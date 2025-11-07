Boca - River: con la vuelta de Paredes y sin Cavani, la formación xeneize que intentará romper varias rachas

Boca ya empezó a jugar el superclásico: por tercer partido consecutivo, Claudio Úbeda decidió concentrar al plantel dos días antes del encuentro, con la idea de que el grupo pasara más tiempo en la Bombonera, sintiera el clima del barrio y llegara totalmente enfocado al domingo. De los titulares, apenas dos saben lo que se siente al ganarle a River y solo uno le hizo goles al rival de toda la vida. Aun así, el director técnico mantendrá la base que viene de derrotar a Estudiantes en un duelo clave por la pelea en las dos tablas, sin Edinson Cavani y con la vuelta de Leandro Paredes tras la suspensión por cinco tarjetas amarillas.

No solo será el primer superclásico de Úbeda como entrenador, sino también la oportunidad de que la gran mayoría de los futbolistas consiga su primera victoria sobre River. Agustín Marchesin, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Carlos Palacios y Milton Giménez perdieron la única vez que lo jugaron; Exequiel Zeballos, de gran presente, cayó en los tres que protagonizó, y Milton Delgado tampoco sumó puntos en sus dos participaciones. En tanto, Paredes, el emblema de este Boca, acumula dos empates de su primera etapa en el club.

Solo Lautaro Blanco (un triunfo, un empate y dos derrotas) y Miguel Merentiel (una victoria, una igualdad y tres caídas) estuvieron presentes en el recordado éxito por 3 a 2 por la Copa de la Liga 2024. Además, el delantero uruguayo es el único de los que saldrán a la cancha que le marcó tantos al conjunto millonario: hizo dos en aquel triunfo en Córdoba y otro en el 1-2 en el Monumental de abril de este año.

Boca se entrenará este sábado en Casa Amarilla; los futbolistas ya están concentrados, para tomar aire de superclásico.

El ensayo de este viernes en el complejo Pedro Pompilio ratificó lo que se intuía: salvo el ingreso de Paredes por Tomás Belmonte, no habrá grandes cambios en el equipo titular que procurará volver a hacerse fuerte en casa frente a River, tras una seguidilla de clásicos en la que no logró imponerse. Desde el regreso del club rojiblanco a la primera A jugaron 16 partidos, con apenas tres victorias de Boca. La única duda pasaba por saber si Cavani podría moverse a la par de sus compañeros por primera vez en la semana. El capitán mostró una leve mejoría, pero volvió a entrenarse de manera diferenciada y, si bien es casi seguro que será convocado, todavía no está al ciento por ciento en lo físico.

El Matador, el otro futbolista del plantel que ya anotó contra River con la camiseta azul y oro, atraviesa una larga inactividad: el domingo cumplirá 56 días sin jugar, el lapso más largo desde que llegó al club a excepción del receso entre fines de 2023 y comienzos de 2024. No actúa desde el 1-1 con Rosario Central del 14 de septiembre en Arroyito, por una inflamación en la bursa del psoas derecho que le provoca un fuerte dolor en la cadera.

En lo personal, varios futbolistas irán por revanchas. Marchesin, en su momento de mayor irregularidad desde que llegó a Boca, viene de conceder un penal por una falta infantil ante Estudiantes e intenta redimirse frente al público tras aquel golazo de tiro libre de Franco Mastantuono en abril por el que se le adjudicó cierta cuota de responsabilidad debido a la distancia del remate. Paredes, que sumó apenas 39 minutos divididos en dos duelos (2 a 2 en el Inicial 2012, la tarde del gol in extremis de Walter Erviti, y 1 a 1 en el Final 2013), no dudó de asegurar que este partido será “uno de los más importantes” de su carrera, y que para él será un sueño jugar por primera vez como titular contra River y en el marco de la Bombonera.

Para otros, será la chance de confirmar un buen presente con una actuación consagratoria. Barinaga, Di Lollo, Delgado, Zeballos y Giménez llegan en alza y sueñan con dejar su huella en el clásico. El ex delantero de Banfield fue protagonista destacado en el último enfrentamiento en La Boca: hizo en tiempo adicional un gol que hubiera implicado el empate, pero la jugada fue anulada por mano tras una revisión del VAR, a cargo de Héctor Paletta, y del juez de campo Nicolás Ramírez. Ambos conforman la dupla que controlará el juego este domingo.

Mientras en River Marcelo Gallardo analiza un cambio de nombres y de esquema en medio de un momento futbolístico delicado, Úbeda parece haber encontrado el equipo en los últimos partidos y mantendrá la base en un encuentro que puede definir mucho más que tres puntos. Además del orgullo, estará en juego un pasaje a la Copa Libertadores y parte del futuro del entrenador xeneize, que asumió de manera repentina por la muerte de Miguel Russo y tiene contrato hasta diciembre, con la posibilidad de continuar si los resultados lo acompañan. Su primera gran prueba es esta: el superclásico, el partido que puede marcar el rumbo de lo que viene. No solo para Úbeda, sino también para los jugadores y para todo Boca, que se debe una alegría grande en un año que tiene demasiados sinsabores.