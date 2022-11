Copa Argentina: se realizó el sorteo, ya se conocen los rivales de Boca y River y cuándo podrían encontrarse

escuchar

A un puñado de días de haberse coronado campeón Patronato de la Copa Argentina 2022 luego de eliminar a River y a Boca en el camino a la consagración, este jueves se realizó el sorteo de la etapa final de la próxima edición de ese campeonato federal, que tendrá otra vez 64 equipos como protagonistas, y comenzará directamente en los 32avos de final.

En el estadio Futsal ubicado en el predio Julio Humberto Grondona, en Ezeiza, se determinó con los bolilleros el cuadro de la undécima edición del certamen. Por segundo año consecutivo, la competencia se iniciará directamente con la disputa del cuadro principal, compuesto por clubes de Primera División, la B Nacional, la B Metropolitana, Primera C, Primera D y el Torneo Federal A. Para eso, se mantiene el sistema de la edición anterior: intervienen los 28 equipos que formaron parte de la Liga Profesional durante la temporada 2022 y los más destacados en la pasada campaña de los divisiones de ascenso: 15 de la B Nacional, 5 de la B Metropolitana, 4 de la C, 2 de la D y 10 del Torneo Federal A.

La Copa Argentina tendrá en 2023 su undécima edición. Copa Argentina

A diferencia de las ediciones anteriores, cuando Boca y River solamente podían encontrarse en la recta final del torneo, ahora el sorteo fue azaroso casi ciento por ciento. Sí, claro, ocuparon el primer copón (integrado por 18 campeones del fútbol argentino) y, al ser cabezas de serie, no se cruzarán en el inicio del certamen. Pero quedó establecido que, si superan las instancias iniciales, se podrían encontrar en los cuartos de final. Lo mismo ocurriría con Racing-Independiente, por el mismo lado del cuadro.

Antes, cada uno de los grandes deberá superar tres etapas. En el debut, en los 32avos de final, River se medirá con Racing de Córdoba, mientras que Boca se enfrentará con Olimpo de Bahía Blanca, en ambos casos en duelos frente a equipos del Torneo Federal A con pasado de Primera División que están disputando actualmente el ascenso a la B Nacional. Por su parte, la Academia jugará contra San Martín de Mendoza, el Rojo lo hará con Ciudad de Bolívar, San Lorenzo chocará con Sarmiento, de Resistencia, y Huracán, ante Yupanqui.

Boca debutará con Olimpo en la Copa Argentina 2023; Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente, jugó su partido 200 en el club xeneize ante los bahienses en su ciclo de futbolista. DyN

¿Cuál fue el sistema de clasificación para definirlo? A todos los que jugaron la Liga Profesional se sumaron los primeros 15 de la B Nacional; el vencedor del Torneo Complemento 2021, el campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022 de la B Metropolitana; el campeón del certamen y los tres primeros equipos clasificados en la Tabla Final de la C; el campeón y el vencedor del Torneo Complemento 2022 de la D y los 10 mejores clasificados de la Fase Preliminar Regional en la tabla general de 2022. Algunos cupos del ascenso todavía restan definirse.

Así quedó el cuadro de la temporada 2023 de la Copa Argentina copaargentina.org

En la espera del sorteo, algunos referentes de los equipos que intervienen dialogaron con TyC Sports, entre ellos el flamante presidente de Independiente, Fabián Doman. Aseguró que en el club no seguirá Alan Soñora “por decisión de la familia, ya que uno de sus representantes no nos atendió”, anticipó que buscarán retener a Damián Batallini, cuyo pase pertenece a Argentinos, y advirtió que pronto revelarán “cosas increíbles del contrato de Cecilio Domínguez”.

El periodista y conductor televisivo Fabián Doman ya planifica la temporada 2023 de Independiente, que no estará en ninguna copa internacional. Telam

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, dijo que está dispuesto al diálogo sobre Batallini y anunció que se le extendió por cinco años el contrato al DT Gabriel Milito, además de informar que desde la Legislatura porteña dieron pista libre a la posibilidad de agrandar el estadio Diego Maradona.

Los partidos de los 32avos de final serán los siguientes:

River vs. Racing de Córdoba

Talleres de Córdoba vs. Chacarita

Colón de Santa Fe vs. Colegiales

Lanús vs. Sol de Mayo de Viedma

Gimnasia de La Plata vs. Excursionistas

Unión de Santa Fe vs. Almagro

Barracas Central vs. Estudiantes de Caseros

Boca vs. Olimpo de Bahía Blanca

Racing vs. San Martín de Formosa

San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón

Instituto de Córdoba vs. Deportivo Riestra

Huracán vs. Yupanqui

Independiente vs. Ciudad de Bolívar

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Comunicaciones

Gimnasia de Mendoza vs. All Boys

Estudiantes de La Plata vs. Independiente de Chivilcoy

Arsenal vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

Godoy Cruz vs. campeón de la B Metropolitana

Sarmiento de Junín vs. Chaco For Ever

Rosario Central vs. Central Norte de Salta

Banfield vs. campeón de la Primera C

Atlético de Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto

Defensa y Justicia vs. Ituzaingó

Tigre vs. Defensores de Cambaceres o Recreativo Español

San Lorenzo vs. Sarmiento de Resistencia

Platense vs. Defensores de Belgrano

Belgrano de Córdoba vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Newell’s vs. 4º de la Primera C

Patronato vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Argentinos vs. Deportivo Armenio

Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Vélez vs. Deportivo Español

