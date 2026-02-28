LA NACION

Los memes por el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

El xeneize recibió al Lobo mendocino en la Bombonera, por el Torneo Apertura 2026, y los fanáticos de ambos equipos expresaron su pasión en las redes sociales

Los memes invadieron las redes sociales tras el empate 1 a 1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza
Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentaron este sábado en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Fue el primer encuentro oficial entre ambos en más de 40 años, ya que no se cruzaban desde 1983, cuando jugaron por el ya extinto Campeonato Nacional. Tras un deslucido empate 1 a 1, los fanáticos de ambos clubes se expresaron en redes sociales con decenas de memes imperdibles.

En su propia casa, el xeneize no logró imponerse a uno de los recién ascendidos desde la Primera Nacional, por lo que tuvo que “conformarse” con apenas un punto que, hasta el momento, lo mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A. Los goles fueron convertidos por Luciano Paredes -G- y Miguel Merentiel -B-.

Los mejores memes de Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Los memes invadieron las redes sociales tras el deslucido empate 1 a 1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza
Los memes invadieron las redes sociales tras el deslucido empate 1 a 1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza
Los memes invadieron las redes sociales tras el deslucido empate 1 a 1 entre Boca y Gimnasia de Mendoza
*Noticia en desarrollo

