Boca: Ameal opinó sobre por qué no llegó Martino y la situación de Sebastián Villa

escuchar

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, se refirió a diversos temas que involucran al club y dejó varias frases picantes en su paso por el programa Presión Alta, en TyC Sports. El dirigente expuso allí sus opiniones respecto de la negativa de Gerardo Martino para ser el DT, la llegada de Jorge Almirón en ese rol, su relación con Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, de las reformas en la Bombonera, una curiosa crítica del VAR, le puso puntaje a la gestión vigente, y anticipó el acuerdo con un nuevo patrocinador.

“La presión es muy grande, dentro y fuera de la cancha. Una vez un técnico renunció en el Monumental, y hablo de una excelente persona que nosotros queríamos que se quede. Fue Miguel Brindisi. Fuimos con Pedro (Pompilio) a convencerlo y nos dijo ‘yo no tengo problema, el problema es mi mamá, que cuando sale le dice barbaridades la gente’”, comenzó a poner en contexto su mirada sobre la fallida contratación de Martino, cuando fue despedido Hugo Ibarra. Y amplió: “Si vos me decís ‘definí Boca’, te digo Boca es una pasión, eso hay que comprenderlo. El técnico que conoce Boca y trabajó en Boca sabe de lo que yo estoy diciendo. Así como nosotros nos vamos mal cuando Boca pierde, el técnico también”.

JORGE AMEAL, EN VIVO EN TYC SPORTS: "Se sufre y se disfruta ser presidente de Boca" pic.twitter.com/XJGhEDURxl — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

Consultado si el Tata no aceptó por ser un año político, como trascendió en una nota en Estados Unidos, Amor Ameal sostuvo: “Pienso que es difícil soportar la presión (que provoca) Boca. Yo tengo entendido que fue por otros motivos... Es muy difícil dirigir a Boca y estar en Boca. Hay que aguantar la presión de Boca”. Y sobre Almirón sorprendió: “No lo conocía. Me resultó una persona excepcional, con vocación de trabajo, ganas... Se planteó que algunos entrenamientos iban a ser a puertas abiertas... Boca ha mejorado muchísimo. Con Central se vio otra dinámica. Se ve la mano del técnico. Hoy es un hombre que está trabajando”.

Amor Ameal llegó a la presidencia acompañado por Pergolini, que renunció hace dos años, y Riquelme. “Con Román, de 1 a 10 estoy 11 puntos. Hablamos prácticamente todos los días. A mucha gente le cuesta entenderlo, porque decide no dar reportajes, pero vive adentro del club... todos los santos días trabajando para la institución. Nosotros, lo que tenemos que hacer lo hacemos puertas para adentro y no para afuera, porque si no termina siendo un conventillo”, aseguró. Sobre Pergolini, admitió que le “molestan sus críticas, porque no las debiera hacer; cuando se fue, estuve 45 minutos tratando de convencerlo y le di una licencia. Evidentemente, él siente que no está más en Boca”.

🗣️ AMEAL Y SU RELACIÓN CON RIQUELME: "ESTÁ 11 PUNTOS. HABLAMOS PRÁCTICAMENTE TODOS LOS DÍAS. ROMÁN VIVE ADENTRO DEL CLUB"



El presidente de #Boca se refirió al trato que mantiene con el vicepresidente del club y destacó su labor, en diálogo exclusivo con TyC Sports. pic.twitter.com/weSuMJUq2z — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

El presidente manifestó que en su lugar ”se sufre y se disfruta, en la medida de la responsabilidad y de los resultados” y diferenció lo deportivo y lo institucional. “El resultado es importante”, remarcó, y deslizó que la prensa no es amigable con Boca. “No tenemos una prensa que nos acompaña. ¿Me explico, no? Con solo ver titulares y medios, no todos porque no es igual... Muchos están jugando a la política en Boca y uno se da cuenta... Vemos y escuchamos todo. Gracias a Boca lograron tener un presidente (del país), eso lo provoca Boca”, señaló, sin mencionar a Mauricio Macri. “Tiene que convencer al socio. A mí no me va a convencer”, deslizó cuando le consultaron sobre la voluntad de regresar al club apoyando a un apositor.

