Boca en la disyuntiva: seguir con el modelo Riquelme o romper el molde con un entrenador consagrado

Se ha dicho y repetido hasta el cansancio: el puesto de director técnico de Boca no es como para cualquiera. Por allí pasaron grandes exponentes del fútbol argentino, como Juan Carlos Lorenzo, César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Héctor Veira, Carlos Bian­chi y Alfio Basile. Y hasta el mentor de Pelé, Vicente Feola, campeón del mundo por Brasil que dirigió en 30 partidos al equipo a principios de la década de los sesentas. Sin embargo, los requisitos para ocupar el banco xeneize no parecen ser los mismos que hace unos pocos años atrás. La impericia de Juan Román Riquelme para discernir entre su rol de dirigen­te e ídolo máximo del club y la imposibilidad de inter­venir directamente en cuestiones del plantel lo po­ne en la obligación de revisar profundamente su mo­delo de conduc­ción. En ese sentido, los entrenadores consagrados, aquellos que exigen una cierta cuota de autono­mía a la hora de pedir refuerzos, poner o sacar jugadores o pa­rar tácticamente el equipo de una manera u otra, parecen no ser prioridad.

Ge­rardo Mar­tino, por caso, que tiene pasado en las selecciones de Argen­tina, Paraguay y México, y exentrenador de Lionel Messi en Inter Miami, lleva siete meses sin trab­a­jo, pero no es, llamativamente, un candi­dato de los primeros de la lista. Di­cen que porque ya rechazó dos veces el cargo, y Boca no es un club como para andar desperdiciando. José Pekerman, abierto a escuchar ofertas, ya no for­ma parte de la nómina de aspirantes. Gabriel Milito, otro DT cotizado, que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2024 con Mineiro, se bajó por motu proprio, un poco por su identificación con Independiente y otro poco por sus diferencias con la dirigencia en cuanto a la dinámica del día a día. Roberto Mancini, expreparador de In­ter (Milán), Manchester City y la selección italiana, sonó este miércoles como una apuesta de relieve internacional, pero fue perdiendo fuerza con el paso de las horas.

Gerardo Martino, sin trabajo, no encabeza ahora la lista de candidatos; el rosarino rechazó dos veces ser el preparador de Boca. Rebecca Blackwell - AP

La danza de nombres se reduce entonces a directores técnicos jóvenes, carentes de experiencia, surgidos en la casa, como Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Mariano Herrón; a aque­llos a los que la chance de Boca les llega dema­sia­do pronto en sus carreras, como Diego Martínez y Fer­nando Gago, o a quienes ven la posibilidad de reinsertarse en el merca­do luego de algunos años alejados de las marquesinas, casos Miguel Russo y Jorge Almirón. El propio DT de San Lorenzo vuel­ve ahora a ser opción, pese a haber sido despedido por esta misma gestión en agosto de 2021 tras una sucesión de malos resultados –incluida una eliminación en octavos de final de la Libertadores a manos de Santos–.

Con el diario del lunes, Riquelme entiende que el ciclo de Russo fue el más exitoso de su era, y si el presidente no avanzó a fondo por el DT semifinalista del Apertura en el Ciclón, fue justamente por un tema de plazos: la idea de la dirigencia es que Boca tenga nuevo entrenador en los primeros días de la se­mana que viene, cuando el plantel regrese a los entre­na­mientos después de unas jornadas de descanso. ¿Y si el Ciclón queda fuera de la pelea por el título? Habría que ver cuánto tiempo demandaría su salida, ya que Russo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Entonces, crecen las posibilidades de que entrenado­res como Gustavo Quinteros, sin trabajo hoy, deseoso de dirigir Boca (lo manifestó, incluso, cuando aún era prepador de Vélez) y que espera un llamado desde Ezeiza para volver de sus vacaciones por Europa y hacer rea­lidad el sueño de vestir el buzo azul y oro. En los últi­mos días, Quinteros tuvo ofertas de Colo Colo, de un club de México y hasta de la selección de Perú, pero está dispuesto a esperar a Boca hasta último momento.

Gustavo Quinteros fue campeón en Vélez a fines de año pero despedido en Brasil al poco tiempo; tiene ofertas del exterior, pero prioriza un eventual llamado de Boca. Manuel Cortina

Antonio Mohamed, que estuvo a punto de dirigir al equipo xeneize a principios de 2019, es otro de los que siguen en carrera, pese a que no termina de convencer y se encuentra próximo a afrontar la final de la liga mexicana con Toluca, frente a América. La ida será este jueves, y la vuelta, el domingo. Al Turco le consultaron si es cierto que su contrato incluye una cláusula de renovación automática en caso de llegar a las instancias finales del torneo. Su respuesta no fue concluyente: “No es tiempo de pensar en eso ahora”.

En el último tiempo, Sebastián Battaglia y Diego Martínez se refirieron a distintas situaciones que vivieron durante sus etapas como directores técnicos de Boca, en las que por distintas circunstancias no lograron trabajar de la manera que pretendían. “La figura de Román es muy fuerte dentro del club. Sabemos lo que es. Entonces va a hacer que sea todo más difícil. Yo soy parte de la historia del club y defiendo mi pensamiento. Puedo sentarme a discutir de fútbol en una mesa con él y con quien sea. Después podemos coincidir en jugadores o decisiones o no, pero la última palabra debe ser la mía”, argumentó en ESPN el exvolante central, despedido como DT en una estación de servicio luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y de contar en conferencia de prensa que la dirigencia no había contratado los futbolistas que él había pedido.

¿Cómo son los mercados de pases en Boca Juniors? ¿El entrenador elige a los jugadores? ¿Son consensuados con el Consejo del Fútbol? Esto explicaba Diego Martínez.



Mirá la nota completa: https://t.co/UkrsL4Pznu pic.twitter.com/sHW7HI0Po7 — Clank.media (@clank_media) November 4, 2024

“Hemos charlado de nombres propios, pero no quizás de la manera a la que yo estaba acostumbrado”, manifestó Martínez sobre la elección de los refuerzos. “Fue distinto. Pudimos hablar en algunas ocasiones, principalmente con Chelo Delgado, de los puestos y de cuáles eran las necesidades que tenía el equipo”, contó, y apuntó que “en Huracán, por lo general” participaba más activamente en el armado del plantel.

Tras la polémica decisión de sostener en el cargo a Mariano Herrón, y ya antes de la temprana eliminación en los cuartos de final del torneo Apertura, la Bombonera se manifestó por primera vez en contra de la dirigencia. Riquelme recogió el guante y, aunque pidió que los hinchas no se dejaran “llenar la cabeza”, puso quinta a fondo para determinar al futuro entrenador. En caso de asumir este martes, el DT tendrá dos semanas de trabajo antes de viajar a Miami para afrontar el Mundial de Clubes, en el que Boca tendrá la misión de avanzar de fase en un grupo complicado, junto a Benfica y Bayern.

El hincha perdió la paciencia y Riquelme no puede permitirse otro tropiezo. La contratación al director técnico traerá consigo un mensaje: volver a aquellos años gloriosos o cambiar para que nada cambie.