelota de frente al arco, donde el santafecino es letal. Como si todos se entendieran de memoria. No es recomendable apresurarse, pero se vieron aspectos muy interesantes.

Copa de la liga profesional 2021 Boca Juniors vs Sarmiento. Cardona Mauro Alfieri

Los laterales, más sólidos que nunca y muy importantes en ataque. Fabra no dejó salir a los juninenses al complemento. En 40 segundos ya había entrado al área con un caño a Martín García, gambeteado a Federico Vismara y sacado un bombazo que terminó en la red tras dar en el segundo palo.

Sufrió poco. Cuando sucedió, estuvo atento Rojo para sacarla cerca de la línea, al igual que Agustín Rossi para evitar una definición mano a mano de Luciano Gondou. Boca ganó sin niveles que reprochar y, de cara al futuro, Battaglia sueña con poder potenciar este equipo.