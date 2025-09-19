Boca Juniors vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors recibe este domingo en la Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el pleno proceso en el que está levantando su nivel y cambiando la cara que mostró en la mayor parte del años, pero especialmente en el segundo semestre, cuando llegó a hilvanar una racha de 12 encuentros sin ganar, la peor en la historia. Sin embargo, finalmente logró hacerse con varias victorias que lo reposicionaron en la pelea no solo de este Torneo Clausura 2025, sino también en la Tabla Anual, el escalafón que otorga las clasificaciones a las copas Sudamericanas y Libertadores 2026.

El encuentro entre el xeneize y el Ferroviario se disputa este domingo desde las 17.30 y corresponde a la jornada 8 del Grupo A. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Poco a poco MIguel Angel Russo, el DT de Boca, logró rencausar el destino del equipo Gonzalo Colini - LA NACION

Desde hace algunas semanas, el xeneize empezó a recuperarse de la peor racha negativa de su historia, en la que encadenó 12 compromisos sin ganar, y ya lleva tres victorias consecutivas, la última de ellas en la séptima jornada ante Aldosivi, por 2 a 0, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

El fin de semana pasado, en tanto, igualó 1 a 1 con Central en Rosario, en un encuentro que además tuvo el atractivo de duelo personal que mantuvieron en cancha los campeones del mundo con la selección argentina Angel Di María y Leandro Paredes. Con esa remontada se trepó al tercer puesto de la zona A con 13 unidades (tres triunfos, cuatro igualdades y una caída).

Central Córdoba, en tanto, ya eliminado de las competencias internacionales (inició la temporada en la Copa Libertadores y luego decantó en la Sudamericana, en la que quedó afuera frente a Lanús) está cuarto también con 13 puntos, aunque con peor diferencia de gol. Como su rival de turno consiguió tres victorias, cuatro empates y apenas sufrió una derrota.

Boca Juniors vs. Central Córdoba: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 21 de septiembre.

: Domingo 21 de septiembre. Hora : 21.15 (horario argentino)

: 21.15 (horario argentino) Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de marzo de este año, por el Torneo Apertura. Boca se quedó con la victoria por 3 a 0 como visitante.