Boca: el TAS falló nuevamente en contra del club por la demanda millonaria que le hizo a Barcelona por Santiago Ramos Mingo

Boca no suele tener éxito cuando se trata del TAS y la patria potestad de futbolistas que encontraron esa salida para emigrar del club. Esta vez no encontró apoyo al reclamo millonario que realizó ante Barcelona por los derechos de formación del juvenil Santiago Ramos Mingo. Es el segundo revés en este caso para los xeneizes, ya que había desestimado este pedido en diciembre de 2020.

Boca le reclamó a Barcelona 17.400.000 euros por derechos de formación , pero no sólo no encontró respuestas a esta exigencia, sino que que el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió que deberán pagar una suma de 100.000 francos suizos (algo más de 93.000 euros) por los costos judiciales, una cantidad que se repartirán el club y el jugador, según informó el diario Mundo Deportivo. Desde el club de la Ribera aseguran que todavía no fueron notificados al respecto.

Todo este problema legal comenzó cuando Barcelona fichó gratis a Ramos mingo en febrero de 2020, porque el defensor no tenía firmado un contrato con Boca y recurrió a la patria potestad para salir de la Ribera. ”El defensa central argentino de 18 años ha llegado libre al club azulgrana, ha firmado por tres temporadas más dos opcionales y su cláusula de rescisión será de 60 millones de euros mientras esté en el Barça B y de 100 millones si sube al primer equipo”, anunció el Barca hace un tiempo en sus redes sociales.

Ramos Mingo entró en conflicto con Boca y se fue del club a principios de 2020

El defensor no llegó a debutar oficialmente con la camiseta de Boca y apenas tuvo una aparición por planilla en el choque por Copa Libertadores ante Atlético Paranaense, cuando Gustavo Alfaro lo tuvo entre los suplentes.

La salida de Ramos Mingo por el recurso de la patria potestad no es la primera que sufre Boca, ya que en 1999 Fabricio Coloccini integraba el plantel profesional de Boca y ya había debutado en primera división, pero se fue a Milan, sin que la institución que presidía Mauricio Macri recibiera dinero por el pase. Y en 2015, Villarreal apareció en escena para sacarle a Boca a Leonardo Suárez, que hoy juega en América de México.

Santiago Ramos Mingo, de 19 años, está teniendo poco protagonismo esta temporada en el filial que dirige Sergi Barjuan, pero cabe recordar que el año pasado entró en las convocatorias del primer equipo para los partidos de LaLiga ante el Villarreal, Celta y Sevilla. En la actual temporada, el zaguero jugó para el primer equipo en el amistoso de pretemporada ante el Nástic de Tarragona. Con el Barcelona B, fue titular en dos de los siete encuentros que lleva disputados el equipo, en la Segunda división de España.