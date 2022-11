Boca: el equipo que probó Hugo Ibarra y los dos “refuerzos” que tendrá para jugar ante Racing

escuchar

Boca apunta todos los cañones a terminar el año de la mejor manera. Dio la vuelta olímpica en la Liga Profesional de Fútbol, cayó eliminado sorpresivamente ante Patronato (en definición por penales, tras empatar 1-1) en la Copa Argentina y este domingo podrá levantar otra copa: el Trofeo de Campeones, final pautada ante Racing a las 17, en San Luis.

Hugo Ibarra, quien todavía no tiene confirmada oficialmente su continuidad para 2023, ubicó este viernes en Ezeiza un equipo con cuatro volantes y una delantera con Sebastián Villa y Norberto Briasco en reemplazo de Luca Langoni, quien no practicó por precaución (arrastra una sobrecarga muscular), con la mira puesta en el partido ante la Academia.

La alineación que dispuso el técnico fue con Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra (Agustín Sandez); Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero y Juan Ramírez; Villa y Briasco. El Tribunal de Disciplina de la AFA le informó a Boca que puede contar con Guillermo Pol Fernández y Frank Fabra, ya que ambos -que habían acumulado una sanción por sumatoria de amonestaciones en la última fecha ante Independiente-, podrán cumplirla en la primera fecha del próximo certamen. Claramente, dos “refuerzos” que recupera Ibarra para esta final ante la Academia.

Pol Fernández, que había acumulado cinco amonestaciones, podrá jugar la final ante Racing: la AFA resolvió que la sanción la cumpla en la primera fecha del próximo certamen Prensa Boca

Así, Boca vuelve al habitual equipo titular sin el lesionado Darío Benedetto, ya que en la derrota por penales ante Patronato, por las semifinales de la Copa Argentina, lo hizo con los suplentes y la sola participación desde el inicio del colombiano Villa. De esta manera el cuerpo técnico ubicó en cancha el esquema 4-4-2 que utilizó este semestre con el ingreso de Ramírez. En el “mundo Boca” sorprendió la presencia de Briasco, ya que en los últimos partidos en esa posición estuvieron Luis Vázquez, Nicolás Orsini y el “Toro” Gonzalo Morales.

A Langoni, autor de cinco goles fundamentales en la conquista de la Liga Profesional, se lo preservó hoy por tener una sobrecarga pero llegaría para jugar el fin de semana. En tanto, Benedetto volvió a trabajar aparte pero cada vez con más intensidad para evaluar si al menos puede ir al banco de suplentes en San Luis. Benedetto, que viene de un desgarro en el gemelo interno de su pierna derecha sufrido el 22 de octubre pasado en la victoria 2-1 ante Gimnasia, quiere estar en la final, aunque también dependerá de cómo lo vea Ibarra.

Este viernes el entrenador hará una nueva práctica de fútbol en la que probaría a los delanteros que hoy no entrenaron y analizar si sigue con el mismo dibujo táctico o pone tres puntas. El plantel se entrenará el sábado en Ezeiza y tras almorzar viajará en vuelo chárter a San Luis, donde quedará concentrado en la capital de esa provincia para el mismo domingo viajar a Villa Mercedes.

Sarmiento de Junín vs Boca Juniors Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors Aníbal Greco - La Nación

El departamento de fútbol, en tanto, determinó que luego del partido ante Racing el plantel entrene en noviembre (podría jugar algunos amistosos), para tener vacaciones en diciembre y empezar la pretemporada el 2 de enero próximo en lugar a confirmar. Además, uno de los integrantes del consejo del fútbol, se reunió con Adrián Rouco, representante de Valentín Barco y Marcelo Weigandt, para extender el contrato de ambos que vence el 31 de diciembre de 2023. Rouco también representa al ídolo boquense, hoy entrenador, Carlos Tevez, quien este mediodía se desvinculó de Rosario Central.

Juan Román Riquelme, presidente del Consejo de Fútbol, tiene dos temas por resolver en los próximos días: la renovación del arquero Agustín Rossi y la continuidad o no de Hugo Ibarra como DT. De Rossi se espera una respuesta a la nueva propuesta económica que se le presentó este miércoles a su agente y en cuanto al entrenador se evaluará su ciclo tras el partido del domingo. El análisis será más global. La continuidad de Ibarra no dependerá del resultado ante Racing de este domingo.

Nicolás Figal tuvo lesiones en Boca que lo complicaron, pero logró afianzarse como titular Prensa Boca

“Llegamos muy bien”

Nicolás Figal, uno de los centrales que (más allá de las lesiones), terminó asentándose como titular en Boca, se refirió a la final del domingo con Racing: “El jugador se prepara diferente y lo sentimos así. A Racing lo respetamos mucho, es un equipo que llegó a los dos torneos muy bien parado, que juega bien, que siempre da pelea y se merece el mayor de los respetos”, dijo en la conferencia de prensa previa a disputar el Trofeo de Campeones.

“Llegamos muy bien. Estamos muy contentos de haber ganado un trofeo que quiere todo el fútbol argentino. Para nosotros es muy gratificante porque te das cuenta de la fortaleza mental que tiene el equipo. No tuvimos un buen arranque de campeonato, pero después nos pudimos imponer y pudimos ser felices al final” agregó el zaguero.

Figal está contento el con la decisión que tomó de ser refuerzo de Boca, aunque reconoce que le faltó continuidad por el tema de las lesiones: “He tenido mala suerte con el tema de las lesiones, no he tenido continuidad, pero me he sentido muy bien. Sabía que llegaba a un equipo que tenía grandísimos jugadores en todas sus líneas. Soy un chico que tiene sus metas, una de ellas era ganarme el puesto y creo que hoy tengo mi lugar y sinceramente estoy muy contento en este club”.

Al finalizar la práctica el plantel posó para la foto oficial con los dos trofeos conseguidos en esta temporada, la Copa de la Liga y la Liga Profesional.

LA NACION