🗣️ AMEAL: "SI SE PONEN A PENSAR, GRACIAS A BOCA, LOGRARON TENER UN PRESIDENTE DE LA ARGENTINA. ESO LO PROVOCA BOCA"



El presidente de Boca, en un mano a mano exclusivo con TyC Sports. pic.twitter.com/GTcUyN3LDP — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

Sobre las próximas elecciones, en diciembre, fue tajante. “Hoy, nosotros manejamos encuestas, no hay ninguna duda de que se ganan. Con las encuestas de la gente seria... Yo tengo que gestionar, y cuando lleguemos a la etapa de las elecciones, ahí tomaremos decisiones. Hay mucho para hacer y tengo ganas de gestionar lo que estamos haciendo. Tengo una familia, hijos, nietos... Me lo voy a plantear”, indicó sobre sus expectativas. Y fue más allá: “Ya en la campaña anterior dije que Riquelme va a ser presidente de Boca, y lo voy a votar. Pertenezco a una agrupación política, el oficialismo, y ganamos las elecciones. Si nos distraemos en la elección nos va a ir muy mal en el club, y necesitamos que nos vaya bien para que nos renueven la confianza”.

AMEAL: "LAS ELECCIONES, HOY, NO HAY NINGUNA DUDA DE QUE SE GANAN. RIQUELME VA A SER PRESIDENTE DE BOCA, NO ME CABE DUDA"



El presidente de #Boca palpitó los próximos comicios, se refirió a su rol en ellos y a la posibilidad de que Juan Román sea el máximo mandatario en un futuro. pic.twitter.com/Y3V3ezmPBe — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

Sobre el VAR, reconoció que “no estaba de acuerdo” con la implementación. “El árbitro puede acertar o equivocarse, pero no le quita dinamismo. Hoy hay goles que tardan cinco minutos para gritarlo y eso no es fútbol. Esto que vino para mejorar, creo que empeora. Pero lo dije antes”, profundizó, aunque aclaró: “No soy de los que cree que un árbitro ingresa a la cancha con la idea de perjudicarte. Si no, te lo digo...”.

“De la Bombonera no nos vamos. No queremos una cancha de tenis en la Bombonera. Creo que hay que respetarla a la Bombonera, que es reconocida en el mundo por todos. Es un estadio emblemático. Nos falta capacidad. Es lo que estamos tratando de hacer”, sostuvo respecto de la posibilidad de ampliar la cancha. Aseguró que le presentarán al Gobierno de la Ciudad el plan para poder ampliarla para que “la podamos hacer nosotros o el que venga”. La idea sigue firme. En la previa a las elecciones de 2019 habían dicho que la intención era llevar la capacidad “de 55 mil a 80 mil espectadores”, presentaron la idea de la Bombonera 360° y surgieron problemas. “¿Qué es lo que pasó? Que Boca no tiene zonificación y por otra parte tiene que comprar las propiedades linderas. Para eso, hablamos con gente del rubro inmobiliario, para una tasación”.

🗣️ AMEAL Y LA BOMBONERA 360: "SI NO NOS DAN LA POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN, NO SE PUEDE HACER NADA. DE LA BOMBONERA NO NOS VAMOS"



En diálogo exclusivo con TyC Sports, el presidente de #Boca se refirió al proyecto para remodelar el estadio. pic.twitter.com/a5P9rbbAhZ — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

Además, el presidente xeneize afirmó que Boca tiene “una buena economía que queremos seguir manteniendo; no vamos a desangrar al club para traer refuerzos”; elogió al juvenil Valentín Barco, de muy buen partido por la Copa Libertadores en el agónico triunfo ante Deportivo Pereira la semana anterior y se pronunció sobre la situación judicial de Sebastián Villa: “Lo mejor que le puede pasar al jugador es jugar y trabajar. Es un muy buen ser humano en el trato diario. Cuando la Justicia se expida, veremos qué hacemos con Villa”.

Con el superclásico por delante, el domingo 7 de mayo, Amor Ameal expuso: “No hay un equipo, en la Argentina, a cuatro goles de otro. Reconozco que River juega muy bien, pero nosotros vamos a participar de este campeonato muy bien. Pero todos queremos la séptima (Libertadores). Dijimos en campaña que íbamos a mirar fuertemente a las divisiones inferiores. Ahí no nos va tan mal, nos va bien. Pero todos queremos la séptima”.

Y le dio un puntaje a su presidencia. “Le pongo 8 o 9 puntos, como mínimo. Estoy muy conforme por lo que se ha logrado. Van a la Bombonera y todos los días la van a ver distinta... Antes llovía más adentro que afuera. Los que estuvieron hicieron lo que tenían que hacer, no queremos criticar a nadie, pero tenemos un punto de partida hacia adelante”, remató. Y, además, anunció que en las próximas semanas se conocerá el nuevo sponsor que lucirá la camiseta del club, con un contrato por las próximas dos temporadas.

🗣️ "NUESTRA GESTIÓN EN BOCA ES 8/9 PUNTOS, COMO MÍNIMO. ESTOY MUY CONFORME"



✍️Firma: Jorge Ameal pic.twitter.com/IO4RQ0b7WA — TyC Sports (@TyCSports) April 26, 2023

LA NACION