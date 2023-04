Boca: el equipo que piensa Jorge Almirón para el partido clave del martes ante Pereira, por la Copa Libertadores

escuchar

Jorge Almirón intentó transmitir calma, pero se fue preocupado de la Bombonera luego de la segunda derrota consecutiva de su gestión en Boca. La caída ante Estudiantes por 1-0 sobre el final, sumada al traspié de entresemana con San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro (por el mismo resultado) le sumaron presión a él y al equipo de cara al partido del martes próximo, ante Deportivo Pereira, por la Copa Libertadores.

La Bombonera será otra vez un escenario exigente. El equipo viene de ser silbado ante Estudiantes, Colón (dirigió de manera interina Mariano Herrón) e Instituto (encuentro que sentenció el despido de Hugo Ibarra). Y jugadores y cuerpo técnico quieren cambiar la cara ante sus hinchas. Si bien el Grupo F que Boca integra además con Monagas y Colo Colo se presenta accesible, los Xeneizes no se pueden confiar. En las cuentas previas, Boca se auto exigió ganar los 9 puntos como local.

Por tal motivo no tiene tiempo para perder. Este domingo por la mañana, en el predio que Boca tiene en Ezeiza, hizo un ensayo de fútbol con los futbolistas que no actuaron más de 45 minutos ante Estudiantes. Y paró este equipo: Javier García; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal y Agustín Sandez; Martín Payero y Diego Pulpo González; Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Juan Ramírez salió lesionado ante Estudiantes y no estará el martes, por la Copa Libertadores

No será este el equipo que jugará ante el equipo colombiano, pero sí se supo que la intención de Almirón es que Advíncula, Figal, Pol Fernández, Sebastián Villa y Sandez vuelvan a ser titulares. Quien sí está descartado y no podrá jugar es Facundo Roncaglia, ya que fue expulsado ante Monagas, en Venezuela. Justo el central recibe el mayor foco de las críticas de los hinchas por sus flojos rendimientos. Tampoco iba a poder jugar Bruno Valdez (también vio la tarjeta roja en Venezuela) pero el central paraguayo además sufrió un desgarro ante San Lorenzo. Por temas musculares también se quedarán al margen Frank Fabra y Juan Ramírez (se lesionó en el primer tiempo ante Estudiantes).

“Por la forma que salió Ramírez debe ser importante su lesión y no estará el martes”, dijo Almirón en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Equi Fernández fue reemplazado en el entretiempo e hizo un flojo partido, por lo que se duda que sea utilizado por el entrenador desde el comienzo. Miguel Merentiel también, pero en el caso del exdelantero de Defensa y Justicia podría ser porque lo quiere tener con menos cargas para el martes.

Fútbol de Primera División. Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata.

Hubo un respaldo de Almirón a Pol Fernández y también para Villa: “De Pol (Fernández) depende mucho del juego de equipo, es inteligente, entiende el juego perfectamente pero no es un jugador que te gana el partido, depende del funcionamiento. No es un jugador que va a gambetear a tres jugadores y definir, él necesita la colaboración de los demás también”. Y del delantero colombiano agregó: “Dicen que Villa está bajo y tuvo un segundo tiempo espectacular contra San Lorenzo. Como equipo tenemos que buscar variantes y no depender tanto de él”.

El arco no sufriría modificaciones, ya que Sergio Chiquito Romero. Más allá de que algunos le señalan una cierta responsabilidad en el gol de Mauro Boselli, Almirón le dio una muestra de apoyo y confianza en la previa nombrándolo capitán. Es cierto que no estaba Pol Fernández desde el arranque, pero también le pudo haber dado la cinta a Darío Benedetto, que sorpresivamente (y en contra de lo que había ensayado) el centrodelantero terminó siendo titular por la Liga Profesional.

Pol Fernández volvería a ser titular por la Copa Libertadores

Incluso no hay que descartar que Almirón pare ante Deportivo Pereira un nuevo esquema táctico: frente a San Lorenzo utilizó un 5-2-3, mientras que ante Estudiantes fue un 4-3-3. Por lo que se supo que sucedió esta mañana, sería un 4-2-3-1.

El probable equipo que evalúa poner Almirón es con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo o Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Martín Payero y Alan Varela; Sebastián Villa, Nicolás Orsini o Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

