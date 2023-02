Boca está obligado a cambiar en el ataque ante Platense, mientras evalúa una sanción para Sebastián Villa

escuchar

La nueva lesión sufrida por Exequiel Zeballos (lesión meniscal externa en su rodilla izquierda, de acuerdo al parte médico del club) vuelve a azotar una zona del campo en donde Boca no logra hacer pie en este incipiente comienzo de temporada. Si bien el Changuito no había logrado reinsertarse en el equipo titular después de la grave fractura sufrida en agosto pasado durante el partido de Copa Argentina contra Agropecuario (en la articulación de tibia y peroné del tobillo derecho), su ausencia obligada por al menos dos meses obliga al cuerpo técnico liderado por Hugo Ibarra a reacomodar piezas, evaluar la posibilidad de promover nuevos juveniles e incluso alterar el dibujo táctico de su preferencia (en la actualidad, un 4-4-2, con un hombre de punta por afuera y un centrodelantero tradicional).

Las bajas en la ofensiva para el partido ante Platense son cinco. A Zeballos se le suman Darío Benedetto (el domingo cumplirá la cuarta y última fecha de suspensión por sus gestos contra el árbitro Facundo Tello durante la final del Trofeo de Campeones 2022 con Racing), Luis Vázquez (todavía combate contra una pubalgia que no termina de dejar atrás), Nicolás Orsini (contra Talleres sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda) y Sebastián Villa, que en suelo cordobés fue expulsado por golpear en el rostro a un rival sin pelota.

Benedetto cumplirá su sanción ante Platense

Ante este escenario, no son muchas las alternativas para esa zona. Todo indicaría que se impone la presencia de Luca Langoni, de aparición estelar en agosto pasado y autor del descuento frente a Talleres. Ibarra declaró que la idea del club es “llevar de a poco” a Langoni, pero lo puso en la cancha en Córdoba en un contexto demasiado complicado: con el partido 0-2 y con un hombre menos. El chico no desentonó. Muy por el contrario, agigantó su sorprendente racha: desde su debut pateó 12 veces al arco y marcó 8 goles. Junto a él podría darse la posibilidad de que debute como titular Miguel Merentiel, la última adquisición del club de la Ribera y precisamente autor de la asistencia que terminó en el descuento xeneize ante Talleres.

Aunque también podría aparecer en el equipo otro de los refuerzos que tuvo varias oportunidades y no pudo aprovecharlas, ya sea por bajos rendimientos o por problemas físicos: Norberto Briasco. Mientras tanto, el pibe Gonzalo Morales se entrena con la Reserva a la espera de nuevas oportunidades en el primer equipo.

Otro dato suma preocupación puertas adentro: en los últimos 7 meses los delanteros de Boca que ocupan la tradicional posición de centrodelantero apenas marcaron 9 goles. Fueron seis de Benedetto, dos de Morales, uno de Vázquez y ninguno de Orsini. Más allá de la impericia de los que ocupan ese espacio en el área, tal vez los bajos números se deban a que el funcionamiento colectivo del equipo les impide tener ocasiones claras frente a los arcos rivales.

Sergio Chiquito Romero y Norberto Briasco, en una práctica de Boca. el delantero nunca se afirmó en el equipo Prensa Boca

¿Sanción a Villa?

En relación a Sebastián Villa, existe un malestar puntual con él en las entrañas del club. Consideran que ya son varias las actitudes poco profesionales de su parte, y que desde que regresó de su última lesión de rodilla tampoco es tan determinante para el equipo.

“Acompañamos a él y a su exnovia durante todo el escándalo que se dio con la denuncia que recibió por una supuesta violencia de género, y en agosto de 2021 nos dejó plantados antes de jugar contra River por la Copa Argentina porque se quería ir a jugar a Europa”, resume a LA NACION alguien con poder de decisión en los pasillos de la Bombonera. Y agrega: “Volvió de Colombia más de 40 días después y Boca ya tenía otro técnico. Y a finales de ese año llegó a la concentración en condiciones deplorables antes de jugar con Newell’s. Es buen jugador, de los mejores que tenemos, pero tiene cosas como la expulsión del sábado pasado que te enojan mucho”.

En Boca no descartan la posibilidad de que, una vez cumplida la sanción, el regreso de Villa al equipo titular no sea automático. No solo como reprimenda a la última expulsión, que dejó al equipo con un hombre menos con el partido 0-1, sino también por sus bajos rendimientos.

Villa se fue expulsado ante Talleres Juan Jose Garcia

Desde que el colombiano sufrió una lesión meniscal en su rodilla izquierda a fines de agosto de 2022, por la que se le realizó una artroscopía diagnóstica y terapéutica, Boca atravesó su mejor racha en toda la Liga pasada. De 7 partidos ganó 6, y el restante lo empató, con un altísimo 93% de efectividad y con la aparición estelar de Langoni como un argumento de peso.

Cuando regresó Villa, el nivel del equipo decayó y se hizo más previsible. Desde aquel 0-2 con Newell’s, Boca disputó 9 partidos oficiales, de los que ganó apenas 2 (Gimnasia LP y Atlético Tucumán), igualó tres (Independiente, Patronato (derrota por penales por las semifinales de la Copa Argentina, y Central Córdoba) y perdió 4 (aquel contra los rosarinos, las dos finales frente a Racing y el último, contra Talleres en Córdoba). Cabe aclarar, sin embargo, que hizo un gol importante en la igualdad 2 a 2 ante Independiente, en el último partido del campeonato anterior. El promedio de gol del equipo también es bajo: uno por juego. “Sabemos cómo anular a Boca: sólo hay que cortar el circuito entre Villa y Fabra”, declaró Julio Buffarini en la previa del partido del sábado en Córdoba. El plan salió bien: Talleres tapó ese costado, dominó y ganó con claridad.