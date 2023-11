escuchar

Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, se hizo presente en el banderazo que organizaron los hinchas de Boca de cara a la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, en Río de Janeiro. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires, confeso hincha xeneize, también habló de los ataques que sufrieron los visitantes por parte de la parcialidad local y la policía militar, y aseguró que pautó seguridad especial para los simpatizantes argentinos.

“Estamos ordenando todo para que puedan estar tranquilos y puedan disfrutar de su pasión en comunidad. Hablé con el gobernador, el prefecto, la Conmebol y el gobierno federal. Mi responsabilidad es hacer lo posible para cuidar a los argentinos, y la gente lo valora”, contó en declaraciones a TNT Sports, y agregó que también hay gestiones para acomodar a los simpatizantes sin entrada.

“Están ahora viendo la manera de poner una pantalla para que la gente que no tenga entrada pueda ver el partido en el Sambódromo”, precisó el embajador que fue recibido por los hinchas en la playa de Copacabana al canto de “Scioli es de Boca”.

El exgobernador bonaerense se sumó así al banderazo que miles de argentinos encabezaron este viernes en las costas de Río de Janeiro. Minutos antes de las 16 comenzó el colorido festejo de los hinchas xeneixes, en medio de una tensa calma producto de los enfrentamientos con la barra de Fluminense del jueves y la posterior represión policial.

El banderazo

Miles de hinchas coparon esta tarde las playas de Copacabana en masa para mostrar su apoyo al club de la Ribera antes de la definición. Allí cantaron a viva voz, desplegaron banderas y prendieron bengalas.

Del banderazo que se extendió hasta la noche participan todo tipo de hinchas que fueron a demostrar su cariño por Boca de múltiples maneras posibles, pero pocos fueron más curiosos que uno que llegó con un disfraz gigante de Pikachu, el entrañable personaje de la serie de anime Pokémon.

Por su parte, los presidentes de Boca, Jorge Ameal y Mario Bittencourt de Fluminense difundieron este viernes por redes sociales un mensaje conjunto en el que invitaron a ambas hinchadas a disfrutar del espectáculo y a “vivirlo como una fiesta y a evitar las peleas”.

El primero en hablar fue el mandamás del conjunto brasileño, que expresó palabras de unidad. “Vine a tener una reunión con el presidente Alejandro [Domínguez] de la Conmebol y el presidente Jorge [Amor Ameal] de Boca, un gran amigo nuestro. Quiero decirles a todos que mañana será un día de mucha fiesta y alegría. Esperamos tener un Maracaná lleno de brasileños y argentinos, hinchas de Fluminense y de Boca”, comenzó Bittencourt

“Es muy importante asegurar que tanto hoy como mañana haya un clima de paz, que pueda unir a ambos pueblos e hinchadas, y que la gente pueda estar en el Maracaná haciendo una linda fiesta de fútbol, donde va a salir vencedor aquel que juegue mejor y que tenga un gran partido. Es muy importante que mañana estemos todos juntos. Estoy con Jorge para que mañana podamos crear ese clima de amistad, fiesta y alegría”, completó el DT de Fluminense.

Luego fue el turno de Ameal, que fue más directo en su pedido de paz: “Estamos convencidos de que esto es una fiesta, la fiesta del fútbol latinoamericano. Llegamos a una final donde va a haber un ganador, alguien que llegó a la final por mérito, no porque sí. Lo que queremos es decir que vamos a jugar con público y que no va a haber ningún problema. Quiero pedirle a la gente que respete al contrincante. Esto no es una guerra, es una cosa muy importante, es un partido de fútbol”.

“Nosotros queremos mucho al pueblo brasileño, y queremos que nos quieran a nosotros también. Algunos violentos quieren cambiar esto, que tiene una historia de vida. Queremos la felicidad de nuestra gente. La felicidad es el fútbol. Hoy venimos acá a hablar, estuvimos hablando de cómo mejorar el espectáculo, no empeorarlo. Les decimos a todos que tratemos por todos los medios de ir a una fiesta. Nadie va a una fiesta a pelearse con otro, sino para disfrutar”, cerró Ameal.

