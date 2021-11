Boca: en un ambiente sensible, el equipo otra vez se mete solo en problemas y Juan Román Riquelme es el centro de las miradas

Hay una frase que, tantas veces repetida, ya debería pintarse dentro del vestuario local de la Bombonera: “Boca vive sin paz”. Muchas veces (para no decir siempre), por propia responsabilidad. Parece negarse a relajarse, a concentrarse, a despejar la cabeza y meterse rápido en lo que viene.

Así viene ocurriendo desde el sábado pasado, jornada en la que cayó como local ante Gimnasia (1-0) y Juan Román Riquelme decidió mantener una reunión con el plantel cuando los futbolistas ya se disponían a regresar con bronca a sus hogares. Todo eso, cuatro días antes de jugar la semifinal de la Copa Argentina frente a Argentinos. No obstante, con todo aclarado y la noticia consumada, el entrenador Sebastián Battaglia y el capitán Carlos Izquierdoz se sentaron ante la prensa este lunes para revivir el tema, a menos de 60 horas de presentarse en Mendoza.

Tan peculiar fue la manera que optó Riquelme para darle forma al encuentro privado en el vestuario del xeneize que terminó siendo igual de impactante. Sorprendió. A propios y extraños. Cuando muchos de los futbolistas ya estaban ubicados en sus respectivos asientos del ómnibus para dejar Brandsen 805, el vicepresidente solicitó que descendieran del mismo y volvieran al recinto en el que aún quedaban compañeros por salir. Había tiempo de sobra para realizarlo: antes de que ese puñado de hombres saliera hacia el micro o bien después, una vez llegados al hotel, pero el ex N°10 avisó cuando las cámaras lo tenían en la mira.

El DT de Boca, Sebastián Battaglia, quedó en una incómoda posición horas antes del trascendental partido ante Argentinos, por la Copa Argentina

Un movimiento que, obviamente, a los jugadores ni al cuerpo técnico les pareció correcto. De todas maneras, jamás lo expondrán públicamente, poniéndose en contra de semejante figura que es defendida con uñas y dientes por los hinchas. De hecho, Battaglia e Izquierdoz no lo hicieron. ¿Por qué realizaron la conferencia y reavivaron lo ocurrido?

Las palabras de Sebastián Battaglia y Carlos Izquierdoz

En primer lugar, había una necesidad de poner en escena a dos voces oficiales e importantes del plantel para transmitir palabras que fueran de la mano con las que utilizó Riquelme para referirse al motivo de la reunión: “Fui a felicitarlos porque están haciendo un gran esfuerzo, se les está haciendo largo el semestre”.

“Con respecto al encuentro con Román, parece que ustedes saben más que nosotros, o cosas que en realidad no pasan. No sé por qué está esa necesidad de decir cosas que no son. Lo que pasó fue que nos llamó Román y fuimos a hablar. Nos dio sus palabras de apoyo, ya que hay un partido muy importante por jugar y tenemos que recuperarnos. También, que confía en nosotros para el miércoles y para seguir sumando puntos en el torneo. Palabras de aliento y de que están con nosotros”, describió el zaguero.

Boca 0 vs. Gimnasia 1: el partido que alteró la paz en el vestuario

Y es que, según le comentaron a LA NACION desde el predio de Ezeiza, fueron ellos mismos los que pidieron sentarse ante los periodistas. ¿Por qué? En las primeras horas posteriores al revuelo que generó la forma en la que se presentó Riquelme, existieron versiones exageradas sobre insultos, griteríos y hasta alguna acción del directivo contra algunos jugadores . Términos con los que se describió un cónclave que no sucedió de esa forma: no existieron retos con voces elevadas por parte de la cabeza del Consejo de Fútbol, sino que dio su mirada sobre el momento futbolístico que atraviesan los de Battaglia, exponiendo lo que le molesta (falta de rebeldía y actitud) y la versión que pretende.

En ese marco, a este diario le agregaron: “Quisieron hablar después de que se enteraran de las cosas que se decían y que no eran ciertas. Más allá de que Román ya había hablado, creían indicado desmentir esas noticias falsas que involucraron a Román, porque la realidad es que no pasó nada de eso. Así de simple”.

No obstante, Boca sigue trabado ahí. El propio Izquierdoz se dio cuenta mientras respondía la primera pregunta vinculada al encuentro: “Por eso estamos acá, para dejar en claro las cosas y dedicarnos... Bueno, igual nosotros tenemos que dedicarnos a lo que corresponde, que es el partido del miércoles ”. Mientras que el técnico dio una conclusión similar: “Se inventan demasiadas cosas. A ver: no me sorprende, es parte de este mundo. Nosotros tenemos en claro cómo fue, una charla muy positiva de alguien que conoce mucho el club y da su parecer. Hay que seguir mejorando”.

Entonces, es ahí donde Boca se da cuenta que se mete solo en problemas. Que, más allá de rumores falsos, aclara por demás cuestiones que, por lo que dicen, no hay que dramatizar. Y se concientiza –en medio de cada palabra– que en cuestión de horas sí tiene la responsabilidad de salir a demostrar en la cancha que esa charla amena y sincera de Riquelme hizo el clic que se precisa para ganarle a Argentinos, pasar a la final, ser campeón y sacar así el pasaje a la Copa Libertadores 2022.