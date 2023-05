Seven de Toulouse: los Pumas 7s van por la clasificación para París 2024 y un rival se juega “el futuro de su rugby”

escuchar

El rugby de siete jugadores se muda a una de las ciudades, Toulouse, donde este deporte se respira en cada rincón. Una región que recibirá cinco partidos de la próxima Copa del Mundo de quince y vibra al compás de Stade Toulousain, el club más ganador de Francia y de Europa. El equipo que cuenta con los argentinos Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares marcha puntero del Top 14, ya se aseguró un lugar en las semifinales a falta de dos fechas y el sábado visitará al necesitado Perpignan en la penúltima jornada. Mientras, en su casa, el estadio Ernest-Wallon, el Circuito Mundial de Seven tendrá un fin de semana crucial de tres días en el que se definirán cosas importantes.

El décimo torneo sobre once de la temporada tendrá a los Pumas 7s como protagonistas. Finalista en tres de los últimos cuatro torneos, Argentina puede sellar su clasificación para los Juegos Olímpicos. Un eventual quinto puesto le alcanza para asegurarse el boleto a París 2024 vía ranking. Habrá que ver lo que suceda con Samoa, el quinto en la tabla en esa lucha que hoy tiene solamente a Nueva Zelanda como clasificado (más Francia, por ser local). Pero el foco de los Pumas 7s está en volver a ser competitivos, seguir evolucionando en el juego, quedar en los primeros puestos y no sacar demasiadas cuentas.

Entrenamiento con alegría en Toulouse

Les garçons de @lospumas7arg se sont entraînés dans la bonne humeur malgré la pluie 🎶☔️#ItsGameTime #FranceSevens pic.twitter.com/xBpZ0CQoR5 — France Sevens (@France7s) May 11, 2023

Comparten el grupo B con Gran Bretaña, España y Alemania. “Para muchos parece una zona accesible; para mí es muy difícil por tener tres equipos europeos. Un equipo que no conocemos, Alemania; otro, Gran Bretaña, que viene en un muy buen nivel con un juego muy sólido y sabe muy bien lo que hace. Los últimos partidos fueron muy apretados: los ganamos y los perdimos por pocos puntos. España es prácticamente local y se va a jugar todo porque tiene que conservar su plaza dentro del circuito y sabe que su última chance es Toulouse”, analizó Gastón Revol, que volverá a ser uno de los capitanes, a la par de Santiago Álvarez Fourcade.

El seleccionador Santiago Gómez Cora va más allá cuando analiza a los rivales, sobre todo a España: “Se juega el futuro del rugby español en este torneo. Si pierde contra nosotros quedaría muy comprometido por el descenso, y si pasa eso se acaba el programa de seven en España y esos chicos el año que viene podrían cambiar de trabajo... Es mucho lo que hay en juego, que quizás no se ve. Una cosa es el juego, pero el factor anímico es muy importante para afrontar un torneo de seven”, resaltó el entrenador, que también remarcó la paridad que reina en el tour: “El circuito está muy parejo; los diez de arriba están parejos. Sólo Nueva Zelanda está medio escalón arriba del resto; los otros son muy difíciles”.

¡Los elegidos! 🔛



El plantel argentino que viajará a Toulouse y a Londres para disputar las últimas dos etapas del circuito mundial de @worldrugby7



📌 Matías Osadczuk no será parte de la gira por su lesión en el ligamento interno de su rodilla derecha.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/xvHymOZvyP — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 5, 2023

Luego del debut, ante Alemania, a las 9.13 de Buenos Aires, los Pumas 7s se enfrentarán este viernes a las 14 con España, y el sábado cerrarán su participación en la rueda de zonas frente a Gran Bretaña, a las 8.27. En caso de clasificarse entre los dos primeros del grupo B, afrontarán los cuartos de final, a las 14.05 si son primeros o a las 15.03 si quedan segundos, del mismo día, frente a un rival del la zona que componen Fiji, Francia, Sudáfrica y Estados Unidos. Todo el certamen será transmitido por la plataforma Star+, y el domingo, a partir de las 8.30, también por Fox Sports 2.

Con el regreso de un histórico, Tim Mikkelson, los All Blacks 7s participarán en Toulouse con la certeza de que están a un paso de llevarse el título del World Seven Series. Ganaron cuatro de los últimos cinco campeonatos y llevan 24 puntos de ventaja sobre Argentina cuando quedan 42 en juego. En cambio, los Pumas 7s llegan con la baja sensible de Matías Osadczuk, uno de los jugadores más importantes del plantel. De todos modos, el rugbier de SITAS acompañó al plantel en la gira por Francia e Inglaterra.

Las posiciones del Circuito

📊 Ranking Mundial



➡️ Al final de la temporada, las cuatro primeras selecciones clasificarán directamente a @Paris2024.



📌 Francia ya está clasificado por ser anfitrión. #SeVenComoNunca pic.twitter.com/zyO4lxpUO1 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 10, 2023

Gómez Cora piensa que sus dirigidos deberán evolucionar en el juego para continuar en los primeros puestos: “Tenemos que innovarnos. Cuando ganás es cuando más tenés que cambiar. En la derrota tenés que ver si estuvo mal la decisión o la ejecución, y en este caso, al ir ganando nosotros, van a analizarnos mucho más. Nosotros hacemos eso: al que está arriba lo analizamos mucho más que al que está abajo. Por eso vamos cambiando”, puntualizó el head coach, que anticipó que habrá variantes en la ofensiva: “Tenemos tres sistemas de defensa, estamos incorporando el tercer sistema de ataque y eso conlleva errores. Tratamos de buscar un equipo más efectivo. Por estadística, somos el que más obtención tiene y el que menos tries hace por posesión, entonces tenemos que trabajar en ser más verticales, cuidar la pelota y hacer más tries”.

El regreso de Tobías Wade puede ayudar a la circulación de la pelota, y su manejo, a encontrar más espacios. Toulouse espera un fin de semana a puro rugby, con definiciones.