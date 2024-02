escuchar

Este jueves a las 19, el debut de Boca como local en la Copa de la Liga Profesional no será en la Bombonera. El mal estado del césped en el coliseo xeneize motivó a los dirigentes a mudar la sede del encuentro con Sarmiento, por la segunda fecha. El lugar elegido es el Nuevo Gasómetro, y la decisión traerá un dolor de cabeza para los hinchas y la directiva: los encargados de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires habilitaron 28.000 localidades en el estadio azulgrana, por lo que quienes ingresen deberán haber asistido a por lo menos 85% del total de los partidos de Boca como local en 2023. El trámite podía ser realizado en el portal de socios del club.

Más allá de las restricciones –el Pedro Bidegain tiene una capacidad aprobada de 31.800 espectadores, menor que la del Alberto J. Armando, y con la limitación lucirá cubierto en un 88%–, el cuerpo técnico de Boca se concentra en lo deportivo. Como dejó en claro en sus declaraciones posteriores al 0-0 del sábado en Vicente López con Platense, el entrenador Diego Martínez no quedó contento con la generación de juego, sobre todo en el primer tiempo. El ingreso de Kevin Zenón en la segunda parte funcionó como un revulsivo. Preciso en las habilitaciones y con buen despliegue, redondeó un debut más que aceptable. El ex mediocampista de Unión, entonces, se perfila para tener su estreno como titular en el equipo xeneize. Allí, en la sala de máquinas del conjunto, ocuparía el lugar de Juan Ramírez, de opaco rendimiento ante el Calamar.

“Recién en el segundo tiempo jugamos a algo de lo que pretendemos. Mejoramos con los ingresos de [Kevin] Zenón y [Edinson] Cavani. Tuvimos otra actitud y los dos marcadores de punta [Luis Advíncula y Frank Fabra] se soltaron más”, había dicho Martínez tras su estreno oficial en el club azul y oro. No quiere que su equipo vuelva a ser superado en la mitad de la cancha, como ocurrió en la primera mitad en Vicente López, y por eso tomará decisiones tanto en los nombres como en el esquema táctico. “Ellos nos complicaron con los laterales [Ciro Rius y Raúl Lozano], que hicieron de extremos y les ganaron las espaldas a Advíncula y Fabra. Después corregimos, por suerte”, amplió el DT en la noche del sábado.

Además de la presencia del ex futbolista tatengue desde el comienzo, Martínez dispondría un cambio de táctica: pasaría del 4-3-1-2 que usó en la primera fecha y que venía empleando desde su primer amistoso, frente a Gimnasia y Tiro en Salta, a un 4-4-2 con Zenón en la banda izquierda y Luca Langoni por el costado derecho. Y el acompañante de Miguel Merentiel será Edinson Cavani. La ex estrella de ligas europeas redondeó una aceptable actuación en la segunda parte contra Platense y Martínez le retribuiría el esfuerzo con su regreso a la titularidad. Quien perderá su lugar en tres cuartos de cancha sería Ezequiel Bullaude, que no se estableció como el generador de juego que Martínez precisaba. La defensa, en tanto, sería la misma que jugó en el estreno oficial: Advíncula en la banda derecha, Nicolás Figal y Cristian Lema en el centro y el colombiano Fabra por la izquierda. En el arco, el habitué: Sergio Romero.

Kevin Zenón, de positiva tarea frente a Platense, jugaría su primer partido como titular en Boca, este jueves, como local pero en el estadio de San Lorenzo. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Consecuentemente, para jugar en el Bajo Flores con Sarmiento Boca formaría con Romero; Advíncula, Figal, Lema y Fabra; Langoni, Guillermo “Pol” Fernández, Jorman Campuzano y Zenón; Cavani y Merentiel.

Florentín se postula desde Rusia

Gabriel Florentín es un mediocampista ofensivo de 24 años que desde mediados de 2022 juega en Orenburg, de Rusia. Antes se destacó con la camiseta de Argentinos Juniors, club en el que le hizo un gol a River en el Monumental. Es uno de los hombres que el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, quiere para reforzar el plantel. Con buen pie y panorama, Florentín se ilusionó desde Europa con su posible llegada al club: “Tengo ganas de ir a Boca. Estoy esperando, nada más. Sería un paso muy importante ir a Boca; es un equipo muy grande en el mundo. Sería muy lindo”, dijo el mediocampista en TyC Sports.

El futbolista nacido en Gregorio de Laferrère contó el grado de avance de su llegada a La Boca: “Ahora estoy de pretemporada en Turquía. Vamos más o menos 20 días, así que podría llegar a tono y ya jugar. Estoy esperando que mi representante me diga «viajamos» y nada más. Está muy avanzada la cosa”. Por cierto, Florentín también jugó en las divisiones inferiores de... River, desde los 5 años hasta los 16. Sobre su posición en el campo, el habilidoso enlace expresó: “Estoy jugando en varias posiciones: de 5, de 8, de enganche... pero puedo jugar en cualquier posición en que me ponga Diego Martínez”.

De concretarse, la de Florentín sería la cuarta incorporación de Boca en este mercado de pases: se sumaría a las de Zenón y Lema, que ya debutaron, y a Lautaro Blanco, el defensor lateral izquierdo proveniente de Elche, de España, y formado en Rosario Central, que ya se sometió a los controles médicos.

