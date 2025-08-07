Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán el próximo sábado 9 de agosto en la Bombonera en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo A del Torneo Clausura 2025 con el objetivo en común de sumar tres puntos para meterse en puestos de clasificación a los octavos de final. El encuentro está programado a las 16.30 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol-. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al choque arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.

El xeneize está penúltimo en el grupo A transcurridas las tres primeras jornadas del segundo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Tiene apenas dos puntos gracias a los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe y en su última presentación perdió con Huracán 1 a 0. Además, arrastra 11 partidos sin ganar, desde el final del Apertura pasando por el flojo desempeño en el Mundial de Clubes y el inicio de este Clausura, y es la peor racha de su historia porque superó dos etapas con 10 encuentros sin alegrías.

Sumido en una crisis interna que tiene al DT Miguel Ángel Russo en el foco, necesita imperiosamente una victoria para bajar el enojo de los hinchas. Este miércoles el club oficializó la disolución del Consejo de Fútbol con las salidas de Mauricio ‘Chicho’ Serna y Raul Cascini y el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, le encomendó a Marcelo ‘Chelo’ Delgado que consiga un manager.

Miguel Ángel Russo todavía no pudo ganar con Boca desde que inició su tercer ciclo en el club JAVIER GARCIA MARTINO - Prensa CABJ

La Academia, en tanto, se ubica en el undécimo puesto de la misma zona con tres unidades producto de una victoria y dos derrotas y también necesita empezar a sumar de a tres para acumular confianza porque la próxima semana iniciará su serie de octavos de final de la Copa Libertadores vs. Peñarol de Uruguay.

A diferencia de Boca, recientemente superó los octavos de final de la Copa Argentina y espera en cuartos por River o Unión de Santa Fe, por lo que pelea en todos los frentes posibles en el segundo semestre de la temporada 2025.

Adrián 'Maravilla' Martínez ya le marcó un gol a Boca Juniors en la Bombonera JUAN MABROMATA - AFP

El historial de Boca vs. Racing

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, en el marco de la cuarta jornada del Apertura. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Gustavo Costas se quedó con la victoria 2 a 0 en el Cilindro de Avellaneda con goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Luciano Vietto. El elenco que por entonces dirigía Fernando Gago sufrió la expulsión de Kevin Zenón.

Racing también se quedó con el triunfo en el penúltimo cotejo entre sí, que fue por la Liga Profesional 2024. En esa oportunidad, en el recingo Presidente Perón, sonrió 2 a 1 gracias a las anotaciones de Juan Nardoni y Roger Martínez. Milton Giménez marcó el tanto del perdedor.

Más allá de que en los últimos choques fue alegría para el albiceleste, la historia le sonríe al club del barrio porteño de La Boca. Teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, se enfrentaron en 219 oportunidades con 94 triunfos del combinado de la Ribera, 73 del conjunto de Avellaneda y 52 empates. Por torneos nacionales de Primera División se enfrentaron 183 veces. Boca se impuso en 84, Racing en 56 y empardaron en 43 ocasiones.

En copas nacionales hubo 18 cotejos entre ambos clubes y la ventaja es del equipo albiceleste con 12 victorias. El xeneize ganó cuatro y hubo dos empates. En campeonatos internacionales hay supremacía de Boca con cinco victorias en 13 duelos. Racing celebró una vez e igualaron siete.

Últimos cinco enfrentamientos entre Boca y Racing