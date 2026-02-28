Los memes por el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026

El xeneize recibió al Lobo mendocino en la Bombonera, por el Torneo Apertura 2026, y los fanáticos de ambos equipos expresaron su pasión en las redes sociales
Boca y Gimnasia de Mendoza se enfrentaron este sábado en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Fue el primer encuentro oficial entre ambos en más de 40 años, ya que no se cruzaban desde 1983, cuando jugaron por el ya extinto Campeonato Nacional. Tras un deslucido empate 1 a 1, los fanáticos de ambos clubes se expresaron en redes sociales con decenas de memes imperdibles.
En su propia casa, el xeneize no logró imponerse a uno de los recién ascendidos desde la Primera Nacional, por lo que tuvo que “conformarse” con apenas un punto que, hasta el momento, lo mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A. Los goles fueron convertidos por Luciano Paredes -G- y Miguel Merentiel -B-.
Los mejores memes de Boca vs. Gimnasia de Mendoza
Cada vez que veo a boca pic.twitter.com/ydv4cR3dhr— Juan Pablo🐊 (@JuampiMorales89) February 28, 2026
ubeda si poner a alarcon de titular daria 1 millon de dolares pic.twitter.com/QRvEfCtdb5— AB7 (@getobkc) February 28, 2026
Boca Jrs si jugar mal fuera un Deporte: pic.twitter.com/iKRgeWFxUy— Anieliezing (@anieliezing) February 28, 2026
Cavani se lesionó en el palco jajaja pic.twitter.com/DEZ6H1nFp8— Ale Bertini (@abertini1) February 28, 2026
*Noticia en desarrollo
