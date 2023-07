Boca presentó a Lucas Janson, su segundo refuerzo, mientras espera la llegada de Edinson Cavani

escuchar

Es oficial: Lucas Janson es jugador de Boca Juniors. El xeneize anunció la llegada del delantero este martes a través de sus redes sociales y es el segundo refuerzo para el plantel de Jorge Almirón que horas atrás le ganó 2 a 1 Newell’s en la Bombonera por la penúltima fecha de la Liga Profesional 2023 con grandes actuaciones de Valentín Barco y Cristian Medina y un nivel grupal en franco ascenso que ilusiona a los hinchas de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay. Y a este contexto sueña con sumarle a Edinson Cavani, el atacante charrúa que ultima detalles para desvincularse de Valencia y, a pesar de que tiene ofertas muy jugosas económicamente de Arabia Saudita y Brasil, tendría decidido ponerse la camiseta azul y amarilla.

El club del barrio porteño de la Boca le compró a Vélez la totalidad del pase del atacante de 28 años, cuyo interés en él surgió a partir de la decisión de Facundo Colidio de no aceptar la oferta e inclinarse por River, a cambio de 3 millones de dólares y firmó un contrato por cuatro años. Tras superar la revisión médica, será presentado junto a Lucas Blondel.

Se trata de la segunda incorporación luego de Blondel, el lateral derecho de Tigre que llegó a la Ribera a cambio de 1.800.000 dólares. Quien también es una especie de refuerzo es Jorman Campuzano, que ya pertenecía a la institución pero regresó de su préstamo en Turquía y el entrenador pidió que se quede. Con la salida de Alan Varela a Porto (Portugal), es la principal opción de Almirón para ocupar el centro del campo de juego.

La incorporación de Janson le permite a Boca tener una alternativa más en ataque, en donde, tras la venta de Luis Vázquez a Anderlecht de Bélgica, quedaron Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Norberto Briasco, Luca Langoni y Exequiel Zeballos, de gran regreso tras una larga inactividad por lesión. El ex-Tigre peleará un lugar con estos últimos tres y, también, con Luis Advíncula a quien el DT lo utiliza como extremo derecho. Por sus características, es probable que sea utilizado como atacante por la izquierda, en el lugar que dejó vacante Sebastián Villa.

Janson tiene gol sin ser un centrodelantero tradicional, y puede ser un muy buen socio del hombre que sea el faro del área rival en cada encuentro. Su versatilidad le ofrece al DT de Boca ubicarlo de mediapunta, detrás del “9″, en una posición que ya ocupó con éxito en sus inicios en Tigre o con Lucas Pratto bajo el último ciclo de Ricardo Gareca. Tras el triunfo sobre la Lepra, Almirón se refirió a su flamante incorporación y reconoció que es un futbolista de su gusto: “Lo quise llevar a Lanús cuando dirigía allí, en Vélez tuvo un buen rendimiento y se tendrá que adaptar pero la motivación que tiene es muy fuerte”.

Lucas Janson brilló en Vélez en la Copa Libertadores 2022 y lo guio a las semifinales Telam

El gran anhelo del xeneize es ganar la Copa Libertadores. Así funciona el planeta azul y oro, que ha convertido al torneo continental en la única variable para juzgar si un proceso de trabajo es o no exitoso. En ese contexto, Janson puede aportar su experiencia y sus goles coperos porque en apenas unos años se erigió como el máximo artillero de la historia del Fortín en la competencia más importante de América a nivel clubes. En total, anotó 10 tantos y dejó atrás a Patricio Camps y al uruguayo Santiago Silva, ambos con ocho. Siete del total fueron en la edición 2022, en la que el conjunto de Liniers accedió a las semifinales y fue eliminado por Flamengo. En ese torneo, en el que convirtió el gol con el que su equipo eliminó a River en octavos de final, también aportó dos asistencias y fue el único futbolista argentino que integró el 11 ideal de la competencia.

En medio de un contexto muy complejo de Vélez tanto en lo deportivo como en lo dirigencial, a Janson se le complicó para mantenerse desequilibrante esta temporada. En lo que va de 2023 disputó 19 partidos (15 desde el inicio) y marcó cuatro goles. Aun así, fueron suficientes como para ser el máximo anotador del equipo en el torneo. Sus tantos en la Liga Profesional fueron a Gimnasia y Esgrima de La Plata, a Boca (de penal) y un doblete a Banfield. También marcó por duplicado en el 5 a 1 con el que los de Liniers dejaron en el camino a Deportivo Español, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Boca, años atrás, lo sufrió cuando todavía se desempeñaba en el Matador. El domingo 2 de junio de 2019 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba Tigre le ganó 2 a 0 al xeneize con un gol convertido por Janson de penal y se consagró campeón de la Copa de la Superliga. Así, clasificó a la Copa Libertadores del año siguiente y se burló del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no contemplaba la participación de un club de la Primera Nacional en un campeonato internacional.

Más allá de la llegada de Campuzano, Blondel y Janson, Boca no se despidió del mercado de pases, dejó en claro Almirón post triunfo sobre Newell’s, trascendental para mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2024 y acercarse a las posiciones de Libertadores: “Hay gente que esta trabajando en el club y los nombres que se manejan son importantes. Llegaron pocos pero seguro serán más y hasta que no se concreten no opinaré, la idea siempre fue potenciar al plantel para afrontar la cantidad de partidos que se vienen”.

Con Cavani, el club busca dar el gran golpe y lanzarse de lleno a la Copa Libertadores. Tras varios intentos frustrados, todo indica que el uruguayo llegará a la Boca y en las últimas horas el diario francés L’Equipe aseguró que tiene decidido desembarcar en la Argentina. “El exPSG ha dado su consentimiento en principio para incorporarse al mítico club argentino. Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros”, publicó el medio galo. La definición de la novela podría darse una vez que se desvincule definitivamente de Valencia y se ultimen detalles económicos.

