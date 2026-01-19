Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026

Con el partido de este domingo ante Olimpia de Paraguay, Boca Juniors le puso punto final a los amistosos de pretemporada, que apenas fueron dos, y ya se enfoca en el próximo compromiso, que será ni más ni menos que su debut en el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra en la Bombonera. Luego, sobre fines de febrero se estrenará por la Copa Argentina y más adelante en la Copa Libertadores, certamen que lo desvela y al cual regresará este año tras dos temporadas.

El xeneize le levantará el telón a su participación en el Grupo A del Apertura el domingo 25 de enero, a las 18.30 en su cancha. Enfrente estará el Malevo, uno de los equipos más rudos del campeonato, por la primera fecha. Tras no conseguir títulos en 2025, el equipo conducido por Claudio Ubeda pretende iniciar el año con los tres puntos en el bolsillo mientras pule detalles de funcionamiento.

Boca trabajó y disputó amistosos en Buenos Aires; toda la energía está puesta en los partidos oficiales LUIS ROBAYO - AFP

Después de recibir a Riestra seguirá desarrollándose el Apertura con una jornada casi de inmediato detrás de otra y le llegará el turno del debut en la Copa Argentina el 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy. En marzo, por otro lado, se conocerá la conformación de los grupos de la Copa Libertadores y el xeneize empezará a desandar ese camino apenas empiece abril.

En esta pretemporada, Boca no se movió de Buenos Aires. Trabajó en el predio que tiene en Ezeiza y luego agendó los dos amistosos: en la Bombonera ante Millonarios de Colombia y en San Nicolás ante Olimpia. Por otro lado, todavía no incorporó ningún refuerzo y, desde hace varias semanas, se dice está al caer el colombiano Marino Hinestroza. Lo que sí oficializó fue la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García.

El 2026 de Boca

Este año el xeneize intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. En ambos campeonatos integra la zona A. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20, mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente ante un rival menor, uno de los representantes del Federal A. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente recién en la final.

Boca recibirá a un rival muy rudo en la Bombonera, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 LA NACION/Gonzalo M. Colini

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026