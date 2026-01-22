Boca busca su primer refuerzo: quién es Kevin Serna y cómo avanza por Ángel Romero

Frente a un escenario complejo, luego del fin de las largas negociaciones por el colombiano Marino Hinestroza, y a horas del comienzo del torneo Apertura, parece que Boca podrá desanudar su mercado de pases. En las últimas horas se aceleró el desembarco de Ángel Romero, pero también se potenció el rumor de que tras la caída del pase de Marino Hinestroza, ahora el conjunto xeneize va por otro delantero colombiano: Kevin Serna, que juega en Fluminense.

Según algunos medios partidarios, el extremo de 28 años fue ofrecido al club de la Ribera y rápidamente despertó interés. Incluso, Boca ya habría presentado una oferta formal por Serna, aunque todavía insuficiente para las pretensiones del club brasileño, con el que se enfrentó (y perdió) en la final de la Libertadores 2023 en el Maracaná.

Kevin Serna, antes de llegar a Fluminense, pasó por Alianza Lima. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) Wagner Meier - Getty Images South America

En la última temporada, Serna disputó 67 partidos oficiales con la camiseta de Fluminense, con 13 goles y 8 asistencias. El colombiano se desempeña principalmente como extremo por la derecha y ya disputó dos encuentros con la selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

En los medios brasileños, como Lance, aseguran que Boca deberá acercarse a los cinco millones de dólares para quedarse con el delantero colombiano, que tiene contrato con Fluminense hasta finales de 2027.

El camino de Serna en el fútbol profesional es un tanto particular, ya que comenzó su carrera en las categorías juveniles de Deportes Tolima y desde allí emigró a Portugal para sumarse a las categorías juveniles de Porto. Sin embargo, su carrera no avanzó en Europa, sino que a principios de 2019, Serna debutó profesionalmente en el Sportivo Luqueño, en la primera división de Paraguay. ​

Después de dos temporadas, en 2021, pasó a Club Deportivo Cultural Santa Rosa (ahora denominado Los Chankas), un equipo de la segunda división de Perú. Con 10 goles en 22 partidos, llamó la atención de Asociación Deportiva Tarma, de la primera de Perú, donde anotó 15 goles en dos temporadas. A finales de octubre de 2023, saltó a Alianza Lima y menos de un año después, en julio de 2024, desembarcó en Fluminense por dos millones de dólares por el 70% de su pase.

Ahora bien, el escenario para Boca se presenta complejo para la contratación de Serna, porque si llega a buen puerto y cierra la gestión por Romero, deberá liberar un cupo de extranjero adicional. Frente a este escenario es que los dirigentes ya habrían realizado algunas consultas ante la AFA sobre la posibilidad de utilizar ese cupo en lugar de Marcelo Saracchi, que fue cedido a préstamo al Celtic de Escocia, ya que el uruguayo continúa ocupando una de las plazas permitidas.

La situación de Romero

En las últimas horas el nombre de Ángel Romero se instaló en el mundo Boca, ya que el futbolista paraguayo quedó libre de Corinthians y está buscando un club que tenga competencia internacional para poder ser considerado por Gustavo Alfaro para la lista definitiva de la selección de Paraguay que disputará la próxima Copa del Mundo. En ese escenario es que Boca aceleró gestiones y realizó una oferta forma.

El delantero paraguayo, de 33 años, fue ofrecido al club de la Ribera y las charlas habrían avanzado de forma positiva. El optimismo de Boca en esta negociación se debe a que Romero está libre, es más fácil negociar y está necesitado de rodaje.

Ángel Romero, de 33 años, estaría a un paso de llegar a Boca. (Photo by Ranier Moura/Sports Press Photo/Getty Images) Sports Press Photo - Getty Images South America

El delantero -que es hermano de Óscar Romero, exjugador xeneize entre 2022 y 2023- fue suplente en gran parte de la última temporada: apenas convirtió 5 goles en todo el año. Según aseguraron algunos medios paraguayos, quien les sugirió a los manejan los intereses de Romero que se acerquen a Boca habría sido Alfaro, porque trascendió que el DT le aconsejó no regresar al fútbol paraguayo y seguir en el extranjero.