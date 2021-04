Boca - Defensa y Justicia: la tranquilidad de Carlos Tevez por ser top 10 y el reclamo de Beccacece por un posible penal

En medio de una semana convulsionada por la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia del club, Boca logró cortar la racha de seis encuentros sin obtener victorias en la Bombonera, todos los que disputó en este 2021, al vencer a Defensa y Justicia 2-1. Carlos Tevez también logró una marca esperada: alcanzó los 92 goles con la camiseta azul y oro y se metió en el top 10 de los goleadores históricos del club. Aunque lo comparte con alguien especial...

Es que esa misma cifra es la que tiene Juan Román Riquelme, hoy el líder del Consejo de Fútbol y que, en base a la reunión de comisión directiva del martes, podría pasar de vicepresidente segundo a ocupar el lugar que dejó vacante Pergolini. El actual capitán lo logró tras disputar 268 encuentros oficiales: en el ciclo de Miguel Ángel Russo anotó su tanto número 13. En tanto, el ex futbolista y hoy directivo lo logró en 388 compromisos, en otra posición (enganche), más lejana al gol.

El toque suave de Carlos Tevez para igualar el partido ante Defensa y llegar a su gol número 92 TELAM

“Cuando se habla mucho sobre el récord, uno se pone a la expectativa. Pero siempre estuve tranquilo, en algún momento se iba a dar solo”, ofreció sus sensaciones el N°10 tras el triunfo en el que fue la figura del partido, al anotar el empate y asistir a Mauro Zárate en el gol de la victoria. Asimismo, con palabras similares, posteó inmediatamente en sus redes sociales acerca de las múltiples alegrías de la noche del sábado.

¿Las próximas metas? Por delante tiene a Bleo Pedro Fournol Calomino (96 en 228 partidos) y Pío Sixto Corcuera (97 en 187), nombres a los que puede aspirar a desplazar. Sin embargo, más lejanos y casi imposibles por sus 37 años y sus constantes coqueteos con el retiro, están Delfín Cáceres (114 en 176), Mario Boyé (123 en 228), Jaime Sarlanga (129 en 220), Domingo Tarasconi (192 en 236), Francisco Varallo (194 en 222), Roberto Cherro (233 en 305) y el mítico Martín Palermo, con 236 goles en 404 encuentros.

Además, en un fin de semana en el que en cada encuentro se recuerda el reciente 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el recorrido al túnel del vestuario se topó con varios ex combatientes, que le tendieron la mano para saludar y felicitarlo. ¿Qué hizo el ídolo? A uno de ellos le regaló la camiseta, que llevaba en el pecho un parche especial alusivo a la fecha.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Un crack! Enorme gesto de Carlos Tevez con los Veteranos de Malvinas 👏🏻👏🏻#BOCDYJxTNTsports pic.twitter.com/jIIJoFGgy3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 4, 2021

Las polémicas de la noche

No fue un partido entretenido. De hecho, Boca lo ganó con poco y nada. Sin embargo, aún en estos pobres contenidos de fútbol, aparecen jugadas polémicas. Quizás, una más advertible que la otra.

Y es que en el cierre del encuentro, cuando Boca estaba a segundos de festejar los tres puntos conseguidos, Fernando Echenique obvió un posible penal de Marcos Rojo a Adonis Frías. Es cierto que el tiempo agregado (cuatro minutos) ya estaba cumplido, otra cuestión discutible, pero el juego seguía y el zaguero del Halcón había recibido un lateral dentro del área mientras soportaba la marca del ex zaguero de la selección argentina: una vez que se acomodó para poder girar, el de Boca le enganchó la pierna derecha y Frías se dejó caer. Ni el árbitro ni el juez de línea consideraron que esa friciión debía sancionarse con falta.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Todo Defensa y Justicia pidió penal de Marcos Rojo en una de las últimas del partido.#BOCDYJxTNTsports pic.twitter.com/gX60AxafDW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 3, 2021

“La realidad marca que se vuelve a repetir la historia del 24 de febrero (2019), cuando Echenique no cobra el penal a Domingo Blanco y hoy no nos cobra el penal a Frías. Eso hay que remarcarlo. A la hora de analizar un resultado, esos fallos terminan siendo determinantes, pero contra esas cosas no se puede hacer nada. Después viene y te amonesta”, lanzó Sebastián Beccacece, muy enojado, en su conferencia de prensa.

Asimismo, el gol que abrió el partido tuvo un fino error del otro asistente. El único tanto de los de Florencio Varela fue en posición adelantada: cuando Rotondi lanzó el centro, Bou -que remató la jugada- tenía la rodilla derecha apenas unos centímetros por delante de la posición de la pelota.